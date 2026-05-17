Kettészakad az ország időjárása: miközben durva zivatarok tombolnak, máshol berobban a meleg

Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvégi mediterrán ciklon hatása továbbra is érezhető marad, főként az ország keleti és északkeleti részén lehet sok esőre, záporokra és zivatarokra számítani.

A Dunántúlon már hajnalban elkezdhet szakadozni a felhőzet, nyugat és délnyugat felől egyre több helyen kisüthet a nap. Ezzel szemben a középső és keleti országrészben tartósabban felhős maradhat az ég, és ott hullhat a legtöbb csapadék. Több térségben jelentős mennyiségű eső is eshet.

A zivatarok miatt több vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A HungaroMet szerint a zivatarokat erős széllökések, intenzív csapadék és helyenként jégeső is kísérheti.

A szél sokfelé megerősödik, főként az északnyugati országrészben és a Dunántúlon. Vasárnap helyenként akár 50 km/órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Az erős szél miatt több szabadtéri rendezvény programját is módosították. A Magyar Nemzeti Múzeum például biztonsági okokból lemondta a Múzeumok Majálisa vasárnapi kültéri programjait.

A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakulhat. Napközben nagy különbségek lehetnek az ország egyes részei között: a borongósabb középső tájakon csak 11-14 fok várható, míg a naposabb nyugati és délnyugati országrészben, illetve az északkeleti határ közelében akár 20-22 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.