Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Dél-Koreában ma már szinte lehetetlen úgy sétálni néhány száz métert Szöulban, hogy az ember ne fusson bele egy kényelmi boltba (convenience store). A CU, GS25 vagy 7-Eleven üzletek nem egyszerű boltok: a koreai mindennapok infrastruktúrájának részei. Az emberek itt esznek, csomagot adnak fel, kávéznak, telefont töltenek, számlát fizetnek, sőt sok esetben még találkozóhelynek is használják ezeket az üzleteket. Magyarországon ezzel szemben a klasszikus kényelmi bolt modell soha nem tudott igazán megerősödni. Bár Budapesten léteznek éjjel-nappali boltok és kisebb hálózatok, a dél-koreai típusú „mini nappali” kultúra nem alakult ki. A két ország közötti különbség mögött azonban jóval mélyebb társadalmi és gazdasági okok állnak, mint elsőre gondolnánk.
Dél-Korea rendelkezik a világ egyik legsűrűbb kényelmi bolt hálózatával. Az országban 2024 végére több mint 54 ezer ilyen üzlet működött, amit négy nagy lánc dominál: a CU, a GS25, a 7-Eleven és az Emart24. A koreai kényelmi boltok sikerének egyik legfontosabb oka, hogy messze túlmutatnak a hagyományos kisbolt funkción. A vásárlók készételeket vásárolhatnak, mikrohullámú sütőt használhatnak, csomagot adhatnak fel, ATM-et használhatnak, közlekedési kártyát tölthetnek fel, vagy akár leülhetnek enni és dolgozni. A legtöbb üzletben ülőhelyek, forróvíz-diszpenzerek és kisebb közösségi terek is találhatók. Ez különösen fontos a dél-koreai nagyvárosi életben, ahol rengetegen élnek egyedül kis alapterületű lakásokban.
Az egyszemélyes háztartások robbanása mindent megváltoztatott
A koreai kényelmi bolt kultúra egyik legfontosabb mozgatórugója a demográfiai változás volt. Dél-Koreában az egyszemélyes háztartások aránya 2020-ra elérte a 40 százalékot. Ez teljesen átalakította a fogyasztási szokásokat. Az egyedül élők kisebb adagokat vásárolnak, ritkábban főznek, gyakrabban vesznek készételeket, és sokkal fontosabb számukra az azonnali elérhetőség. A kényelmi boltok pontosan erre épültek rá. A koreai boltok egyik legnépszerűbb terméke ma már a dosirak, vagyis az előre elkészített meleg ebédcsomag, illetve a samgak kimbap, amely olcsó, gyors és könnyen fogyasztható.
A kényelmi boltok mára a koreai popkultúra részévé váltak. Egyes üzletekben külön K-pop zónák működnek, exkluzív albumokkal, idol-kártyákkal és limitált termékekkel. A turisták számára ezek az üzletek sokszor már önálló látványosságok. Myeong-dong vagy Hongdae környékén rengeteg külföldi kifejezetten azért látogat kényelmi boltokba, hogy „igazi koreai életérzést” tapasztaljon meg. A koreai kényelmi boltok így egyszerre működnek: élelmiszerboltként, közösségi térként, szolgáltató központként, és kulturális platformként.
Magyarország teljesen más irányba ment
Magyarországon a rendszerváltás után nem a kényelmi bolt modell erősödött meg, hanem a hipermarketek és a diszkontláncok. A magyar piacot ma a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, valamint a Coop és a CBA dominálják. A magyar fogyasztók rendkívül árérzékenyek, ezért a nagybevásárlásra optimalizált diszkontmodell sokkal sikeresebb lett, mint a kisebb, drágább kényelmi bolt rendszer.
Míg Dél-Koreában az emberek hajlandók 10-20 százalékos felárat fizetni a gyorsaságért és a közelségért, Magyarországon a többség még mindig inkább az olcsóbb nagybevásárlást választja.
A trafikok szétverték a convenience store modellt?
A magyar piac egyik legérdekesebb sajátossága a Nemzeti Dohányboltok rendszere. 2013 után a dohánytermékek értékesítése külön hálózatba került, ami gyakorlatilag kivette a kényelmi boltok kezéből az egyik legfontosabb „bevonzó terméket”.
Dél-Koreában a cigaretta a kényelmi boltok egyik alapvető forgalomgeneráló terméke maradt. Magyarországon ezt a szerepet a trafikok vették át, amelyek később italokat, snackeket, energiaitalokat, mobilfeltöltést és egyéb kényelmi szolgáltatásokat is kínálni kezdtek. Így a kényelmi bolt funkció részben szétaprózódott.
A 24 órás működés Magyarországon sokkal drágább
A koreai modell egyik alapja a folyamatos nyitvatartás. Magyarországon azonban ezt jelentősen nehezítik az éjszakai pótlékok, a vasárnapi bérköltségek, a munkaerőhiány, valamint a szigorúbb munkaügyi szabályozás. Sok magyar bolt számára egyszerűen nem gazdaságos az egész éjszakás működés. Ezért alakult ki az a helyzet, hogy Magyarországon a kényelmi bolt szerepet részben inkább a benzinkutak vették át. A MOL Fresh Corner vagy a Spar Express modellek tulajdonképpen a magyar convenience store-rendszer alternatívái lettek.
A főváros belső kerületeiben ugyanakkor már megjelent egy olyan fogyasztói réteg, amely hasonlít a dél-koreai városi életmódhoz: sok az egyedül élő fiatal, nő az online munkavégzés, egyre fontosabb a gyorsaság, és nő az igény a 24 órás szolgáltatásokra. A Manna ABC hálózat vagy bizonyos éjjel-nappali üzletek részben ezt a réteget próbálják kiszolgálni, de országos szinten még mindig nem alakult ki olyan sűrű kényelmi bolt hálózat, mint Kelet-Ázsiában.
Miközben Dél-Koreában már a kényelmi boltok digitalizációja és az online rendelés integrációja zajlik, Magyarországon lehet, hogy a piac egyszerűen átugorja ezt a fejlődési szakaszt. A Kifli.hu, a Wolt Market vagy más gyors házhozszállító szolgáltatások ugyanis pontosan azt az igényt elégítik ki, amelyet Koreában a kényelmi boltok töltenek be. Ez könnyen oda vezethet, hogy Magyarországon a koreai típusú kényelmi bolt kultúra soha nem fog tömegesen kialakulni, mert mire eljutna idáig a piac, addigra a fogyasztók már az online kényelmi szolgáltatásokhoz szoknak hozzá.
Nem csak boltokról van szó
A dél-koreai és magyar kiskereskedelem közötti különbség valójában sokkal többről szól, mint üzletekről vagy bevásárlási szokásokról. Megmutatja az urbanizáció különbségeit, a demográfiai változásokat, az eltérő munkakultúrát, a szabályozási filozófiát, és azt is, hogyan alakítja át a társadalmat a magányos, gyors és digitalizált nagyvárosi élet.
A koreai kényelmi bolt ma már nem egyszerű bolt, hanem a modern városi társadalom egyik legfontosabb mikroközösségi tere. Magyarországon viszont a rendszer más irányba fejlődött: a diszkontláncok, a trafikok, a benzinkutak és az online szolgáltatások között oszlott szét az a szerep, amelyet Koreában egyetlen boltformátum tölt be.
*A cikk szerzője: Jurászik Bálint történész, a Kodolányi János Egyetem történelem mesterszakos hallgatója. Kutatási területe a modern koreai történelem, különösen a dél-koreai demokratizálódás, társadalmi mozgalmak és a kritikai pedagógia kapcsolata. Emellett helytörténeti kutatásokkal és kulturális témákkal is foglalkozik.
