Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 14.)
Utazás

Pénzcentrum
2026. május 14. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. május 14.

Névnap

Bonifác

Deviza árfolyam

EUR: 358.58 Ft
CHF: 391.51 Ft
GBP: 413.83 Ft
USD: 306.13 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 13.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 11, 12, 14, 17, 24, 29

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 47 db
5-ös találat: 2258 db
4-es találat: 37330 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40970 Ft
MOL: 3980 Ft
RICHTER: 12380 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.15: Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés valószínű, ugyanakkor nyugaton egyre jobban megvastagszik a felhőzet. Több helyen lehet zápor, néhol zivatar, csapadékra legkisebb esély délkeleten van. A déli, délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután nyugaton 18, míg keleten 25 fok körül valószínű.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

2026.05.16: Nyugaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de másutt még hosszabb időre kisüthet a nap. Több helyen lehet zápor, zivatar, nyugaton tartós eső is valószínű. Kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél. Hajnalban 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Délután a Dunántúlon jellemzően 15 és 20, másutt 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerdán anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó árfolyam
A nettó árfolyam és a kamatok összege. A bruttó árfolyam az értékpapír tényleges ellenértéke, amelyet a vevő megfizet az eladónak. Kötvények kamatfizetésekor csak annak a tulajdonosa kap pénz, attól függetlenül, hogy mikor történt az adásvétel. Ezért minden értékpapír vásárlásnál el kell számolni az utolsó kamatfizetés óta eltelt időre eső kamatokkal.

Több kisokos

