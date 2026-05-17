Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 17.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 17.
Névnap
Paszkál
Deviza árfolyam
EUR: 361.5 Ft
CHF: 395.15 Ft
GBP: 414.33 Ft
USD: 310.96 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. május 16.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 69, 82, 85, 89
Joker: 543749
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 10 db
3-as találat: 1338 db
2-es találat: 46465 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41100 Ft
MOL: 3992 Ft
RICHTER: 12590 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.18: A Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé elhagyja hazánkat, mögötte lokális záporok alakulnak ki, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 17, 22 fok valószínű, ennél a tartósan felhős északkeleti helyeken maradhat hűvösebb az idő.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.
2026.05.19: Általában sok napsütés várható (északkeleten lehetnek reggel még rétegfelhős, ködös helyek) fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiak helyenként magasra törnek. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A térségünkbe érkező ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.16)
