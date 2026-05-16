Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról

2026. május 16. 08:59

Túl nagy sebességgel haladt át egy kitérőn, ezért siklott ki a Békés InterCity csütörtökön Gyoma és Csárdaszállás között. A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e. A baleset kórházban ápolt sérültjének állapota már javul. A vasúttársaság minden segítséget megad a felépüléséhez - közölte a saját a közösségi oldalán a MÁV vezetője.

A 240 utast szállító, egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvényből négy kocsi siklott ki a baleset során. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója és Vitézy Dávid miniszter tájékoztatása szerint a baleset közvetlen oka egyértelmű.

A vonat a megengedettnél lényegesen nagyobb sebességgel haladt át a kitérőn. A pontos körülményeket jelenleg is vizsgálják. Azt, hogy az esetet emberi mulasztás vagy műszaki probléma idézte-e elő, a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV közös eljárása fogja minden kétséget kizáróan tisztázni.

A balesetben két utas sérült meg. Egyikük csak könnyebb sérüléseket szenvedett, így nem szorult orvosi ellátásra, és távozhatott a helyszínről. A másik utas nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel kórházba került. Vitézy Dávid kérésére a MÁV munkatársai személyesen is meglátogatták a lábadozó beteget. A társaság biztosította őt arról, hogy a gyógyulása ideje alatt minden felmerülő, például a szállításával kapcsolatos segítséget megad számára.

Az érintett szakaszon a vasúti forgalom péntek reggelre egy vágányon már helyreállt. Ezzel párhuzamosan megkezdték a megrongálódott pálya helyreállításának előkészítését is.
