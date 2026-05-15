2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
14 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
Utazás

Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön

Pénzcentrum
2026. május 15. 16:01

A zsebtolvajok célpontjai látványosan megváltoztak: már nem a pénztárcát, hanem a telefont figyelik a leginkább – állítja Rick Steves, az amerikaiak legismertebb európai utazási szakértője. A készpénzmentes utazás korában egy ellopott mobil nemcsak maga a készülék miatt érték, hanem a rajta lévő digitális pénztárcák, jegyek és appok miatt is. Steves szerint ma már elég egy óvatlan mozdulat, és a tolvajok egyetlen mozdulattal viszik el azt az eszközt, amin gyakorlatilag az egész utazásunk fut.

A zsebtolvajok régen elsősorban a készpénzzel teli pénztárcákra utaztak. A pénzövek sokáig biztonságérzetet adtak, de ahogy a világ egyre inkább készpénzmentessé vált, a tolvajok is új célpontot találtak: a telefonokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Amikor előveszed a telefonod, gyakorlatilag pénzt lengetsz a levegőben”mondta el Rick Steves, az egyik legismertebb amerikai utazási szakértő, aki gyakorlatilag intézmény a műfajban a Travel + Leisure‑nek.

Bárki kitépheti a kezedből, és máris hozzáfér a rajta lévő bankkártyához.

 - tette hozzá. A mai tolvajok ráadásul technológiailagis jóval felkészültebbek. Egy ellopott telefon hozzáférést adhat az Apple Payhez, a Google Payhez, az Apple Cashhez, a különböző appokban tárolt pénzekhez, valamint a repülő‑ és vonatjegyekhez, belépőkhöz.

És akkor még ott van maga a készülék, amit könnyen letörölnek és továbbadnak. Március elején Tajpej rendőrsége már figyelmeztette az utasokat, miután profi zsebtolvajokat észleltek a város egyébként biztonságos metrójá, de Londonban is megugrott a telefonlopások száma a metrón. Több esetet külföldi elkövetőkhöz kötnek. A helyiek hónapok óta figyelmeztetik a turistákat:

tartsák két kézzel a telefonjukat, főleg zsúfolt helyeken.

Steves részletes tanácsokat ad arra, hogyan védekezzünk a zsebtolvajok ellen, de szerinte minden otthon kezdődik. Utazás előtt érdemes megtanulni az összes app működését, amit használni fogunk, különösen a digitális pénztárcákat, hogy ne idegen környezetben kezdjünk el kapkodni a telefonunkkal. A drágább készülékekhez szerinte érdemes lopásbiztosítást kötni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A részletek pedig számítanak

„Legyen bekapcsolva a telefonkereső alkalmazás, legyen jelszó, és legyen minden adatod lementve” – írja, hozzátéve, hogy ezt amúgy egy tolvajtól tanulta. „A szállodai Wi‑Fin minden este mentsd le a telefonodat és a fotókat. Ha nem tudod, hogyan kell felhőbe szinkronizálni, tanuld meg indulás előtt.”

A városnézés közben könnyű elmerülni az élményekben, de nem szabad szem elől téveszteni a legfontosabb eszközünket. Steves szerint soha ne tegyük le a telefont vonaton, pultnál vagy éttermi asztalon – ezek a legkönnyebb célpontok. Tartsuk elrakva, lehetőleg elöl, olyan helyen, amit folyamatosan érzékelünk. Akár egy nyakba akasztható pánt is jó megoldás lehet.

Kapcsolódó cikkeink:

„Vannak, akik egyszerűen kitépik a kezedből” – figyelmeztet, hozzátéve, hogy mindig tudni kell, ki van körülöttünk.

Mivel a telefon ma már kamera, térkép, fordító és pénztárca egyben, a tolvajok számára is egyre értékesebb célpont. „A telefonokat célozzák” – mondja Steves. „Nagyon óvatosnak kell lenni.”
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #mobilbank #bankkártya #lopás #biztonság #mobiltelefon #online bankolás #turisták #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
17:01
16:44
16:40
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
2026. május 14.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
3
6 napja
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
4
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
5
1 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 17:06
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 14:30
Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot
Agrárszektor  |  2026. május 15. 16:32
Váratlan fordulat: vége az ukrán termékek beáramlásának?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm