Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben

Ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es világbajnokságot, de még ez sem lett volna elég ahhoz, amilyen kemény harcokat kell vívni a nemzetközi szövetséggel és főleg a jogtulajdonosokkal annak érdekében, hogy Magyarországon lehessen F1-es nagydíj. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójával (és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével), Gyulay Zsolttal beszélgettünk a mogyoródi komplexumról, a Forma 1-ről és arról is, hogyan lehet más sportágban két hónap alatt úgy felkészülni, hogy kifogástalanul ellássák a promóteri feladatokat. Interjú.

Pénzcentrum: Amikor ősszel, 100 nappal a téli olimpia előtt beszélgettünk, a Hungaroring helyzetéről is mondott néhány dolgot: többek között azt, hogy lehetnek olyan dolgok, amelyek végül nem készülnek el. Egy konkrét példára emlékszem: említette, hogy szeretnék az első kanyar lelátóit is olyan szintre emelni, mint a főlelátót, hogy megemeljék és modernizálják azt. Ez a projekt most hogy áll? Elkészülhet júliusra?

Gyulay Zsolt: Az első, tehát az a hároméves projekt, amit annak idején elfogadtak, és amire most gyakorlatilag lezárult a kivitelezés – hiszen április 23-án vettük vissza hivatalosan a pályát –, kizárólag arra vonatkozott, amit minimálprogramnak nevezhetünk. Ebben benne volt a főlelátó, a szemben lévő paddoc-képület, a tízezer férőhelyes lelátó, a rendezvénytér, a közművek, tehát minden olyan infrastrukturális elem, ami a föld alatt és a föld felett látható. Ezek kerültek bele az első csomagba.

Nyilván én azt szerettem volna – és most is van folyamatban egy támogatási szerződésünk erre vonatkozóan, bár jelenleg az új politikai helyzet miatt nem tudom pontosan, hol tart ez –, hogy további fejlesztések is elkészüljenek. Mert azért jelenleg az összes ülőhelyből gyakorlatilag csak ez a tízezer újult meg, a többi továbbra is a régi lelátó. Logikus és kívánatos lenne, hogy azok is megújuljanak. Viszont ahhoz, hogy 2032-ig meghosszabbodhasson a Forma–1-es szerződés, ezt a minimálprogramot mindenképpen teljesíteni kellett. Ha ez nem készül el, akkor idén lett volna az utolsó Magyar Nagydíj.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója

Hadd térjek vissza arra a mondatára, hogy „nem tudom, hol tart ez”. Felvette már a kapcsolatot az új kormányzattal?

Nem, mert most a héten alakult meg a kormány. Azért azt látni kell, hogy mire egy új kormányzati struktúrában odajutnak az állami vállalatokig, az idő. És egyelőre még az sem világos, hogy a Hungaroring pontosan melyik minisztériumhoz fog tartozni, ki lesz a tulajdonosi joggyakorló.

Ha kapna egy időpontot az új kormánytól, mit mondana nekik? Mire hívná fel a figyelmet?

Ez nagyon bonyolult kérdés. Én Pósfai Gábor belügyminiszter urat például meghívtam a MOB közgyűlésére, hiszen jelenleg hozzá tartozik a sport, úgy illik, hogy meghívjuk. De a Hungaroring sorsa még kérdéses. Az elmúlt 16 évben hét különböző miniszter alá tartozott a Hungaroring, ide-oda pakolgatták folyamatosan.

Ha engem meghallgatnak, akkor el tudom mondani azt a közel húsz évnyi tapasztalatot, amit a Forma–1-ről és a jogtulajdonossal való együttműködésről szereztünk.

Ez egy nagyon szenzitív világ. Benne maradni a versenynaptárban nem magától értetődő dolog. A Liberty vagy korábban Bernie Ecclestone idején sem úgy működött ez, hogy „jó, akkor Magyarország marad”. Ezért folyamatosan dolgozni kell, lobbizni kell, teljesíteni kell. Nyilván lennének javaslataim is, de ezt akkor lehet érdemben megbeszélni, ha már tudjuk, kihez fogunk tartozni.

Elégedett az FIA és a Formula One Management azzal, ahogy haladnak a dolgok a Hungaroringen?

Teljes mértékben, és friss a dolog, mert a napokban is volt itt FOM-látogatás. Persze mindig vannak apróbb kérések, módosítások, ezek teljesen normális, futam előtti dolgok, de összességében nagyon elégedettek. És szerintem tényleg odaraktuk magunkat a világ élvonalába, a paddock-épület például egészen elképesztő lett. Négy szinten működik, föld alatt-föld felett, sajtóközponttal, boxokkal, vendéglátóterekkel. A paddock club kapacitása 900 főről 4000-re nőtt, ez óriási ugrás.

De közben azt is látni kell, hogy maga a Forma–1 is elképesztő tempóban fejlődik. Ha lépést akarsz tartani vele, akkor neked is folyamatosan fejlesztened kell.

Volt olyan pillanat a felújítás alatt, amikor ön vagy a kollégái azt mondták, hogy ebből baj lehet, valami nem készül el időre?

Pesszimizmus nem volt, kritikus időszakok igen. A kivitelezők egyébként nagyon jól dolgoztak, ezt ki kell mondani. De a Jóisten is velünk volt, mert ha olyan tél van tavaly, mint idén, akkor ez a projekt most nincs kész. Tavaly végig lehetett építkezni, az idei tél meg katasztrófa volt: fagy, eső, rossz idő volt folyamatosan. És annyira szerencsésen alakult minden, hogy mire ez bejött, addigra már fedél alatt volt a főépület, így csak belső munkák maradtak. Őszintén mondom: nemcsak a kivitelezők munkája kellett ehhez, nemcsak a mi csapatunk óriási munkája, meg a FOM és az FIA hozzáállása, hanem az is, hogy valahogy minden összeállt.

Milyen fenntarthatósági elvárásoknak kellett megfelelni? Mennyire volt nehéz ez a folyamat?

Rettenetesen nehéz volt. Most szereztük meg az FIA háromcsillagos minősítését, illetve az ISO-tanúsítványt is, és ez egy brutális tízhónapos munka volt. Rengeteg helyről kaptunk ajánlásokat, hogy kivel kellene szerződnünk, ki tudná ezt megcsinálni, de végül saját magunk vittük végig az egészet. Az FIA nagyon kemény volt. És amikor azt mondom, hogy kemény, akkor tényleg az volt. Olyan szigorú feltételeket láttak a szakemberek is, amilyenekkel még nem nagyon találkoztak.

Ráadásul tavaly a futam alatt konkrétan ellenőröket küldtek ránk: egy Forma–1-es hétvégén minden kollégám 0–24-ben dolgozik, és akkor még jön egy ilyen szemle is.

De ez a műfaj ilyen. És büszkék vagyunk rá, hogy minden pontnak megfeleltünk.

Mi a véleménye a folyamatos Forma–1-es szabályváltozásokról? Verstappen, Russell, több csapatvezető is szünet nélkül panaszkodik.

Olyan szabályrendszer soha nem lesz, ami mindenkinek megfelel. Max Verstappennek most nem tetszik, mert hátul van. Ha újra dominálni fog, valószínűleg már jobban fog tetszeni neki. De ez mindig így működik.

A Forma–1-et alapvetően a pénz mozgatja, és ebben nagyon hasonló az olimpiai sportágakhoz is.

A globális nézettség dönt el mindent. Az autógyártók milliárdokat tesznek bele az F1-be, nyilván elvárják, hogy azok a fejlesztések, amiket itt kikísérleteznek, megjelenjenek a közúti autókban is. A hibridrendszerek, a visszatöltős technológiák mind ilyenek. Persze mindenki visszasírja a nagy motorhangot meg a régi korszakot, amikor „nyomjad neki tövig”, de ma már más világ van. És ezt a versenyzőknek is tudomásul kell venniük. Lehet hangoskodni, de ha egy sztár kiesik, jön helyette a következő.

A Hungaroringnek okozhat problémát az új technikai korszak? Például a több előzés vagy az új rendszerek miatt?

A több előzés minden pályának jó. A Hungaroringen mindig nehéz volt előzni, ez nem titok. De ha ezek a technikai változások segítenek ezen, annak örülünk. A nézőknek élvezetesebb verseny kell, ez a legfontosabb.

Korábban azt mondta, hogy a Hungaroring nemcsak versenypálya akar lenni, hanem egész éves rendezvényközpont is. Ez a projekt hogy áll?

Ez a szezon április 23-án elindult, azóta minden egyes nap van rendezvényünk. Összevontuk a céget a Tanpálya Kft.-vel, és az volt a célunk, hogy 2026-ra a régió legversenyképesebb, legtöbb szolgáltatást nyújtó pályája legyünk. És szerintem ezt sikerült is megvalósítani. Idén gyakorlatilag már nincs szabad időpontunk, sőt lehet, hogy jövőre sem nagyon lesz. Tele van a pálya tesztekkel, céges eseményekkel, autógyári rendezvényekkel, klubnapokkal.

Nem tartanak attól, hogy az árak miatt a magyar nézők egyre inkább kiszorulnak a Forma–1-ről?

Nem, mert még mindig mi vagyunk az egyik legolcsóbb Forma–1-es helyszín a világon. A Forma–1 mindenhol nagyon drága. Nálunk is drága, de nemzetközi összevetésben még mindig kedvezőbb. És rengeteg magyar nézőnk van. A pályalátogatottság kifejezetten magas magyar részről is.

A büféárak miatt viszont sok kritika éri a Hungaroringet.

Ha összehasonlítjuk más fesztiválokkal vagy nagy rendezvényekkel, akkor nem a Forma–1 a legdrágább. Tudomásul kell venni, hogy egy hamburger nem ugyanannyiba kerül a körúton, mint egy világszintű sporteseményen vagy egy fesztiválon. Ez mindenhol így van.

A Hungaroring Közép-Európa egyetlen Forma–1-es helyszíne, ugyanakkor a régióban több pálya is fejlődik. Szlovákiában, a csehországi Brnóban, illetve a lengyelországi Poznanban is vannak komoly létesítmények. Ezek jelenthetnek konkurenciát hosszú távon a mogyoródi pályának?

Nagyon sok próbálkozás volt az elmúlt években a környező országok részéről arra, hogy F1-et rendezhessenek, de valahogy mindig tudomásul vették azt, amit Magyarországon már szinte természetesnek veszünk, hogy negyven éve megszakítás nélkül itt van a Forma–1. És ez óriási érték. Főleg akkor volt nagy mozgolódás, amikor például Robert Kubica miatt a lengyeleknél nagyon erős lett az érdeklődés. Mindenki szeretett volna bekerülni a naptárba. De erről szól a diplomácia, erről szól az, hogy mi voltunk az első kelet-európai pálya, és azóta is itt vagyunk. Nagyon érdekes egyébként ennek a negyven évnek a története, mert politikai rendszerektől, kormányoktól, pártoktól függetlenül mindig fontos volt, hogy a Forma–1 Magyarországon maradjon.

Azért időről időre ma is előkerül az a vélemény, hogy túl drága Magyarországnak a Forma–1.

Igen, ezt mindig elmondja valaki, hogy drága és nem kellene. De azt is látni kell, hogy a jogdíj mindenhol óriási összeg, nem kirívó, amit Magyarország fizet. Egy Forma–1-es futam ennyibe kerül a világ minden részén, sőt sok helyen jóval többe.

Viszont nagyon fontos tisztázni valamit: a Hungaroring Sport Zrt. nem kap pénzt a működésére. Ezt nagyon kevesen tudják.

Mi a jegybevételből és a pályahasznosításból tartjuk fenn az ország legnagyobb sportingatlanát, és ebből rendezzük meg a versenyeket is. A jogdíjat valóban az állam fizeti ki, de az a pénz sokszorosan visszajön a gazdaság más területein. Szállodákban, vendéglátásban, turizmusban, országimázsban. És szerintem nincs még egy ilyen rendezvény Magyarországon.

A Forma–1 önmagában kitermeli a Hungaroring működésének a költségét?

Ez egy összetett üzleti modell. A Forma–1-es jegyértékesítés természetesen nagyon jelentős bevétel. De mellette ott van a pályahasznosítás: a pályacsík, a főépület, a rendezvényterek, a gokartközpont, az off-road pálya, a vezetéstechnikai centrum. Ezeket mind értékesítjük. Egyetlen portfólióként működik az egész. És ebből áll össze a Hungaroring Sport Zrt. bevétele, ebből tartjuk fenn az egész létesítményt. Amikor valaki azt mondja, hogy drága a Hungaroring, akkor érdemes összehasonlítani más sportingatlanok fenntartási költségeivel. Stadionokkal, uszodákkal, bármi mással. Mi működési támogatást nem kapunk.

Ön szerint mi a Hungaroring legnagyobb gyengesége?

Régebben azt mondtam volna, hogy maga a pályacsík, mert kevés előzési lehetőség volt rajta. De az utóbbi évek versenyei szerintem rácáfoltak erre, nagyon jó futamokat láttunk. Persze lehetne hosszabb az egyenes, lehetne még egy előzési zóna, ezen sokat gondolkodtunk: akár a Mansell-kanyar után ki lehetne menni még távolabb. De az igazi problémát inkább az jelenti, hogy annak idején nem sajátítottak ki elég nagy területet, mikor a pályának még csak a tervezése zajlott. Túl közel vannak a környező részek, nincs hely terjeszkedni. Nehéz új parkolókat kialakítani, nehéz nagyobb fejlesztésekben gondolkodni. A másik nagy kihívás pedig az, hogy Magyarország kicsi piac. Ma már olyan országok akarnak Forma–1-et rendezni, ahol elképesztő gazdasági háttér van. Nekünk ezért folyamatosan bizonyítani kell. Tavaly például megnyertük a legjobb szurkolói élmény díját, és olyan pályákat előztünk meg, amelyeknek sokkal nagyobb lehetőségeik vannak.

Amióta a Liberty Media átvette a Forma–1-et, sokan mondják, hogy teljesen megváltozott az üzleti modell. Ez mennyire kedvezett az olyan tradicionális pályáknak, mint a Hungaroring?

A Liberty nagyon kemény üzleti szemlélettel dolgozik. Ott nincs nosztalgia. Ahol üzletet látnak, ahol jó partnert találnak, ott együttműködnek. És szerintem mi ott váltottuk meg igazán a jegyünket a jövőre nézve, amikor a Covid alatt megrendeztük a futamot. Az osztrákokkal együtt gyakorlatilag életben tartottuk a világbajnokságot. Mi már 2015 környékén jeleztük a kormányzat felé, hogy ha nem fejlesztünk, el fogják vinni innen a Forma–1-et. És amikor megjött a Liberty, az teljesen egyértelművé tette, hogy ez már nem Bernie Ecclestone világa, ahol lehetett egy kicsit „jóban lenni”, itt cselekedni kellett. És ha nincs a Covid meg ez a beruházás, szerintem ma már nem lenne Magyar Nagydíj.

Meddig tudnak versenyezni az európai helyszínek az elképesztően gazdag közel-keleti vagy távol-keleti pályákkal? Ezeket államilag dotálják, pénz nem számít.

Nagyon nehéz. Ott egészen más modell működik. Ha kell, építenek egy pályát, aztán még egyet. Nincs igazán pénzügyi korlát. De a Liberty is tudja, hogy szüksége van a tradicionális európai helyszínekre. Stefano Domenicali például olasz emberként nagyon jól érti, mit jelent Monza, Silverstone vagy akár a Hungaroring hagyománya.

Kevesebb európai futam lesz hosszú távon, ez szerintem egyértelmű, de az alaphelyszíneknek maradniuk kell.

A Hungaroring országimázs, gazdaságilag hozzáadott érték szempontból mennyire fontos Magyarországnak?

Szerintem ezt szinte lehetetlen pontosan számszerűsíteni. Régen még próbálták forintosítani azt is, hogy mennyit ér az, amikor Magyarország neve megjelenik a világ közvetítéseiben vagy médiájában. Ma ezt már nem is nagyon számolják, mert annyira összetett a hatása. De azt biztosan látni, hogy ilyenkor megtelnek a szállodák, tele van Budapest, hatalmas a magánrepülőgép-forgalom, rengeteg szponzori és üzleti esemény érkezik az országba. Ez nemcsak sportesemény, hanem országmarketing is.

A pálya gyakorlatilag folyamatosan foglalt. Mennyire férnek még bele új versenysorozatok?

A versenyrendezés mindig pénzügyi kérdés is. Vannak olyan sorozatok, amiket önmagukban nem lehet nyereségesen megrendezni. Például amikor volt WTCR vagy kamion-Eb, azokhoz kellett állami támogatás, mert önmagában a jegybevétel és a szponzoráció nem hozta ki nullára a rendezést. Én nem szervezek veszteséges versenyt, mert teljes joggal kérdezné meg a tulajdonosom, hogy ezt miért csináltuk. De emellett rengeteg olyan eseményünk van, amelyek nem klasszikus nézőversenyek: autógyárak bérelik ki a pályát hetekre, tesztek vannak, klubesemények, Formula–3-as tesztek, gyártói rendezvények. Ezekkel gyakorlatilag teljesen tele van a naptár.

A Formula E például szóba jöhetne?

A Formula E inkább városi pályákban gondolkodik. Ott az egész esemény része az, hogy a város közepén épül fel egy komplett fesztiválhangulat. Egyébként nagyon ügyesen csinálják üzletileg, találkoztam is a jogtulajdonossal. De ahhoz komoly állami támogatás kellene. Volt erről gondolkodás korábban Palkovics minisztersége idején, de végül nem jutottunk el odáig.

Nemrégiben az Aston Martin szerződtetett egy magyar gokartversenyzőt, Nagy Rolandot a saját akadémiájára. Lát reális esélyt arra, hogy 10-15 éven belül legyen új magyar Forma–1-es versenyző?

Ez egy elképesztően hosszú és drága út. Nagyon sok tehetséges fiatal van, de itt nem elég a tehetség. Kell mögé autó, csapat, tesztprogram, rengeteg pénz és szponzor. Egy magyar fiatalnak sokkal nehezebb dolga van ilyen szempontból, mint mondjuk egy britnek, orosznak vagy szaúdinak.

Ettől függetlenül nagyon bízom benne, hogy egyszer lesz újra magyar pilóta az F1-ben.

A Hungaroring Zrt. nemrég plusz feladatot is kapott: a Balaton Parkban megrendezett Superbike-, illetve MotoGP-hétvégék promótere lett. Az ekörüli helyzet mennyire volt nehéz?

A HUNDA csődje után minket kezdett keresni a Liberty, hogy mi lesz a magyar MotoGP-vel. Ez nem volt egy egyszerű történet: kimentem Portimaóba, tárgyaltunk Carmelo Ezpeletával és a Liberty képviselőivel is. Ők ott azt mondták, hogy bennünk bíznak, mert velünk már dolgoztak együtt a Forma–1-ben, így került a Hungaroringhez a promóteri feladat. Ez teljesen új helyzet volt számunkra, mert az ott nem a mi pályánk, nem mi csináljuk a sportszakmát, mégis mi felelünk a promoteri oldalért.

Március 28-án jött a kormányrendelet, és onnantól elképesztően rövid idő alatt kellett mindent összerakni.

Szerződéseket kötni, jogdíjat fizetni, kibérelni a Balaton Park Circitet. Levonult oda a teljes stábunk, takarítónőstől, mindenestől. És szerintem jó munkát végeztünk.

Nemrég lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségi tagságáról. Miért döntött így?

Azért, mert úgy éreztem, elfogyott a bizalom az elnökség felé. Többen lemondtak korábban is, gyakorlatilag négyen maradtunk. Én már akkor mondtam, hogy szerintem tisztújításra lenne szükség. Ebben nem értettünk egyet Szujó Zoltán elnökkel. Nem személyes konfliktusról van szó, egyszerűen máshogy láttuk azt, hogy egy három- vagy négytagú elnökség mennyire legitim. Én úgy gondoltam, ilyenkor meg kell kérdezni a tagságot.

Ha néhány szóban kellene jellemeznie az idei Magyar Nagydíjat, mit mondana?

Végre kész van. Ez az első gondolatom. Végre teljes egészében használható az új épület, a médiacentertől kezdve minden. Szerintem teltház lesz, nemcsak a lelátókon, hanem a paddock clubban is. Bízom benne, hogy izgalmas verseny lesz sok előzéssel, és persze abban is, hogy biztonságos hétvégénk lesz. Tavaly megnyertük a legjobb szurkolói élmény díját, főleg a budapesti aktivitások miatt, és ezt szeretnénk idén is megismételni.

Ön szerint megtörte a szezon lendületét a Forma 1-ben az a hosszú szünet, amit a közel-keleti helyzet okozott?

A lányom szerint igen, és nem véletlenül őt említem: rajta nagyon jól le lehet mérni ezt a generációs változást. A fiatalok elképesztően rá vannak kattanva a Forma–1-re, és ezt a Liberty nagyon ügyesen építette fel az elmúlt években. Régen az emberek maguk akartak kijönni a futamra, most sokszor a gyerekek őrülnek meg érte. És igen, szerintem is megtörte a lendületet ez az öt hét szünet. A Forma–1 ma már folyamatos élményként működik, az emberek megszokták, hogy egy-két hetente van futam, folyamatosan benne vannak a történetben. Most ez megszakadt. De szerintem mire mi következünk nyáron, addigra újra teljes fordulatszámon fog menni az egész.

