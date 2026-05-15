Hatalmas gond van a reptéren és a határátkelőkön: dolgoznak a megoldáson, az utazók jártak rosszul

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a határállomásokon is nehezíti a haladást az informatikai probléma. Elhárításán folyamatosan dolgoznak.

Országos informatikai hiba lassítja a forgalmat a hazai közúti határátkelőhelyeken és a budapesti repülőtéren. Emiatt az utazóknak jelentősen hosszabb várakozási időre kell számítaniuk.

A rendőrség tájékoztatása szerint a rendszerprobléma péntek reggel fél kilenckor jelentkezett a határátkelőkön, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A szakemberek már megkezdték a hiba elhárítását.

A hatóságok azt javasolják a külföldre utazóknak, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális várakozási időkről és a nyitvatartásról a rendőrség Határinfó weboldalán.