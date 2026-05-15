BER repülőtér (Berlin-Brandenburg repülőtér) a repülésirányító toronnyal és a terminálépülettel. Nemzetközi kereskedelmi repülőtér, Berlin déli külvárosában, a brandenburgi Schönefeldben található.
Ezen múlhatnak a nyári utazások: hiába nyugodtak a légitársaságok, durva válság fenyeget

2026. május 15. 06:32

Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt. Ezzel egy időben az iparág az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb üzemanyag-ellátási válságával néz szembe. A kerozin ára a duplájára nőtt az iráni konfliktus előtti szinthez képest, miután a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom elől - tudósított a Reuters.

A világ olajszállítmányainak mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson, a Perzsa-öböl térsége pedig Európa kerozinellátásának nagyjából negyedét biztosítja. Az iráni-amerikai konfliktus miatti blokád alapjaiban rázta meg az ellátási láncokat.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában a magas kerozinárak miatt. Bár egyes légitársaságok a gyenge kereslet hatására nemrég csökkentették európai viteldíjaikat, a szervezet szerint a pluszköltségeket hosszú távon lehetetlen kigazdálkodni.

Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát
Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában.

Ennek ellenére az iparági szereplők kifejezetten bizakodóak. Sebastian Ebel, Európa legnagyobb utazásszervezője, a TUI vezérigazgatója szerint "semmi jele" az üzemanyaghiánynak, és az áremelkedésen kívül más hatásra nem is számít a nyári szezonban.

Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója közölte, hogy a cég üzemanyag-ellátása legalább a nyár elejéig biztosított. A vállalat normál kerozinigényének mintegy negyede származott a Perzsa-öböl térségéből. Ennek a kieső mennyiségnek a felét más forrásokból, többek között az Egyesült Államokból és Nigériából pótolták, a maradékot pedig tartalékokból fedezik. Hozzátette, hogy július közepe után már kevésbé látják előre a piaci helyzetet.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint az ellátási zavarok kockázata folyamatosan mérséklődik. Váradi József, a Wizz Air első embere pedig úgy véli, hogy a tonnánkénti 1400 dollár körüli, a háború előtti szint dupláját elérő kerozinár elég ösztönzést jelent a beszállítóknak az alternatív források felkutatására.

A repülőterek is jelentősen feltöltötték a készleteiket. Az i6 Group légügyi üzemanyag-technológiai cég adatai szerint áprilisban több mint 60 százalékkal nőttek az európai repülőtéri kerozinkészletek. Ez különösen annak fényében volt fontos lépés, hogy áprilisban egyes olasz repülőtereken már ellátási gondok jelentkeztek. Gary McLean, a dublini repülőtér vezetője szerint rövid távon egyáltalán nem tapasztalnak ellátási problémákat.

Az optimizmus azonban nem egyöntetű. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdai figyelmeztetése szerint a globális olajkínálat idén nem fogja fedezni a keresletet. Az amszterdami-rotterdami-antwerpeni térségben a kerozinkészletek a történelmi mélypont közelében vannak. Elemzők szerint a légitársaságok részben azért kommunikálnak ilyen magabiztosan, mert a nyár a legfontosabb bevételi időszakuk, és mindenáron el akarják kerülni a foglalások tömeges lemondását.

Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa szintén igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Kiemelte, hogy rövid távon nem számít súlyos ellátásbiztonsági zavarra, hosszabb távon ugyanakkor nem zárható ki a problémák felmerülése, ami teljes mértékben a közel-keleti helyzet alakulásától függ.
#utazás #turizmus #repülőtér #áremelkedés #repülőjegy #olaj #olajár #üzemanyagárak #légiforgalom #Közel-Kelet

Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

Pénzcentrum  |  2026. május 15. 07:25
Kiadták a riasztást, elázik az egész ország: zivatarveszély lesz ma
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 05:10
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
Agrárszektor  |  2026. május 15. 05:58
Bóna Szabolcs: el kell fogadni, hogy nagy változásokra van szükség
