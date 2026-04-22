Kimondta a szakértő: káoszba fulladhat a nyári utazási szezon – már csak ennyi hétre van elegendő kerozin

Az iráni konfliktus miatt lezárt Hormuzi-szoros egyre komolyabb aggodalmakat kelt az európai légiközlekedésben. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint hamarosan járattörlések kezdődhetnek, ha a helyzet nem oldódik meg. Az első törlések már meg is történtek, ráadásul a nyári utazási szezon közeledtével az EU új határregisztrációs rendszere is egyre több fejfájást okoz.

A párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója, Fatih Birol arra figyelmeztetett, hogy Európa mindössze hat hétre elegendő kerozinkészlettel rendelkezik. Szerinte

ez a hiány akár káoszba is taszíthatja a nyári utazási szezont.

A járattörlések valójában már elkezdődtek. Guernsey szigetének légitársasága, az Aurigny például az emelkedő globális olajárakra hivatkozva törölte egyik londoni járatát. Az érintett utasoknak pénzvisszatérítést vagy átfoglalást ajánlottak fel.

De nagyobb szereplők is drasztikus lépésekre kényszerültek. Friss hír, hogy a Lufthansa a nyári időszakban 20 ezer rövid távú járatot töröl, mivel az üzemanyag drágulása miatt sok útvonal veszteségessé vált - számolt ber róla a BBC.

A repülőgép-üzemanyag ára az US–Israel–Iran conflict kezdete óta megduplázódott, ami a közel-keleti termelést és szállítást is visszafogta. Más légitársaságok, például a Air France–KLM és a Delta Air Lines szintén járatokat törölnek vagy jegyárakat emelnek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Európa repülőgép-üzemanyag-importjának jelentős része a Hormuzi-szoros térségén halad át, amelyet Irán gyakorlatilag lezárt. Elemzők szerint az utasok további áremelkedésekre és járattörlésekre számíthatnak, miközben az ellátási bizonytalanság fennmarad.

Miért van ok mégis optimizmusra?

A helyzet ugyanakkor kevésbé drámai, mint amilyennek első ránézésre tűnik. Európa a szükséges kerozin kétharmadát maga állítja elő, a fennmaradó mennyiség nagy része pedig jellemzően a Közel-Keletről érkezik. A legrosszabb forgatókönyv szerint a kínálati hiány 23 százalékos lenne, feltéve, ha semmilyen alternatív forrást nem találnak.

A magyar utazási irodák is megszólaltak a nap folyamán a helyzetről: szerintük lemondások egyelőre nincsenek, az irodák bíznak abban, hogy az üzemanyagellátás helyzete nyárra rendeződik

A Ryanair és az easyJet egyaránt közölte, hogy a következő négy hétben nem számítanak üzemanyag-ellátási problémákra. Ha a Hormuzi-szoros májusban is zárva maradna, a Ryanair szerint bizonyos európai repülőtereken felmerülhetnek ugyan ellátási kockázatok, de ez messze áll a kontinens légiforgalmának teljes leállásától. A légitársaságok ráadásul járatritkítással is kezelhetik a helyzetet, ami az utasok számára viszonylag kevés kellemetlenséggel járna.

Közben az EU Be- és Kilépési Rendszere (EES) továbbra is komoly fennakadásokat okoz. A milánói Linate repülőtéren a múlt hétvégén több mint száz utas maradt le egy manchesteri easyJet-járatról. Ennek oka az volt, hogy a határőrök a kilépéskor is ujjlenyomatot követeltek, holott azt az utasok érkezéskor már megadták.

A személyzet a maximális repülési szolgálati idő lejártáig várt, de végül a gép az utasok nagy része nélkül szállt fel. A fedélzetre állítólag csak uniós útlevéllel rendelkezők és olyan utasok jutottak fel, akik londoni célállomást adtak meg. Ezeket a járatokat a határellenőrzés megmagyarázhatatlan módon elsőbbséggel kezelte. Egy leedsi család, amely három órával korábban érkezett a reptérre, végül 1600 fontért talált alternatív utat hazafelé, Luxemburgon keresztül.

Az útlevelek érvényességének kérdése szintén felszínre került. Michael Rosen ismert gyerekkönyvszerző a londoni Stansted repülőtéren kényszerült visszafordulni, mert útlevelét tíz évvel és egy hónappal korábban állították ki. A jelenlegi szabályok szerint az EU-ba való beutazáshoz az okmány nem lehet tíz évnél régebbi. Ez a szabály még akkor is érvényes, ha a hivatalos lejárati dátum szerint az útlevél még használható lenne. Az eset hasznos figyelmeztetés mindenkinek, aki nyáron az Európai Unióba tervez utazni. Indulás előtt mindenképpen érdemes időben ellenőrizni az útlevél kiállításának dátumát is.