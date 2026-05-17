Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026-os év 20. hetében. A teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra!
Jöjjön heti hírösszefoglalónk címadó anyaga. A cikk azt mutatta be, hogy Magyarország látványos lemaradásba került a nemzetközi prémium és lifestyle márkákért folyó régiós versenyben. A cikk szerint miközben Bécsben, Prágában vagy Varsóban már régóta jelen vannak olyan globális márkák, mint a Sephora, a Christian Dior vagy a Five Guys, Budapest továbbra sem számít kiemelt célpontnak a nemzetközi retailcégek számára. A megszólaló ingatlanpiaci tanácsadók szerint ebben jelentős szerepet játszik a magyar szabályozási környezet kiszámíthatatlansága. A szakértők a plázastopot, a kiskereskedelmi különadókat, valamint az árstopok és árrésszabályozások rendszerét nevezték a legnagyobb problémának. A CBRE, a Colliers és a Cushman & Wakefield szakértői szerint a gyakori állami beavatkozások miatt Magyarország egyre kevésbé vonzó a nemzetközi terjeszkedésben gondolkodó márkák számára. A cikk arra is rámutatott, hogy miközben a környező országok sorra vonzzák be az új szereplőket, Budapest több esetben már a másodlagos régiós célpontok közé csúszott vissza.
A hét egyik legnagyobb visszhangot kiváltó Pénzcentrum-cikke a Tisza Párt nyugdíjasokat érintő ígéretének lehetséges következményeit járta körül. Az elemzés szerint akár 100 ezer idős magyar is eleshetne bizonyos pluszjuttatásoktól, ha a jelenlegi támogatási rendszer átalakulna. A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíjasoknak járó támogatások között jelentős különbségek vannak, és egy új modell bevezetése nyerteseket és veszteseket is teremthet. A szakértői megszólalások szerint különösen azok kerülhetnek nehezebb helyzetbe, akik jelenleg speciális vagy célzott támogatásokban részesülnek. A cikk részletesen bemutatta, hogyan változhatna a rendszer finanszírozása és milyen társadalmi hatásai lehetnek egy átfogó nyugdíjreformnak. Az anyag nagy érdeklődést váltott ki, mert a nyugdíjkérdés továbbra is az egyik legérzékenyebb gazdasági és politikai téma Magyarországon.
A következő anyagban azt vizsgáltuk meg, hogy valóban szükség van-e drága klímaberendezésre a nyári hőségben. Az anyag szerint egyre többen keresnek olcsóbb alternatívákat a hagyományos légkondicionálók helyett, különösen az emelkedő energiaárak és a magas beszerelési költségek miatt. A cikk bemutatta, hogy a mobilklímák, léghűtők és különböző árnyékolási megoldások iránt is megugrott az érdeklődés Magyarországon. A szakértők szerint bizonyos esetekben megfelelő szigeteléssel, redőnyökkel és ventilációval jelentősen csökkenthető a lakások felmelegedése. A cikkben megszólaló szakemberek hangsúlyozták, hogy az alternatív hűtési eszközök nem minden helyzetben helyettesítik teljesen a légkondicionálókat, de kisebb lakásokban vagy átmeneti időszakokban hatékony megoldást jelenthetnek.
Egyre több városi költözik kisebb vidéki településekre az ingatlanárak és az életminőség miatt. A friss toplista alapján főként a Budapest környéki agglomeráció, a Balaton térsége, valamint néhány nyugat-magyarországi és alföldi település vált különösen népszerűvé a kiköltözők körében. A cikk szerint sokan a magas fővárosi lakásárak elől menekülnek, miközben egyre többen keresnek nyugodtabb, zöldebb környezetet.
Megnéztük a héten azt is, miként alakíthatja át a magyar építőipart és lakásfelújítási piacot az energiahatékonysági korszerűsítések új hulláma. Az anyag szerint több százezer magyar otthon szorulhat felújításra a következő években, különösen a régi, rossz energetikai állapotú családi házak esetében. A cikk bemutatta, hogy az épületkorszerűsítésekben óriási üzleti lehetőséget látnak a piaci szereplők, miközben a lakosság számára a rezsicsökkentés és az ingatlanok értéknövekedése lehet a fő motiváció. A szakértők szerint a szigetelések, nyílászárócserék és fűtéskorszerűsítések iránti kereslet tovább nőhet, ha új támogatási programok indulnak.
A CashTag legújabb részében a Magyarországon egyre súlyosabbá váló kóborkutya-helyzetet mutatta be. Az elemzés szerint sok településen már az önkormányzatok és a menhelyek sem tudnak megbirkózni a folyamatosan növekvő állatlétszámmal. A riport középpontjában Tiszapüspöki állt, ahol becslések szerint akár 50-100 kóbor kutya is élhet az utcákon egy alig több mint kétezres településen. A cikk szerint a probléma hátterében az elhagyott ingatlanok számának növekedése, a felelőtlen állattartás és a túlterhelt menhelyrendszer áll. A megszólaló polgármester arról beszélt, hogy a jelenlegi szabályozási környezet és az önkormányzatok korlátozott lehetőségei miatt rendkívül nehéz kezelni a helyzetet.
A vízhiány már nem csupán környezetvédelmi probléma, hanem gazdasági, mezőgazdasági és nemzetbiztonsági kérdéssé is vált. A cikk bemutatta, hogy több térségben egyre komolyabb konfliktusok alakulnak ki az ivóvízkészletek, folyók és víztározók feletti ellenőrzés miatt. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy a vízhez való hozzáférés a jövő egyik legfontosabb stratégiai kérdésévé válhat világszerte.
Sajnos egyre több fiatal magyart érintenek a súlyos szív- és érrendszeri betegségek. Az elemzés szerint a mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a tartós stressz jelentősen növeli a kockázatokat. Magyarország továbbra is az európai élmezőnyben szerepel a szív- és érrendszeri halálozások számát tekintve. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már súlyos tünetek jelentkeznek, pedig a magas vérnyomás vagy az érelmeszesedés hosszú ideig rejtve maradhat.
