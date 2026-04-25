Át kell szervezni a nyári utakat az üzemanyag hiánya miatt? Megszólaltak a légitársaságok: ezt javasolják az utasoknak

A brit légitársaságok egyöntetűen arról számolnak be, hogy nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, az utasoknak nem kell módosítaniuk utazási terveiket - közölte pénteki tájékoztatásában a londoni közlekedési minisztérium. A tárca szerint repülőgép-üzemanyagból a repülőterek elővásárlásokkal rendszerint tartalékokat képeznek.

A Hormuzi-szoros lezárása óta a brit kormány szorosan figyelemmel követi a hazai repülőgépüzemanyag-készleteket, és együttműködik a légitársaságokkal, a repülőterekkel és a üzemanyag-beszállítókkal az utasforgalom folyamatosságának biztosítása végett - hangsúlyozza a közlekedési minisztérium. A tájékoztatás szerint a tárca számos készenléti terven dolgozik, és London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át. A víziutat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete óta a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt a korábbi 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban bemutatott legutóbbi előrejelzési forgatókönyve szerint a Brent hordójának átlagos árfolyama 2026 egészében elérheti a 120 dollárt, ha a Hormuzi-szoros hat hónapig zárva marad. Háromhavi zárlat esetére a Fitch londoni elemzői 100 dolláros idei átlagos Brent-árfolyamot várnak, 130 dolláros tetőzéssel és 90 dolláros év végi árfolyammal.