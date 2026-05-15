Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
A zsebtolvajok célpontjai látványosan megváltoztak: már nem a pénztárcát, hanem a telefont figyelik a leginkább – állítja Rick Steves, az amerikaiak legismertebb európai utazási szakértője. A készpénzmentes utazás korában egy ellopott mobil nemcsak maga a készülék miatt érték, hanem a rajta lévő digitális pénztárcák, jegyek és appok miatt is. Steves szerint ma már elég egy óvatlan mozdulat, és a tolvajok egyetlen mozdulattal viszik el azt az eszközt, amin gyakorlatilag az egész utazásunk fut.
A zsebtolvajok régen elsősorban a készpénzzel teli pénztárcákra utaztak. A pénzövek sokáig biztonságérzetet adtak, de ahogy a világ egyre inkább készpénzmentessé vált, a tolvajok is új célpontot találtak: a telefonokat.
„Amikor előveszed a telefonod, gyakorlatilag pénzt lengetsz a levegőben” – mondta el Rick Steves, az egyik legismertebb amerikai utazási szakértő, aki gyakorlatilag intézmény a műfajban a Travel + Leisure‑nek.
Bárki kitépheti a kezedből, és máris hozzáfér a rajta lévő bankkártyához.
- tette hozzá. A mai tolvajok ráadásul technológiailagis jóval felkészültebbek. Egy ellopott telefon hozzáférést adhat az Apple Payhez, a Google Payhez, az Apple Cashhez, a különböző appokban tárolt pénzekhez, valamint a repülő‑ és vonatjegyekhez, belépőkhöz.
És akkor még ott van maga a készülék, amit könnyen letörölnek és továbbadnak. Március elején Tajpej rendőrsége már figyelmeztette az utasokat, miután profi zsebtolvajokat észleltek a város egyébként biztonságos metrójá, de Londonban is megugrott a telefonlopások száma a metrón. Több esetet külföldi elkövetőkhöz kötnek. A helyiek hónapok óta figyelmeztetik a turistákat:
tartsák két kézzel a telefonjukat, főleg zsúfolt helyeken.
Steves részletes tanácsokat ad arra, hogyan védekezzünk a zsebtolvajok ellen, de szerinte minden otthon kezdődik. Utazás előtt érdemes megtanulni az összes app működését, amit használni fogunk, különösen a digitális pénztárcákat, hogy ne idegen környezetben kezdjünk el kapkodni a telefonunkkal. A drágább készülékekhez szerinte érdemes lopásbiztosítást kötni.
A részletek pedig számítanak
„Legyen bekapcsolva a telefonkereső alkalmazás, legyen jelszó, és legyen minden adatod lementve” – írja, hozzátéve, hogy ezt amúgy egy tolvajtól tanulta. „A szállodai Wi‑Fin minden este mentsd le a telefonodat és a fotókat. Ha nem tudod, hogyan kell felhőbe szinkronizálni, tanuld meg indulás előtt.”
A városnézés közben könnyű elmerülni az élményekben, de nem szabad szem elől téveszteni a legfontosabb eszközünket. Steves szerint soha ne tegyük le a telefont vonaton, pultnál vagy éttermi asztalon – ezek a legkönnyebb célpontok. Tartsuk elrakva, lehetőleg elöl, olyan helyen, amit folyamatosan érzékelünk. Akár egy nyakba akasztható pánt is jó megoldás lehet.
„Vannak, akik egyszerűen kitépik a kezedből” – figyelmeztet, hozzátéve, hogy mindig tudni kell, ki van körülöttünk.
Mivel a telefon ma már kamera, térkép, fordító és pénztárca egyben, a tolvajok számára is egyre értékesebb célpont. „A telefonokat célozzák” – mondja Steves. „Nagyon óvatosnak kell lenni.”
