Megszólalt a szakértő a nyári repülőjegyekről: kiderült az igazság, ettől retteg a legtöbb magyar utazó

Az elmúlt napokban számos hír megjelent arról, hogy a nemzetközi helyzet következtében drasztikusan megdrágulhat, vagy korlátozottá válhat a repülés a nyári szezonban. Iparági tapasztalatok alapján azonban a kép ennél jóval árnyaltabb: a magyar utazóknak jelenleg nincs okuk pánikra, ugyanakkor néhány fontos változásra érdemes felkészülni.

A legfontosabb kérdés sok utazó számára: drágulhat-e utólag a már megvásárolt jegy? „Tapasztalataink szerint az egyéni repülőjegyek ára a vásárlás után nem módosul. Korábban láttunk arra példát, hogy egyes diszkont légitársaságok váratlan költségek esetén (pl.extra profitadó) külön díjat vezettek be, de ez nem általános gyakorlat. Jelenleg egy – Budapestről nem közlekedő – légitársaság alkalmaz úgynevezett “tisztességes árazás” modellt, amely a kerozin árváltozásától függően legfeljebb 14 eurós korrekciót jelenthet járatonként. Erről természetesen minden esetben tájékoztatják az utasokat is” – mondta Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője.

Nem tömeges törlések, hanem optimalizált menetrendek jöhetnek

A légitársaságok már most reagálnak a bizonytalan környezetre, elsősorban azonban nem törlések, hanem járatösszevonások és -ritkítások figyelhetők meg.

Ahol kevés utas van egy adott járaton, azokat összevonják, de fontos tudni, hogy a légitársaságok kötelesek alternatívát felajánlani, annak el nem fogadása esetén a teljes ár visszajár. A 261/2004/EK rendelet szabályozza a törölt járatokra vonatkozó szabályokat, ami alapján 14 napon túli járattörlés esetén a légitársaság köteles átfoglalást (azonos feltételekkel) vagy visszatérítést ajánlani. Mivel 14 napon belül a légitársaságok már kártérítésre kötelezhetőek, számukra is kulcsfontosságú a stabil működés, ezért a menetrend-optimalizálás várhatóan időben megtörténik

– tette hozzá a szakértő.

Mérsékelt áremelkedés: a forint lehet a magyar utazók mentőöve

A kerozinhiány hazánkban közvetlenül még nem tapasztalható, azonban sok légitársaság az alacsony kihasználtságú járatait már elkezdte ritkítani, amiben a kerozinfelhasználás tudatossága játszhat szerepet. A növekvő energiaárakat a már megvásárolt jegyek esetében utólag nem lehet érvényesíteni, ezért a légitársaságok kénytelenek bizonyos mértékben árat emelni. A hazai piacon ez már érezhető, de csak minimálisan, mivel a forint erősödése lassítja a drágulást.

“A rövidtávú (európai) repülőjegyek áraiban várhatóan akár 10-15%-os emelkedéssel is járhat a kerozinárak emelkedése, illetve emiatt a légitársaságok veszteségeinek az ellensúlyozása, azonban a repülőjegyárak euró és dollár alapúak, így egy további forinterősödés ezt csökkentheti. Fontos azt is megemlíteni, hogy az olajban gazdag Öböl-menti országok légitársaságai jelenleg erősen csökentett kapacitással üzemelnek - van aki csak járatainak 25-35%-ával -, így a konfliktus rendeződése után várhatóan nyomott áron is, de mielőbb szeretnék biztosítani a korábbi járatkihasználtságukat. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor az a többi versenytárs árazására is kihatással lesz, akár árverseny is kialakulhat” - mondja Holczinger Zoltán.

A magyar utazók tudatosabbak lettek

A bizonytalan hírek hatására a hazai utazni vágyók viselkedése már most változik:

10%-kal nőtt azok aránya, akik 30–90 nappal indulás előtt foglalnak;

a teljes foglalási volumen nem csökkent;

ugyanakkor az USA iránti kereslet jelentősen visszaesett az elmúlt hetekben.

„A magyar utazók nem mondanak le az utazásról, inkább tudatosabban terveznek” – hangsúlyozta Holczinger.

Eltűnő úticélok vs. ritkuló kínálat

Rövid távon előfordulhat, hogy egyes desztinációk ideiglenesen kiesnek, vagy kevesebb járat közlekedik. Ugyanakkor ez nem tartós trend: „Közép- és hosszú távon a kínálat visszarendeződik, ahogy a korábbi válságok után is történt.”

Átmeneti turbulencia

Bár a nemzetközi hírek gyakran drámai forgatókönyveket vázolnak, a légiközlekedés rendszerszinten stabil, a szereplők erősen érdekeltek a gyors alkalmazkodásban, és a turizmusra építő régiók aktívan dolgoznak a kereslet fenntartásán. „A pandémia után is gyorsan helyreállt az utazási piac, és most is hasonló dinamika várható. Rövid távon lehet bizonytalanság, de az utazási kedv nem tűnik el” – fogalmazott a szakértő.

Mit érdemes most tenni az utazóknak?

Különösen fontos a következőkre figyelni:

Időzítés és rugalmasság: érdemes akár 1-3 hónappal előre tervezni, folyamatosan figyelni és összehasonlítani az ajánlatokat, valamint élni a rugalmas átfoglalási opciókkal.

Biztonság mindenekelőtt: ebben a bizonytalanabb időszakban az útlemondási és az utasbiztosítások szerepe kulcsfontosságúvá válik, ezek ugyanis védőhálót jelenthetnek váratlan események esetén. Minden esetben fontos azonban a teljeskörű tájékozódás.

Megbízható partner: a jegyvásárlást érdemes olyan stabil, hazai hátterű partnerekre bízni, akik közvetlen és gyors segítséget tudnak nyújtani, ha ügyintézésre vagy módosításra van szükség.

“A jelenlegi helyzet nem a nyaralások végét jelenti, sokkal inkább egy átmeneti alkalmazkodási időszakot a légiközlekedésben. A tapasztalatok és adatok alapján a magyar utazók továbbra is aktívak, a piac működik, csak tudatosabb döntésekre van szükség, mint korábban “ - tette hozzá Holczinger Zoltán.