Hamarosan minden hazai ügyfelét a magyarországi fióktelepéhez helyezi át a Revolut, amivel együtt megérkeznek a hazai bankszámlaszámok is
Hamarosan a bankszámládba is belelát majd a ChatGPT: elképesztő újítást tesztel az OpenAI
Új pénzügyi funkciót tesztel az OpenAI: hamarosan bankszámlával is összekapcsolható lehet a ChatGPT. A fejlesztés célja, hogy a chatbot részletesebb képet kapjon a felhasználók kiadásairól és személyre szabott pénzügyi tanácsokat adhasson. A szolgáltatás egyelőre csak az Egyesült Államokban és a legdrágább előfizetői csomagban érhető el, számolt be a HVG.
Hamarosan akár bankszámlával is összekapcsolható lehet a ChatGPT egy új, jelenleg még tesztelés alatt álló funkciónak köszönhetően. Az OpenAI fejlesztése lehetővé tenné, hogy a chatbot részletesebb képet kapjon a felhasználók pénzügyeiről, és segítséget nyújtson a költések áttekintésében.
A rendszer nem közvetlenül kapcsolódik majd a bankszámlákhoz, hanem a Plaid nevű platformon keresztül működik. Ez a szolgáltatás banki rendszereket köt össze különböző alkalmazásokkal, és világszerte nagyjából 12 ezer pénzügyi intézmény használja.
Az OpenAI szerint a ChatGPT-t már most is havonta mintegy 200 millió ember kérdezi pénzügyi témákban. Az új funkcióval a chatbot teljesebb képet kaphatna a felhasználók anyagi helyzetéről, így pontosabb elemzéseket és tanácsokat adhatna.
A fejlesztés segítségével a ChatGPT áttekintést készíthet a költésekről, beleértve a különböző digitális előfizetéseket is. A felhasználók arra is kérhetik a chatbotot, hogy segítsen megtalálni azokat a pontokat, ahol csökkenthetők a kiadások. Emellett a rendszer figyelmeztethet arra is, ha valakinek jelentősen megváltoznak a költési szokásai.
A funkció jelenleg csak a ChatGPT havi 200 dolláros előfizetési csomagjában érhető el, ami nagyjából 60 ezer forintos havi díjat jelent. Egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban tesztelik.
Az OpenAI ugyanakkor azt közölte, hogy a későbbiekben szélesebb körben is elérhetővé tennék a szolgáltatást. A cég szerint a felhasználók bármikor leválaszthatják bankszámlájukat a ChatGPT-ről, az adatok törlése azonban akár 30 napig is eltarthat.
