Az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők.
Át kell szervezni a nyári utakat az üzemanyag hiánya miatt? Megszólaltak a légitársaságok: ezt javasolják az utasoknak
A brit légitársaságok egyöntetűen arról számolnak be, hogy nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, az utasoknak nem kell módosítaniuk utazási terveiket - közölte pénteki tájékoztatásában a londoni közlekedési minisztérium. A tárca szerint repülőgép-üzemanyagból a repülőterek elővásárlásokkal rendszerint tartalékokat képeznek.
A Hormuzi-szoros lezárása óta a brit kormány szorosan figyelemmel követi a hazai repülőgépüzemanyag-készleteket, és együttműködik a légitársaságokkal, a repülőterekkel és a üzemanyag-beszállítókkal az utasforgalom folyamatosságának biztosítása végett - hangsúlyozza a közlekedési minisztérium. A tájékoztatás szerint a tárca számos készenléti terven dolgozik, és London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.
A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át. A víziutat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete óta a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt a korábbi 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára.
A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban bemutatott legutóbbi előrejelzési forgatókönyve szerint a Brent hordójának átlagos árfolyama 2026 egészében elérheti a 120 dollárt, ha a Hormuzi-szoros hat hónapig zárva marad. Háromhavi zárlat esetére a Fitch londoni elemzői 100 dolláros idei átlagos Brent-árfolyamot várnak, 130 dolláros tetőzéssel és 90 dolláros év végi árfolyammal.
A Pénzcentrum 2026. április 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vitézy Dávid elsődleges célja a hazai közösségi közlekedés, különösen a válságos helyzetben lévő MÁV megmentése és fejlesztése.
A Pénzcentrum 2026. április 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Április 24-én tipikus tavaszi idő várható Magyarországon, többórás napsütéssel és mérsékelt felhőzettel.
A Sagrada Famíliától a Louvre‑ig mindenhol hónapokra előre elfogyó idősávokkal és hosszú sorokkal, és ahol ekkora a tömeg, ott megjelenik a tömeglehúzás is.
Újabb problémát hozott a briteknek a Brexit: minden utazásnál vagyonokat kell fizetniük kisállataik miatt
Az Egyesült Királyságban élő állattartók már nem használhatják az uniós kisállatútlevelet, ha kedvencükkel az Európai Unió területére szeretnének utazni.
Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon
Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén.
Megszólalt a szakértő a nyári repülőjegyekről: kiderült az igazság, ettől retteg a legtöbb magyar utazó
Az elmúlt napokban számos hír megjelent arról, hogy a nemzetközi helyzet következtében drasztikusan megdrágulhat, vagy korlátozottá válhat a repülés a nyári szezonban.
Ma is térdre rogyott a MÁV: felsővezeték-hiba miatt kimaradó járatokra, késésekre kell számítani több fővonalon
A szajoli állomáson felsővezeték-hiba okoz fennakadást a vasúti közlekedésben,
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
A repülőtér szerint a tavaszi és nyári időszakban ugyan nő az ütközések száma, de ezek ritkán jelentenek valódi veszélyt.
Extrém, helyenként akár 15-20 fokos hőingadozás teszi próbára a szervezetünket a napokban.
A Pénzcentrum 2026. április 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hatalmas fordulat az utazási szokásokban: turisták milliói menekülnek a feszült régiókból, Magyarország nagyot kaszálhat rajta
Előrejelzések szerint akár 225 ezerrel több turista érkezhet Magyarországra, mint a tavalyi évben.
Hol élnek farkasok Európában és hazánkban? Melyik területeken jelentek meg újra, és mekkora az esélye egy találkozásnak? Mutatjuk!
Kimondta a szakértő: káoszba fulladhat a nyári utazási szezon – már csak ennyi hétre van elegendő kerozin
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint hamarosan járattörlések kezdődhetnek, ha a helyzet nem oldódik meg.
Európában akár hetek alatt kiéleződhet a helyzet: egyes becslések szerint mindössze hat hétre elegendő üzemanyag áll rendelkezésre.
Nagyon ráfázhat a repülőtéren, aki nem figyel erre az apró változásra: fontos dolgot lépett meg a Ryanair
A Ryanair 2026 novemberétől 60 perccel az indulás előtt zárja a check‑int és a poggyászfeladást, hogy több idő jusson az utasoknak a biztonsági és útlevél‑ellenőrzésre
A hazai piacot a Mol termelése és a folyamatos import együttesen biztosítja.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.