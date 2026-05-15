Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 15.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. május 15., péntek.
Névnap
Zsófia, Szonja
Friss hírek
- Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
- Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
- Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
- Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
- Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
- Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Deviza árfolyam
EUR: 359.77 Ft
CHF: 393.2 Ft
GBP: 412.63 Ft
USD: 308.81 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42050 Ft
MOL: 3870 Ft
RICHTER: 12630 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.16: Jobbára borult lesz az ég, de a nap első felében a Tiszántúlon még szakadozottabb lesz a felhőzet. Sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Délután a általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a Tiszántúlon 21, 23 fok is lehet.
2026.05.17: Jórészt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délutántól a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már csökkenhet a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Kiadós csapadékra is van esély. A déli óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Hajnalban 7, 13, délután általában 13, 20 fok valószínű, de a tartósan csapadék Dunántúlon néhol 11, 12, míg északkeleten, keleten 21, 22 fok is lehet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A légkörben melegedés miatt melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2026.05.14)
Akciók
Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt.
Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában.
Kisiklott egy vonat a Nyugatinál: késésekre, káoszra kell készülni, rengeteg járat csak Kőbányáig közlekedik
Csütörtök hajnalban kisiklott egy emeletes vonat a Nyugati pályaudvaron.
Május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air, miután a légitársaság szerint javult a közel-keleti biztonsági helyzet.
Mostantól csak ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedésbiztonság indokolja.
Húzós árak a Balaton legendás büféjében: 1000 forint 10 dkg hekk, 2000 a rántott sajt, 1700 a sajtburger
A legendás balatoni hekkért idén 1000 forintot kérnek 10 dekagrammonként, a süllő ára 1400, a keszegé 900 forint ugyanekkora mennyiségre.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
A város ritka pillanatot él át: a politikai változások miatt most a világ figyelme rá irányul, és ezt a turizmusnak is ki kellene használnia gyorsan,
Kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett a Kékes – május közepén érkezett meg a hóesés.
Hiába szedi sorra az áldozatait a halálhegy, idén soha nem látott tömeg fizetett ki vagyonokat a mászásért
Két hét alatt három hegymászó vesztette életét a Mount Everesten. A legfrissebb áldozat egy fiatal nepáli serpa hegyivezető, aki egy gleccserhasadékba zuhant.
Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.
Váratlan fordulat a turizmusban: rettegnek a konfliktusoktól az utazók, mégis rengeteg pénzt szórnak el idén nyáron
A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság.
Váratlan lépésre szánta el magát a sztárborász: a megszokottnál jóval olcsóbban adja a prémium terméket
A borturizmus ma már nem a pohárról szól, hanem a teljes élményről, a vendégek komplex kikapcsolódást keresnek,
Sokan ártalmatlan játéknak hiszik, pedig rengeteg magyar gyerek kerül kórházba miatta: az autósoknak esélyük sincs időben lépni
Az Autós Nagykoalíció figyelemfelhívó sorozata ezúttal a gyermekek közlekedésbiztonságára irányítja a figyelmet a mikromobilitási eszközök használata terén.
Váratlan fordulat a magyaroknál: teljesen másra vágynak az idei nyaraláson, egyre többen döntenek emellett
Az európaiak a digitális élet növekvő kihívásaira a személyes élmények előtérbe helyezésével válaszolnak.
Szingapúr az idei évre a turisztikai bevételek visszaesésére számít, de ezzel párhuzamosan a turisták száma tovább nőhet.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
