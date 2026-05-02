Keszthely, Balaton/Magyarország - 2018. szeptember 08.: Keszthely: Város a Balatonon Magyarországon - kék óra naplemente után. A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava.
Utazás

Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók

Pénzcentrum
2026. május 2. 14:15

Ingyenessé és mindenki számára nyitottá vált a keszthelyi Helikon strand, miután május elsején elbontották a fürdőhely kerítésének egy részét. Ezzel a lépéssel a városvezetés egy korábbi ígéretét váltotta be.

A döntést dr. Tóth Gergely, Keszthely civil polgármestere jelentette be egy Facebook-videóban. A munkálatok során a strand romos kerítésének megbontásával tették teljesen szabaddá a területet a látogatók előtt.

A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié. A városvezetés célja ezért az, hogy az ország egyik legértékesebb természeti kincsét és annak vizét bárki korlátozások nélkül élvezhesse.

A Helikon Strandon csaknem 20 ezer négyzetméternyi napozófelülettel, puha, zöld pázsittal, árnyas fákkal, játszóterekkel, és büfével várja a vendégeket. Röplabda pálya, ping-pong asztal, mini focipálya, játszótér, beltéri- és kültéri zuhanyzók, baba-mama szoba, gyerek WC, ez mostantól mind ingyenesen elérhető lesz – teszi hozzá a polgármester.

 Tóth Gergely kiemelte azt is, hogy az elmúlt több mint másfél évben többször is kérték, hogy kormányzati támogatással kezdődjön meg Keszthelynél az iszapkotrás. „Eddig sajnos elakadtunk, a rendszerváltás után viszont bízunk benne, hogy előre tudunk majd lépni ebben az ügyben is” – tette hozzá.

Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 14:00
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 13:29
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
Agrárszektor  |  2026. május 2. 14:01
Mit fogunk enni 2050-ben? Durva, mi várhat a magyarokra
