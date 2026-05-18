Nagyon elázhatnak ma több megyében is az ott lakók: mutatjuk, hol kell még az esernyő

Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását: míg délnyugaton a napsütésé lesz a főszerep, északkeleten borult, csapadékos időre kell készülni. A délutáni órákra a hőmérséklet az ország nagy részén 17 és 23 fok közé emelkedik.

Napközben az ország délnyugati felén napos, gomolyfelhős időre van kilátás. A középső és délkeleti tájak felett húzódó felhősáv fokozatosan északkelet felé tolódik, miközben lassan felszakadozik. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A keleti és északkeleti régiókban azonban továbbra is maradnak tartósan felhős területek.

Csapadékra egyre inkább északkeleten kell számítani. Ezen a területen kisebb eső, zápor, sőt akár zivatar is kialakulhat. Az esti órákban a nyugati vidékek fölé is besodródhat egy-egy zápor. Mindeközben a nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül. Az Észak-Dunántúlon a légmozgást helyenként erős széllökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 17 és 23 fok között alakul. Ennél hűvösebb csak a tartósan borult keleti, északkeleti tájakon lesz. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.