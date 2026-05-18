Financial Times: újabb kínai járműipari gigagyár terjeszkedhet Magyarországon - már meg is vetették a lábukat

A megugró üzemanyagárak hatására a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea rohamtempóban terjeszkedik a nemzetközi piacokon. Az európai kereslet növekedését és a büntetővámok elkerülését szem előtt tartva a vállalat egy magyarországi gyár felépítését is tervezi - derül ki a Financial Times értesüléséből.

A hongkongi tőzsdén jegyzett Íadea idei nemzetközi eladásai mintegy 70 százalékkal szárnyalják túl a tavalyi számokat. A kereslet különösen Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában ugrott meg. Az üzemanyagok közel-keleti feszültségek miatti drágulása azonban az európai terjeszkedést is felgyorsította. Ennek köszönhetően a cég már a londoni és párizsi piacokat is megcélozta.

A megnövekedett érdeklődésre reagálva a vezetőség idén 310 ezerről 450 ezer darabra emelte a külföldi értékesítési célkitűzést. Továbbá 2026-ig a meglévő 3700 mellé akár tízezer új üzletet is nyithatnak. Bár a nemzetközi értékesítés egyelőre a bevételek csupán két százalékát adja, a várakozások szerint hosszú távon jövedelmezőbbé válhat a belföldi piacnál.

A Yadea jelenleg hat kínai üzeme mellett többek között Vietnamban, Törökországban, Brazíliában és Mexikóban is rendelkezik gyárakkal. A kulcspiacok közelében történő gyártás elengedhetetlen a kínai exportot sújtó vámterhek elkerülése érdekében. Ebbe a stratégiába és az európai keresletbővülésbe tökéletesen illeszkedik a tervezett magyarországi üzem.

A beruházás logikus folytatása az elmúlt évek hazai tendenciájának, hiszen Magyarország egyre inkább a kínai zöldipari és elektromobilitási beruházások európai központjává válik. A márka egyébként már megvetette a lábát hazánkban: tavaly márciusban a budapesti X. kerületben nyitották meg első hivatalos márkakereskedésüket és bemutatótermüket.

- jegyzi meg cikkében az FT.

A dinamikus nemzetközi nyitást a kínai piac telítődése is erősen indokolja. A lassuló gazdasági növekedés és a csökkenő népesség korlátozza a belföldi terjeszkedést egy olyan országban, ahol már most is mintegy 300 millió elektromos robogó van forgalomban. Globálisan ugyanakkor hatalmas tér kínálkozik a fejlődésre. Az akkumulátoros járművek ugyanis egyelőre a világ kétkerekű járműveinek piacán mindössze 15 százalékos részesedést tesznek ki.

A külföldi piacokon a vállalat ráadásul új típusú ökoszisztémát is építhet. Az áramellátási gondokkal küzdő régiókban, például bizonyos afrikai országokban, a robogók nagyteljesítményű akkumulátorai áramkimaradás esetén hordozható áramforrásként is funkcionálhatnak. Ez a megoldás biztosíthatja a legfontosabb háztartási gépek, például a hűtőszekrények működését, vagy a mobiltelefonok töltését.