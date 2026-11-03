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Vásárlás

Megszólaltak a boltok a december 24-i munkaszüneti napról: erre készüljenek a vásárlók a 2026-os karácsonyi szezonban

Pénzcentrum
2026. november 3. 19:34 1 perc

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása nem okoz fennakadást az ünnepi forgalomban, a törvény november eleji elfogadása elegendő időt hagy a kiskereskedelem számára a felkészülésre.

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Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli, hogy az Országgyűlés időben, és minden kereskedelmi egységre nézve egyformán kötelező hatállyal fogadta el december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását - közölte a szervezet.

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Kiemelték: nem kell attól tartani, hogy ez bármilyen kiesést okozna az ünnepi forgalomban. A törvény november eleji elfogadása elegendő időt hagy a kiskereskedelem számára a felkészülésre, és arra is, hogy a vásárlókat is felkészítsék a december 24-i zárvatartásra.

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A kereskedelemben dolgozók számára a döntés egyértelmű könnyebbséget jelenti, mostantól másokhoz hasonlóan ők is családjuk körében, az ünnepi felkészüléssel tölthetik az ünnepek első napját - zárul a közlemény.
Címlapkép: Getty Images
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