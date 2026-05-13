Teljesen megváltozik Budapest kinézete: drasztikus lépésre kényszerült a Főkert

Rendkívüli intézkedést vezet be Budapesten a Főkert az aszályos időjárás miatt. A Budapesti Közművek új kaszálási protokollja szerint a főváros számos területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy megőrizzék a zöldfelületek vízháztartását és ökológiai állapotát. A változás egyelőre május végéig marad érvényben.

Új kaszálási protokollt vezet be a Budapesti Közművek Főkert Kertészeti Divíziója a kezelésében lévő gyepeken a rendkívül aszályos tavasz miatt. Mostantól csak ott kaszálnak rendszeresen, ahol az közlekedésbiztonsági szempontból szükséges - közölte a Budapesti Közművek szerdán.

Az egyelőre május végéig életbe léptetett eljárásrend célja a zöldfelületek vízháztartásának javítása, ökológiai értékének megőrzése, valamint a talajvédelem - tették hozzá.

A Főkert szakemberei az utak, járdák, kerékpáruatk mellett továbbra is elvégzik az úgynevezett kontúrkaszálást, vagyis egy keskeny sávban alacsonyan tartják a gyepet, így a növényzet nem nő rá a burkolatra és nem akadályozza a haladást.

A parkokban a Főkert mostantól ritkábban kaszál, és a gyepet akár 5 centiméterrel is magasabban tartja - fejtették ki.