Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók

Ingyenessé és mindenki számára nyitottá vált a keszthelyi Helikon strand, miután május elsején elbontották a fürdőhely kerítésének egy részét. Ezzel a lépéssel a városvezetés egy korábbi ígéretét váltotta be.

A döntést dr. Tóth Gergely, Keszthely civil polgármestere jelentette be egy Facebook-videóban. A munkálatok során a strand romos kerítésének megbontásával tették teljesen szabaddá a területet a látogatók előtt.

A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié. A városvezetés célja ezért az, hogy az ország egyik legértékesebb természeti kincsét és annak vizét bárki korlátozások nélkül élvezhesse.

A Helikon Strandon csaknem 20 ezer négyzetméternyi napozófelülettel, puha, zöld pázsittal, árnyas fákkal, játszóterekkel, és büfével várja a vendégeket. Röplabda pálya, ping-pong asztal, mini focipálya, játszótér, beltéri- és kültéri zuhanyzók, baba-mama szoba, gyerek WC, ez mostantól mind ingyenesen elérhető lesz – teszi hozzá a polgármester.

Tóth Gergely kiemelte azt is, hogy az elmúlt több mint másfél évben többször is kérték, hogy kormányzati támogatással kezdődjön meg Keszthelynél az iszapkotrás. „Eddig sajnos elakadtunk, a rendszerváltás után viszont bízunk benne, hogy előre tudunk majd lépni ebben az ügyben is” – tette hozzá.