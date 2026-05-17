2026. május 17. vasárnap Paszkál
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 17.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 17.)

Pénzcentrum
2026. május 17. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 17.

Névnap

Paszkál

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.5 Ft
CHF: 395.15 Ft
GBP: 414.33 Ft
USD: 310.96 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 16.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 69, 82, 85, 89
Joker: 543749

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 10 db
3-as találat: 1338 db
2-es találat: 46465 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41100 Ft
MOL: 3992 Ft
RICHTER: 12590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.18: A Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. A folyamatosan gyengülő csapadéksáv északkelet felé elhagyja hazánkat, mögötte lokális záporok alakulnak ki, elvétve zivatar is lehet. Az északnyugati, nyugati szél helyenként élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 17, 22 fok valószínű, ennél a tartósan felhős északkeleti helyeken maradhat hűvösebb az idő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.05.19: Általában sok napsütés várható (északkeleten lehetnek reggel még rétegfelhős, ködös helyek) fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiak helyenként magasra törnek. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A térségünkbe érkező ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.05.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:01
07:45
07:03
06:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 16.
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
2026. május 16.
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
2026. május 16.
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
3
1 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
4
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
5
1 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 06:02
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Pénzcentrum  |  2026. május 16. 19:30
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. május 17. 06:01
Lehullt a lepel: váratlan dolog derült ki a szamócáról
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm