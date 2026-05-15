Ítéletidő mossa el a hétvégét Magyarországon: egyetlen éjszaka alatt szakadhat ránk egy egész havi csapadékmennyiség

2026. május 15. 16:40

Ezen a hétvégén egy mediterrán ciklon éri el Magyarországot. A légköri képződmény kiterjedt területeken jelentős, helyenként akár a havi átlagot is megközelítő csapadékot hoz. A viharos időjárás és a tartós esőzés egészen vasárnap éjfélig kitart.

Bár záporok és zivatarok már a délután folyamán kialakulhatnak, a tartós és kiadós esőzés igazán az éjszakai órákban veszi kezdetét. A hazánk felett örvénylő ciklon hatására vasárnap éjfélig sokfelé 10-20 milliméter eső hullhat. Ez az érték nagyjából a májusi országos átlag felének felel meg. Egyes vidékeken azonban ennél lényegesen több, akár a 40-50 millimétert meghaladó csapadék is lezúdulhat - számol be a met.hu.

Szombaton elsősorban a keleti országrészben válik labilissá a légkör. A melegebb levegőtömeg hatására errefelé heves zivatarok csaphatnak le. Az intenzív csapadék emiatt inkább helyi jelleggel, egy-egy kisebb területre koncentrálódva várható.

Különös időjárási egybeesés, hogy napra pontosan 2010. május 16-án tombolt a hírhedt Zsófia ciklon is. A súlyos károkat okozó akkori vihar jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2010 a hazai mérések kezdete óta a legcsapadékosabb évként vonuljon be a meteorológia történetébe.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #időjárás #magyarország #eső #zivatar #május #csapadék #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás #ciklon

