Feloldották a szigorú tilalmat: már csak egy vármegyében kaphatsz emiatt bírságot hétfőtől
Hétfőtől már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lesz érvényben tűzgyújtási tilalom - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap a honlapján. Azt írták már Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott az erdei biomassza átnedvesítéséhez.
A tűzveszély megszűnésével Nébih, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével, hétfőtől visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Csongrád-Csanád vármegyében, korábban pedig Bács-Kiskunban is feloldották, ott már vasárnap is lehetett tüzet gyújtani. Így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében marad érvényben a tűzgyújtási tilalom - áll a közleményben.
A tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
A tartós csapadékhiány és a fokozott tűzveszély miatt a hatóság május 1-jétől tűzgyújtási tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amelyet továbbra is fenntartanak, bár az ország többi részén már feloldották. Hála a sok csapadéknak, az aszályos-tűzveszélyes helyzet az ország legtöbb területén enyhült, vagy el is múlt.
Az OKF szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg térségében már május elején régóta száraz volt az időjárás, és a helyzetet tovább rontotta a szeles idő, amely kiszárítja a növényzetet, és felgyorsítja a lángok terjedését. A vármegyében már tavasszal megugrott a szabadtéri tüzek száma, amelyek komoly károkat okozott a természetben és a mezőgazdaságban.
Mivel a lángok eloltása rengeteg időt és energiát emészt fel, a tűzoltók nehezebben érnek oda más káresetekhez. Emiatt is elengedhetetlen volt a megelőző korlátozás bevezetése.
A rendelkezés értelmében szigorúan tilos tüzet rakni a külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek kétszáz méteres körzetében. A szabály a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyekre is érvényes. Ugyanakkor nem minősül tűzgyújtásnak a gázégők, illetve a megfelelő szikrafogóval ellátott, zárt tűzterű sütő- és főzőberendezések használata.
A tilalom közvetlenül nem terjed ki a belterületekre, a hatóságok azonban itt is az elektromos, a gázüzemű vagy a zárt égésterű grillek használatát javasolják. Nyílt lángú fa- vagy széntüzelés esetén ugyanis a szél akár több száz méterre is elhordhatja a parazsat. Ez a jelenség pedig könnyen lángra lobbanthatja a környező növényzetet.
Mennyi lehet a bírság?
A tűzgyújtási tilalom megszegése esetén a szabálytalanságot észlelő hatóság bírságot szabhat ki, emellett azonban szabálysértési vagy környezetvédelmi eljárás is indulhat a vétkes ellen. A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben – különösen, ha jelentős környezeti kárt okozott a tűzeset – akár több millió forintra is rúghat. Sőt, ha a tűzesethez a tűzoltóknak is ki kell vonulnia, akkor azt is kifizettethetik a tűz okozójával.
Fontos tudni, hogy a tűzvédelmi bírság kifizetése nem mentesít sem a büntetőjogi, sem a polgári jogi felelősség alól, és a szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége is fennáll. A hatóságok fokozottan ellenőrzik a tilalom betartását, és súlyosabb esetekben akár bűncselekmény miatt is eljárás indulhat. Ha a tilalom megszegése miatt másoknak anyagi kár keletkezik, a károkozó személy polgári peres eljárásban kötelezhető a kártérítésre, amely további jelentős anyagi következményekkel járhat.
