Megszólaltak a boltok a december 24-i munkaszüneti napról: erre készüljenek a vásárlók a 2026-os karácsonyi szezonban

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása nem okoz fennakadást az ünnepi forgalomban, a törvény november eleji elfogadása elegendő időt hagy a kiskereskedelem számára a felkészülésre.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli, hogy az Országgyűlés időben, és minden kereskedelmi egységre nézve egyformán kötelező hatállyal fogadta el december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását - közölte a szervezet.

Kiemelték: nem kell attól tartani, hogy ez bármilyen kiesést okozna az ünnepi forgalomban. A törvény november eleji elfogadása elegendő időt hagy a kiskereskedelem számára a felkészülésre, és arra is, hogy a vásárlókat is felkészítsék a december 24-i zárvatartásra.

A kereskedelemben dolgozók számára a döntés egyértelmű könnyebbséget jelenti, mostantól másokhoz hasonlóan ők is családjuk körében, az ünnepi felkészüléssel tölthetik az ünnepek első napját - zárul a közlemény.