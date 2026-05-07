Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?

Pénzcentrum
2026. május 7. 20:34

A nyári szezon zavartalanul elindult, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és jelenleg sem ellátási probléma, sem kerozinhiány nem fenyegeti az utazásokat. A légitársaságok visszajelzései alapján minden meghirdetett úti cél elérhető, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, és a mostani körülmények között nincs ok az utak lemondására vagy halasztására.

A nyári szezon zavartalanul megkezdődött, az IBUSZ charter járatai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, jelenleg nincs kerozinhiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetben semmi nem indokolja az utazások lemondását vagy elhalasztását.

A légitársaságok visszajelzései alapján minden, az iroda által szervezett járat a tervek szerint közlekedik. A társaság a nyári szezon kapacitásait már hónapokkal ezelőtt lekötötte, így az utazások folyamatosan biztosítottak. A programjai elsősorban Smartwings charter járatokkal, valamint a Wizz Air menetrend szerinti járatain előre lefoglalt csoportos helyekkel valósulnak meg, amely stabil és kiszámítható működési hátteret biztosít a nyári szezonban.

Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
A piac kettészakadt: Európában inkább árcsökkenés és stabilizáció látszik, míg a hosszú távú járatoknál tartós drágulásra kell készülni.

A jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyag-ellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. A vonatkozó jogszabályok és az Általános Szerződési Feltételek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az üzemanyagár-emelkedésből eredő többletköltségek egy része az utasok felé érvényesíthető legyen. Ennek mértéke az aktuális kerozindíjtól, az adott úticél távolságától és a járatok fogyasztásától függ.

A légitársaságoktól kapott tájékoztatások alapján jelenleg az alábbi kerozin-felárak merülhetnek fel személyenként a legkeresettebb charteres üdülőterületekre:

  • Budapest–Antalya 16 200 Ft,
  • Debrecen–Antalya 17 200 Ft,
  • Rodosz 16 200 Ft,
  • Chania 15 500 Ft,
  • Zakynthos 12 500 Ft,
  • Kefalonia 13 000 Ft,
  • Korfu 10 500 Ft,
  • Mallorca 17 400 Ft,
  • Preveza (Lefkada) 12 500 Ft,
  • Barcelona 10 600 Ft,
  • Burgasz 6 000 Ft,
  • Larnaca 13 800 Ft,
  • Athén (Tolo) 8 100 Ft.

Az iroda ugyanakkor saját döntése alapján a június 26-ig induló járatok esetében nem érvényesíti ezeket a díjkülönbözeteket utasai felé, hanem a többletköltséget átvállalja a légitársaságok irányába. A június 26. utáni időszakra vonatkozó kerozindíjakról jelenleg még nincs végleges információ, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy szükség lesz-e a különbözet részleges vagy teljes érvényesítésére.

Bízunk abban, hogy a jelenlegi szint feletti további emelkedésre már nem kerül sor, a nemzetközi helyzet és a kerozinárak fokozatosan stabilizálódnak, így kerozin-felár bevezetése sem válik indokolttá

 – mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hozzátette: a mostani döntéssel egyrészt utasaik bizalmát kívánják meghálálni, másrészt azt szeretnék jelezni, hogy a jelenlegi kerozinpótdíjak mértéke továbbra is kezelhető nagyságrendű a nyári üdülőjáratok esetében.

Folyamatos kapcsolatban állnak nemzetközi partnereikkel és légitársasági együttműködőikkel, így naprakész információk alapján szervezik utazásokat. Jelenleg egyetlen úti cél esetében sem áll fenn ellátási probléma, és az előrejelzések szerint a nyári időszakban is biztosított a zavartalan működés.

A társaság charter járatainak nyári menetrendje változatlanul családbarát struktúrában működik, a meghirdetett kapacitások rendelkezésre állnak, a programok pedig a tervezett formában valósulnak meg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy rendkívüli, előre nem látható események esetén a jogszabályok egyértelműen szabályozzák az utazások elszámolását, ugyanakkor az útlemondási biztosítás kizárólag meghatározott egészségügyi vagy családi okokra terjed ki. A jelenlegi információk alapján azonban a nyári szezon zökkenőmentesen megvalósítható.

A társaság hangsúlyozza: bármilyen váratlan helyzet esetén minden körülmények között támogatást és segítséget nyújt utasainak, akár már úton vannak, akár még utazásuk előtt állnak. Álláspontjuk szerint a szervezett, utazási irodán keresztül megvalósuló utak továbbra is kiszámítható és biztonságos keretet adnak az utazóknak, hiszen a háttérben működő szervezettség és folyamatos információáramlás nemcsak a zavartalan
