Anyagi helyzetéről vallott Hevér Gábor: nem tudja, miből fog megélni idős korában, alkalmi munkái vannak

2026. május 18. 09:10

Hevér Gábor jelenleg is több produkcióban játszik, mégsem él fényűző életet. A színész egy podcastadásban őszintén beszélt a szabadúszó lét anyagi bizonytalanságairól és a család szerény mindennapjairól. Emellett felidézte édesapja elvesztésének megrázó történetét is.

A Best Podcast vendégeként a színész elmondta, hogy bár egyelőre nem panaszkodhat a munka hiányára, szabadúszóként folyamatos bizonytalanságban él. Mivel csak akkor van bevétele, ha dolgozik, úgy fogalmazott, hogy ebben a szakmában az ember nem engedheti meg magának a betegség luxusát.

Van életbiztosításom, ha meghalnék, talán a kapott pénz elegendő lenne a lányaim jövőjére

- mondta. 

Hogy velem mi lesz majd, ha megöregszem, és már nem tudok dolgozni, miből fogok megélni, miből tengődöm majd, miből tartom el a családom, nem tudom

- tette hozzá.

Hiába a rengeteg feladat, családjával kifejezetten szerényen élnek. Házukra hitelt törlesztenek, egy tízéves autót használnak, és tudatosan kerülik a felesleges költekezést.

Nem járnak havonta étterembe, és nincsenek márkás ruháik. A ház körüli teendőket, mint például a fűnyírást, maga a színész végzi el. Az év közben félretett megtakarításaikat többnyire az évi egyszeri, közös családi nyaralásra fordítják.

Bár kikapcsolódásként nagyon szívesen horgászna, kevés szabadidejét inkább a gyermekeinek szenteli, hiszen a családi kötelék mindennél fontosabb számára. Ez a szoros kötődés tette különösen nehézzé édesapja elvesztését is. A beszélgetés során felidézte a tragédia napját. Épp a Nemzeti Színház büféjében ült egy próba előtt, amikor az öccse telefonon közölte vele a halálhírt. Azonnal édesapjához rohant, megsimogatta a homlokát, és órákig virrasztott mellette. A gyász mélyen megviselte. A temetés után még hetekig fizikailag is teljesen legyengült, kimerült állapotban volt.
