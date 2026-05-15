Ezen múlhatnak a nyári utazások: hiába nyugodtak a légitársaságok, durva válság fenyeget
Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt. Ezzel egy időben az iparág az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb üzemanyag-ellátási válságával néz szembe. A kerozin ára a duplájára nőtt az iráni konfliktus előtti szinthez képest, miután a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom elől - tudósított a Reuters.
A világ olajszállítmányainak mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson, a Perzsa-öböl térsége pedig Európa kerozinellátásának nagyjából negyedét biztosítja. Az iráni-amerikai konfliktus miatti blokád alapjaiban rázta meg az ellátási láncokat.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában a magas kerozinárak miatt. Bár egyes légitársaságok a gyenge kereslet hatására nemrég csökkentették európai viteldíjaikat, a szervezet szerint a pluszköltségeket hosszú távon lehetetlen kigazdálkodni.
Ennek ellenére az iparági szereplők kifejezetten bizakodóak. Sebastian Ebel, Európa legnagyobb utazásszervezője, a TUI vezérigazgatója szerint "semmi jele" az üzemanyaghiánynak, és az áremelkedésen kívül más hatásra nem is számít a nyári szezonban.
Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója közölte, hogy a cég üzemanyag-ellátása legalább a nyár elejéig biztosított. A vállalat normál kerozinigényének mintegy negyede származott a Perzsa-öböl térségéből. Ennek a kieső mennyiségnek a felét más forrásokból, többek között az Egyesült Államokból és Nigériából pótolták, a maradékot pedig tartalékokból fedezik. Hozzátette, hogy július közepe után már kevésbé látják előre a piaci helyzetet.
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint az ellátási zavarok kockázata folyamatosan mérséklődik. Váradi József, a Wizz Air első embere pedig úgy véli, hogy a tonnánkénti 1400 dollár körüli, a háború előtti szint dupláját elérő kerozinár elég ösztönzést jelent a beszállítóknak az alternatív források felkutatására.
A repülőterek is jelentősen feltöltötték a készleteiket. Az i6 Group légügyi üzemanyag-technológiai cég adatai szerint áprilisban több mint 60 százalékkal nőttek az európai repülőtéri kerozinkészletek. Ez különösen annak fényében volt fontos lépés, hogy áprilisban egyes olasz repülőtereken már ellátási gondok jelentkeztek. Gary McLean, a dublini repülőtér vezetője szerint rövid távon egyáltalán nem tapasztalnak ellátási problémákat.
Az optimizmus azonban nem egyöntetű. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdai figyelmeztetése szerint a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a keresletet. Az amszterdami-rotterdami-antwerpeni térségben a kerozinkészletek a történelmi mélypont közelében vannak. Elemzők szerint a légitársaságok részben azért kommunikálnak ilyen magabiztosan, mert a nyár a legfontosabb bevételi időszakuk, és mindenáron el akarják kerülni a foglalások tömeges lemondását.
Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa szintén igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Kiemelte, hogy rövid távon nem számít súlyos ellátásbiztonsági zavarra, hosszabb távon ugyanakkor nem zárható ki a problémák felmerülése, ami teljes mértékben a közel-keleti helyzet alakulásától függ.
