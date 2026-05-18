Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását: míg délnyugaton a napsütésé lesz a főszerep, északkeleten borult, csapadékos időre kell készülni.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 18.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. május 18., hétfő.
Névnap
Erik, Alexandra
Friss hírek
- Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
- Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
- Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
- Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
- Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
- 21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
Deviza árfolyam
EUR: 361.89 Ft
CHF: 395.88 Ft
GBP: 414.88 Ft
USD: 311.41 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. május 14.
A Hatoslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 11, 23, 27, 28, 45
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 30 db
4-es találat: 1246 db
3-as találat: 18988 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41100 Ft
MOL: 3992 Ft
RICHTER: 12590 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.19: A hajnalra képződő pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, a felhős (főleg északkeleti) tájakon napközben szakadozik a felhőzet, sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.
2026.05.20: Többnyire napos idő lesz a fátyol- és gomolyfelhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar - főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 5, 12, délután 20, 25 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A térségünkbe érkező ciklon miatt mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.17)
