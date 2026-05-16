Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 16.)
Utazás

Pénzcentrum
2026. május 16. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 16., szombat.

Névnap

Mózes, Botond

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.5 Ft
CHF: 395.15 Ft
GBP: 414.33 Ft
USD: 310.96 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. május 15.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 32, 33, 36, 37

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 13 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 423 db
2+2 találat: 351 db
3-as találat: 1074 db
1+2 találat: 2184 db
2+1 találat: 8075 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41100 Ft
MOL: 3992 Ft
RICHTER: 12590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.17: Reggel még jórészt borult idő valószínű, majd északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délelőttől előbb a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon, délutántól pedig már keletebbre is jelentősen csökkenhet is a felhőzet. Még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is, de a reggeli óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Hajnalban 7, 13, délután általában 13, 20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11, 12, míg Szabolcsban 21, 22 fok is lehet.

2026.05.18: Északkeleten is csökken a felhőzet, ott is kisüt a nap, eközben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Az ország északkeleti felén még több helyen eshet eső, záporeső, keleten néhol zivatar is lehet, de a csapadékzóna estére jórészt elgyengül. Emellett a délnyugati megyékben van esély helyenként záporra. Az északnyugati, nyugati szél élénk, a Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, már derült nyugati, délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 15, 20 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünket megközelítő ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
