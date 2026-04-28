Kerozinhiány fenyegeti az iparágat: a Wizz Air mégis hatalmas bővítésbe kezd

A Wizz Air az idei nyári szezonban 17 százalékkal bővíti szabadidős menetrendjét, emellett az előfoglalások is erősebbek a tavalyinál – jelentette be Váradi József vezérigazgató. Ezzel egy időben az európai légiközlekedési szektort a kerozinellátás bizonytalansága és az iráni háború miatti költségemelkedés terheli - közölte a Reuters.

Váradi József egy hétfői londoni sajtótájékoztatón beszélt a kilátásokról. Erre azután került sor, hogy az elmúlt hetekben több rivális légitársaság, köztük az easyJet és a TUI is az előfoglalások visszaeséséről, valamint profitfigyelmeztetésről számolt be. A Wizz Air bővülése, ami a tavalyi nyári menetrendhez képest 17 százalékos, elsősorban a balkáni és a kaukázusi piacokra koncentrálódik.

Az európai légitársaságok épp az első negyedéves jelentési szezonjukat kezdik. Az elemzők azonban bizonytalanok a középtávú kilátásokat illetően, mivel a kerozinfedezeti ügyletek az elkövetkező hónapokban lejárnak. A Wizz Air a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó éves eredményeit június 11-én teszi közzé, miután márciusban profitfigyelmeztetést adott ki.

A vezérigazgató elmondta, hogy a légitársaság 2026-ban 35 új Airbus repülőgépet vesz át. Hangsúlyozta továbbá, hogy nyári üzemanyag-szükségletének 70 százalékára kötött fedezeti ügyleteket. A nyáron lejáró fedezeteket pedig az áringadozások elleni védelem érdekében megújítanák.

Váradi szerint a kerozin tonnánkénti 1500 dolláros árszintje elegendő ösztönzést jelent ahhoz, hogy a tankhajók az Egyesült Államokból szállítsanak üzemanyagot Európába, ez pótolhatja a közel-keleti kiesést. Ugyanakkor úgy véli, hogy az árak a háború lezárulta után is hónapokig magasak maradhatnak. A kialakult válság így ősszel az iparág egészében kapacitáscsökkentésekhez vezethet.

A vezérigazgató arra szólította fel Európát, hogy gondolja újra a Közel-Kelettől való függőségét a kerozinellátás terén. "Ha megnézzük, hogyan jut Európa a kerozinhoz, túlságosan függünk a Közel-Kelettől. Ez őrültség" – fogalmazott Váradi József.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy a Morningstar elemzése szerint a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult üzemanyagválságban az európai légitársaságok közül a Wizz Air a legsebezhetőbb. Ezzel szemben a Ryanair és az IAG a legfelkészültebbek a helyzet kezelésére. A magyar hátterű diszkont légitársaság kiszolgáltatottságát a versenytársakénál jóval alacsonyabb üzemanyagár-fedezeti arány és a szűkebb haszonkulcs okozza

Emellett a járatok kötelező átirányítása is komoly nehézséget okoz a szektornak. Az Európa és Ázsia közötti útvonalakon a repülési idő egy-három órával is megnövekedhet. Ez nemcsak az üzemanyag-fogyasztást dobja meg, hanem a gépek kihasználtságát is rontja. Emellett a személyzet beosztását is jóval bonyolultabbá teszi.