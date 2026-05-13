Balatoni szürke tőkehal ( balatoni hekk ) panírozott sült hal egy étteremben savanyú zöldségek savanyúsággal és fokhagymás kenyérrel pirítós tipikus magyar nyári étel.
Utazás

Húzós árak a Balaton legendás büféjében: 1000 forint 10 dkg hekk, 2000 a rántott sajt, 1700 a sajtburger

Pénzcentrum
2026. május 13. 14:27

Kiderültek Balatonszemesen 1982 óta működő András büfé 2026-os árai: a legendás balatoni hekkért idén 1000 forintot kérnek 10 dekagrammonként, a süllő ára 1400, a keszegé 900 forint ugyanekkora mennyiségre. A klasszikus strandételek közül a hamburger 1600, a sajtburger 1700, a hot-dog 800 forintba kerül, míg a sült burgonya adagjáért 1200 forintot kell fizetni.

A Balaton egyik ikonikus halsütője, a balatonszemesi András büfé közzétette 2026-os árait, amit a Pénzcentrum egy TikTok videóban szúrt ki. Az 1982 óta működő büfé generációk számára egyet jelent a klasszikus balatoni hekkkel, a nyári sorban állásokkal és a part menti gyors ebédekkel.

A legnépszerűbb fogás 2026-ban is a hekk lehet, amelyért idén 1000 forintot kérnek 10 dekagrammonként. Mivel egy átlagos sült hekk jellemzően 40-60 dekagramm között mozog, egy adag ára könnyen elérheti a 4-6 ezer forintot köret nélkül. A süllőnek 1400 forintba kerül 10 dekagrammja, míg a keszeg 900 forintos áron szerepel az étlapon. Az olajos keszeg kivétel, ezt nem súlyra, hanem adagonként árulják, 2500 forintért.

A halételek mellett klasszikus büfékínálat is várja a vendégeket. A rántott borda, a sült kolbász és a sült csirkecomb egyaránt 1100 forintba kerül 10 dekagrammonként, a rántott karfiol ára pedig 900 forint ugyanekkora mennyiségre. A rántott sajt 2000 forintos adagárral szerepel, míg a hamburgert 1600, a sajtburgert 1700 forintért kínálják. A hot-dog az egyik legolcsóbb opció, 800 forintos árral.

Kinyitottak az első balatoni strandbüfék: itt vannak az idei árak, erre készülhetnek a turisták
Megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak már most jelzik: idén sem lesz olcsó a nyaralás.

A köretek és kiegészítők között a sült burgonya adagja 1200 forint, a tartármártás 500 forintba kerül, a ketchup, mustár vagy majonéz pedig 400 forintba adagonként. A friss saláta ára 1950 forint, a majonézes burgonyasalátáé 1200 forint. A savanyúságok - például a kovászos uborka vagy a csalamádé - 700 forintba kerülnek 10 dekagrammonként. Egy szelet kenyér 200 forint, ugyanennyibe kerül az adag citrom is, míg az elviteles csomagolásért további 200 forintot számolnak fel.

Ennyibe kerül a másik ikonikus halsütő

Korábban megírtuk, hogy az ikonikus Aszófői Halsütő 2026-os árlapja is nyilvános lett. A Tihany közelében található halsütő évek óta az egyik legismertebb balatoni halas büfé, a közösségi oldalakon és fórumokon rendre ajánlják a nyaralók. Redditen is sokan emlegetik az egyik legjobb balatoni halsütőként, bár többen megjegyzik: a népszerűség miatt gyakran hosszú sorokra kell készülni.

A hét olvasói levele: Az a hülye aki oda megy zabálni
A hét olvasói levele: "Az a hülye aki oda megy zabálni"
"tegnap sütöttem hekket 1400/ kg Ft volt a pennyben a szalma krumpli 700- Ft 2- napig esszem."

A friss árlap alapján a klasszikus balatoni halak továbbra is dekára mennek:

  • hekk: 870 Ft / 10 dkg
  • keszeg: 830 Ft / 10 dkg
  • süllő: 1400 Ft / 10 dkg
  • fogasfilé: 1500 Ft / 10 dkg
  • harcsafilé: 1400 Ft / 10 dkg
  • ponty: 870 Ft / 10 dkg
  • pisztráng: 870 Ft / 10 dkg

A halászlé ára szintén figyelemre méltó:

  • pontyszelet halászlé: 2900 Ft
  • pontyfilé halászlé: 3100 Ft
  • harcsafilé halászlé: 3500 Ft
  • alaplé: 1700 Ft
  • belsőség: 800 Ft

Húzós árak a velencei Korzón

És a Velencei-tavi Korzón működő büfék 2026-os ártáblái alapján itt sem lesz olcsó a korzózás. A klasszikus büféételek alapján egyre inkább a balatoni árszint rajzolódik ki. A legnépszerűbb strandfogás, a lángos továbbra is a kínálat központi eleme: a sima változat 1350 forintba kerül, a sajtos 1700, a sajtos-tejfölös 2000 forint, míg a dupla sajtos-tejfölös vagy a „betyáros” lángos ára már 2400 forint. A juhtúrós-kapros verziók 1700–2400 forint között mozognak, a töltött virslis lángos alapára pedig 2000 forint.

A hamburgerek ára szintén jóval 2000 forint fölött jár: a retro burger 2490 forint, a sajtos változat 2690, a duplahúsos verzió pedig 3290 forintba kerül. A melegszendvicsért 1490 forintot kérnek, míg egy adag bográcsgulyás ára 2990 forint. A palacsinta továbbra is az olcsóbb strandételek közé tartozik, de itt is emelkedtek az árak: a kakaós, lekváros vagy fahéjas palacsinta 450 forint darabonként, a nutellás, túrós-pudingos vagy diós változatok pedig 550 forintba kerülnek.

Az italok és desszertek esetében is hasonló árszint látszik. A csapolt sör korsója 950–1050 forint között alakul, a presszókávé 650, a cappuccino 1000, a jegeskávé pedig 1590 forint. Az energiaital ára 900 forint, a röviditalok többsége pedig 800–1200 forint között mozog 4 centiliternél. A Korzón a csavaros fagylalt kis adagja 950 forintba kerül, míg a nagy adagért 1450 forintot kérnek.
