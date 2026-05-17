Rengeteg magyar autós követi el ezt a hibát a benzinkúton: százezres kárt okoz a rutinművelet
A tankolás rutinműveletnek tűnik, mégis sok autós követ el olyan hibákat, amelyek hosszabb távon komoly károkat és pluszköltségeket okozhatnak. A szakértők szerint több rossz szokás is elterjedt a magyar autósok körében, amelyek nemcsak a járművet, hanem a pénztárcát is terhelik. A témával a Blikk foglalkozott részletesen.
Az egyik leggyakoribb hiba a túltankolás. Sokan a pisztoly első leoldása után még tovább töltik az üzemanyagot, hogy „tele legyen a tank”. Ezzel azonban károsodhat az üzemanyag-gőz visszavezető rendszer, amelynek javítása százezres tétel is lehet.
Komoly problémát okozhat az is, ha valaki rendszeresen szinte üres tankkal közlekedik. Ilyenkor az üzemanyag-szivattyú nem kap megfelelő hűtést, ráadásul a tank alján lerakódott szennyeződések is könnyebben bekerülhetnek a rendszerbe.
A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a rossz üzemanyag használata különösen veszélyes lehet a modern motoroknál. Egy benzines autóba tankolt dízel vagy fordítva akár teljes motorkárosodáshoz is vezethet, különösen akkor, ha az autót elindítják a téves tankolás után.
Sokan a nyári hőségben vagy közvetlenül nagyobb szállítmány érkezése után tankolnak, pedig ilyenkor az üzemanyagban felkeveredhetnek a tartály alján lévő lerakódások is. Emellett az abroncsnyomás, a vezetési stílus és a rendszeres szervizelés is jelentősen befolyásolja a fogyasztást.
A szakértők szerint a tudatos tankolás ma különösen fontos, mert az üzemanyagárak továbbra is magasak, így a rossz szokások éves szinten akár több tízezer forintos pluszkiadást is jelenthetnek az autósoknak.
