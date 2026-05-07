Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
A nyári szezon zavartalanul elindult, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és jelenleg sem ellátási probléma, sem kerozinhiány nem fenyegeti az utazásokat. A légitársaságok visszajelzései alapján minden meghirdetett úti cél elérhető, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, és a mostani körülmények között nincs ok az utak lemondására vagy halasztására.
A nyári szezon zavartalanul megkezdődött, az IBUSZ charter járatai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, jelenleg nincs kerozinhiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetben semmi nem indokolja az utazások lemondását vagy elhalasztását.
A légitársaságok visszajelzései alapján minden, az iroda által szervezett járat a tervek szerint közlekedik. A társaság a nyári szezon kapacitásait már hónapokkal ezelőtt lekötötte, így az utazások folyamatosan biztosítottak. A programjai elsősorban Smartwings charter járatokkal, valamint a Wizz Air menetrend szerinti járatain előre lefoglalt csoportos helyekkel valósulnak meg, amely stabil és kiszámítható működési hátteret biztosít a nyári szezonban.
A jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyag-ellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. A vonatkozó jogszabályok és az Általános Szerződési Feltételek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az üzemanyagár-emelkedésből eredő többletköltségek egy része az utasok felé érvényesíthető legyen. Ennek mértéke az aktuális kerozindíjtól, az adott úticél távolságától és a járatok fogyasztásától függ.
A légitársaságoktól kapott tájékoztatások alapján jelenleg az alábbi kerozin-felárak merülhetnek fel személyenként a legkeresettebb charteres üdülőterületekre:
- Budapest–Antalya 16 200 Ft,
- Debrecen–Antalya 17 200 Ft,
- Rodosz 16 200 Ft,
- Chania 15 500 Ft,
- Zakynthos 12 500 Ft,
- Kefalonia 13 000 Ft,
- Korfu 10 500 Ft,
- Mallorca 17 400 Ft,
- Preveza (Lefkada) 12 500 Ft,
- Barcelona 10 600 Ft,
- Burgasz 6 000 Ft,
- Larnaca 13 800 Ft,
- Athén (Tolo) 8 100 Ft.
Az iroda ugyanakkor saját döntése alapján a június 26-ig induló járatok esetében nem érvényesíti ezeket a díjkülönbözeteket utasai felé, hanem a többletköltséget átvállalja a légitársaságok irányába. A június 26. utáni időszakra vonatkozó kerozindíjakról jelenleg még nincs végleges információ, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy szükség lesz-e a különbözet részleges vagy teljes érvényesítésére.
Bízunk abban, hogy a jelenlegi szint feletti további emelkedésre már nem kerül sor, a nemzetközi helyzet és a kerozinárak fokozatosan stabilizálódnak, így kerozin-felár bevezetése sem válik indokolttá
– mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hozzátette: a mostani döntéssel egyrészt utasaik bizalmát kívánják meghálálni, másrészt azt szeretnék jelezni, hogy a jelenlegi kerozinpótdíjak mértéke továbbra is kezelhető nagyságrendű a nyári üdülőjáratok esetében.
Folyamatos kapcsolatban állnak nemzetközi partnereikkel és légitársasági együttműködőikkel, így naprakész információk alapján szervezik utazásokat. Jelenleg egyetlen úti cél esetében sem áll fenn ellátási probléma, és az előrejelzések szerint a nyári időszakban is biztosított a zavartalan működés.
A társaság charter járatainak nyári menetrendje változatlanul családbarát struktúrában működik, a meghirdetett kapacitások rendelkezésre állnak, a programok pedig a tervezett formában valósulnak meg.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy rendkívüli, előre nem látható események esetén a jogszabályok egyértelműen szabályozzák az utazások elszámolását, ugyanakkor az útlemondási biztosítás kizárólag meghatározott egészségügyi vagy családi okokra terjed ki. A jelenlegi információk alapján azonban a nyári szezon zökkenőmentesen megvalósítható.
A társaság hangsúlyozza: bármilyen váratlan helyzet esetén minden körülmények között támogatást és segítséget nyújt utasainak, akár már úton vannak, akár még utazásuk előtt állnak. Álláspontjuk szerint a szervezett, utazási irodán keresztül megvalósuló utak továbbra is kiszámítható és biztonságos keretet adnak az utazóknak, hiszen a háttérben működő szervezettség és folyamatos információáramlás nemcsak a zavartalan
Aggasztó adatok láttak napvilágot a Balatonról: a kutatók most figyelmeztetnek, mielőtt túl késő lenne
A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazzák a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
Váratlan razzia a fővárosi járatokon: több mint 80 ezer embert ellenőriztek, nem csak a bliccelőkre csaptak le
Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akció keretében a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban.
A belvárosi apartmanokért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára a budapesti BL-döntő hétvégéjén.
A Pénzcentrum 2026. május 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: brutális zivatarok érkeznek, de ez mentheti meg a kiszáradt földeket
Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?
Ausztriába készülsz autóval? Mutatjuk a 2026-os osztrák útdíjakat, az ingyenes szakaszokat, és hogy mire kell figyelni az online matrica vásárlásakor!
Végre megnyílnak az égi csatornák Magyarország felett: jön a hidegfront, de kiderült a keserű igazság a megváltónak hitt esőről
A jelenlegi előrejelzések alapján az aszályhelyzet enyhülése továbbra is bizonytalan.
A Wizz Air új, közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, amellyel a török főváros most először válik átszállás nélkül elérhetővé Magyarországról.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Egy év telt el azóta, hogy a parajdi sóbányát lezárták, miután a Korond-patak áradása betört a tárnákba.
Járműhiány lehet a MÁV-nál a nyári csúcsidőszakban - ez jellemzően nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan.
A Pénzcentrum 2026. május 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.
Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban
Egyre több család választja Törökországot és Egyiptomot nyaralásra. Az INVIA adatai szerint mindkét ország esetében 3 százalékponttal nőtt a családi foglalások aránya egy év alatt.
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Egy eldugott, csak hajóval megközelíthető fülöp-szigeteki partszakasz lett a világ legjobb strandja.
Váratlan fordulat a hazai turizmusban: két vidéki térséget valósággal megrohantak, míg a kedvenc tavunknál elmaradt a tömeg
2026 márciusában közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el.
A Pénzcentrum 2026. május 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.
Ne bízd el magad a szikrázó napsütés láttán: kellemetlen fordulatot tartogatnak az esti órák Magyarországon
Kedden még kitart a meleg idő Magyarországon, de már látszik a változás.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n