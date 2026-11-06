2026. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.
Végnapjait éli Norbi legendás birodalma: felszámolás alatt az egész vállalat
Végleg megszűnt az egykor több mint száz üzletet számláló Norbi Update hálózat, miután az utolsó bolt is lehúzta a rolót. A márkát 2023-ban átvevő Update Market Kereskedőház Zrt. fizetésképtelenné vált, a bíróság pedig a napokban jogerősen elrendelte a cég felszámolását.
Az egykor tömegeket vonzó, életmód-forradalomként hirdetett szénhidrátcsökkentett franchise mára teljesen eltűnt a magyar utcákról. A fénykorában 112 boltot üzemeltető birodalom után csupán kifizetetlen számlák és egy felszámolási eljárás maradt - közölte a Blikk.
A vállalat irányítását 2023 januárjában Fazekas Zoltán vette át. Bár a kezdeti tervek még terjeszkedésről és termékfejlesztésről szóltak, a beszállítók kifizetése hamarosan akadozni kezdett. Egy réteseket szállító cég tulajdonosa, Takács Antal közel nyolcmillió forintot követel az elmaradt utalások miatt, míg Vörös Géza tésztagyártónak összesen több mint 11 millió forinttal tartoznak a leszállított áruk és csomagolóanyagok után.
Az új vezetés alatt a társaságnak a hatóságokkal is meggyűlt a baja. A cég 2024 végén elvesztette megbízható adózói státuszát, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sorozatos végrehajtásokat indított ellene, legutóbb idén, 2026 augusztusában. Bár a tavalyi, 2025-ös beszámoló papíron még 747 millió forintos árbevételt és 164 millió forintos adózott eredményt mutatott, a vállalat likviditása teljesen felmorzsolódott. A pénzeszközök állománya egy év alatt 196 millióról alig több mint négymillió forintra olvadt, miközben a rövid lejáratú kötelezettségek meghaladták a 366 millió forintot. A leépülés a dolgozói létszámon is meglátszott, hiszen a korábbi 16 fős alkalmazotti gárda idén őszre mindössze egyetlen főre zsugorodott.
A társasággal szembeni felszámolási kérelmet idén márciusban nyújtották be a Szekszárdi Törvényszéken. A bíróság 2026. október 28-án jogerősen elrendelte a felszámolást, ami végleg megpecsételte a hálózat sorsát, és az utolsó Update üzlet bezárásához vezetett.
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