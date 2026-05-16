A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 730,48 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 131 696,18 ponton zárt pénteken.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 16.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 16., szombat.
Névnap
Mózes, Botond
Friss hírek
- Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
- Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
- Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
- Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
- Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
- Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Deviza árfolyam
EUR: 361.5 Ft
CHF: 395.15 Ft
GBP: 414.33 Ft
USD: 310.96 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. május 15.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 32, 33, 36, 37
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 13 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 423 db
2+2 találat: 351 db
3-as találat: 1074 db
1+2 találat: 2184 db
2+1 találat: 8075 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41100 Ft
MOL: 3992 Ft
RICHTER: 12590 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.17: Reggel még jórészt borult idő valószínű, majd északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délelőttől előbb a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon, délutántól pedig már keletebbre is jelentősen csökkenhet is a felhőzet. Még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is, de a reggeli óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Hajnalban 7, 13, délután általában 13, 20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11, 12, míg Szabolcsban 21, 22 fok is lehet.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
2026.05.18: Északkeleten is csökken a felhőzet, ott is kisüt a nap, eközben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Az ország északkeleti felén még több helyen eshet eső, záporeső, keleten néhol zivatar is lehet, de a csapadékzóna estére jórészt elgyengül. Emellett a délnyugati megyékben van esély helyenként záporra. Az északnyugati, nyugati szél élénk, a Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, már derült nyugati, délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 15, 20 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Térségünket megközelítő ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.15)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A hőmérséklet főként a Dunántúlon visszaesik, miközben keleten még átmenetileg 20 fok fölé emelkedhet.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
