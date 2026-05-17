Légi felvétel a Balaton melletti Vonyarcvashegyi Szent Mihály kápolnáról (Szent Mihály kápolna) naplementekor Magyarországon
Utazás

Eső és szél után jön a váratlan csavar: elképesztő értékeket mutathatnak a hőmérők a pünkösdi hétvégén

Pénzcentrum
2026. május 17. 11:29

Megérkezhet az igazi nyárias idő a pünkösdi hosszú hétvégére, több helyen 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet az Időkép friss előrejelzése szerint. A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.

Az Időkép azt írja, hogy hétfőn még egy mediterrán ciklon alakítja az időjárást, főként az északkeleti országrészben okozhat csapadékot és erősebb szelet. Ezt követően azonban egyre több napsütésre és emelkedő hőmérsékletre lehet számítani.

A hosszú hétvége második felére már több helyen nyárias értékeket mérhetünk. Vasárnap és hétfőn akár 25-27 fokig is emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, miközben a csapadék esélye is csökkenhet az ország nagy részén.

A felmelegedés a turizmusnak és a vendéglátásnak is kedvezhet, hiszen a pünkösdi hosszú hétvége hagyományosan kiemelt időszak a belföldi utazások szempontjából. A kellemes idő a szabadtéri programoknak, kirándulásoknak és a Balaton környéki pihenésnek is lendületet adhat. Az Időkép közösségi oldalán is kiemelte, hogy „a 3 napos hosszú hétvége nyárias meleget hoz”.
