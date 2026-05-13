Fontos bejelentést tett a Wizz Air: ez a magyar utasokra is komoly hatással lehet

Május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air, miután a légitársaság szerint javult a közel-keleti biztonsági helyzet. A diszkontcég szerdán közölte, hogy döntésüket az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének, az EASA-nak a legfrissebb tájékoztatása alapján hozták meg.

A tájékoztatás szerint a légitársaság továbbra is folyamatos kapcsolatban áll a nemzetközi és helyi hatóságokkal, valamint a légiközlekedési biztonsági szervekkel. A Wizz Air hangsúlyozta, hogy továbbra is figyelemmel követik a térség fejleményeit, és szükség esetén módosíthatják a menetrendet.

A járatok naponta közlekednek majd Budapest és a tel-avivi Ben Gurion repülőtér között. A gépek reggel 5 órakor indulnak Ferihegyről. A társaság közlése szerint a jegyek már elérhetők a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A légitársaság február végén függesztette fel minden közel-keleti járatát a térségben kialakult biztonsági kockázatok miatt. A mostani döntéssel három hónap után válik ismét közvetlenül elérhetővé Izrael egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági központja Budapestről.

A Wizz Air szerint a tel-avivi útvonal újranyitása erősíti a vállalat pozícióját az izraeli diszkont piacon. A társaság jelenleg több mint ezer útvonalon repül, és célja, hogy 2026-ban már 80 millió utast szállítson hálózatán.