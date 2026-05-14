Kisiklott egy vonat a Nyugatinál: késésekre, káoszra kell készülni, rengeteg járat csak Kőbányáig közlekedik

Csütörtök hajnalban kisiklott egy emeletes vonat a Nyugati pályaudvaron. A baleset miatt jelentős közlekedési fennakadásokra kell számítani a ceglédi és a lajosmizsei vasútvonalon.

A szerelvényen a baleset idején nem tartózkodtak utasok, így személyi sérülés nem történt. A MÁV tájékoztatása alapján a kisiklást az elsődleges információk szerint emberi mulasztás, egész pontosan hibás váltókezelés okozta.

A helyreállításig a lajosmizsei S21-es és a monori S50-es vonatok rövidített útvonalon közlekednek. Ezek a járatok kizárólag Kőbánya-Kispestig mennek, és onnan is indulnak vissza.

A ceglédi és a lajosmizsei vonalon utazóknak megnövekedett menetidőre, késésekre, valamint kimaradó elővárosi járatokra kell felkészülniük. A BKK a fennakadás végéig elfogadja a vasúti jegyeket az M3-as metró vonalán, ezzel is megkönnyítve az érintettek közlekedését.

