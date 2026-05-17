Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 17.)

2026. május 17.

Névnap

Paszkál

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.5 Ft

CHF: 395.15 Ft

GBP: 414.33 Ft

USD: 310.96 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 16.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 69, 82, 85, 89

Joker: 543749

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 10 db

3-as találat: 1338 db

2-es találat: 46465 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41100 Ft

MOL: 3992 Ft

RICHTER: 12590 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.18: A Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé elhagyja hazánkat, mögötte lokális záporok alakulnak ki, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 17, 22 fok valószínű, ennél a tartósan felhős északkeleti helyeken maradhat hűvösebb az idő.

2026.05.19: Általában sok napsütés várható (északkeleten lehetnek reggel még rétegfelhős, ködös helyek) fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiak helyenként magasra törnek. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A térségünkbe érkező ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.16)

