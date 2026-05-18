Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 18.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. május 18., hétfő.

Névnap

Erik, Alexandra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.89 Ft

CHF: 395.88 Ft

GBP: 414.88 Ft

USD: 311.41 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 14.

A Hatoslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 11, 23, 27, 28, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 30 db

4-es találat: 1246 db

3-as találat: 18988 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41100 Ft

MOL: 3992 Ft

RICHTER: 12590 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.19: A hajnalra képződő pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, a felhős (főleg északkeleti) tájakon napközben szakadozik a felhőzet, sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.05.20: Többnyire napos idő lesz a fátyol- és gomolyfelhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar - főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 5, 12, délután 20, 25 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A térségünkbe érkező ciklon miatt mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.17)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!