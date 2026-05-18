Tízezrek nyara került veszélybe az állami támogatás megszűnése miatt: így húzzák le a kétségbeesett családokat

Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron több tízezer új jelentkező jelenik meg a piacon. Ez a helyzet jelentősen felgyorsította a foglalásokat. A családoknak nemcsak a korábbinál jóval magasabb költségekkel kell számolniuk, hanem a megnőtt keresletet kihasználó, megbízhatatlan és illegális táborszervezőkkel is vigyázniuk kell - írta az Infostart.

A korábban jellemzően iskolák által biztosított, állami finanszírozású táborokat a gyerekek szinte jelképes összegért, mindössze néhány száz forintért vehették igénybe. Ezért a díjért ráadásul programokat és teljes ellátást is kaptak. Mivel ez a lehetőség megszűnt, az érintettek most a piaci kínálatból kénytelenek válogatni. Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu ügyvezetője az InfoRádiónak elmondta, hogy a váltás komoly anyagi terhet jelent a szülőknek. Egy átlagos napközis tábor ugyanis jelenleg turnusonként körülbelül 60 ezer forintba kerül.

A hirtelen megugró kereslet miatt a legális táboroztatóknak sok esetben új turnusokat kell indítaniuk, és bővíteniük kell a kapacitásaikat. A kiugró érdeklődés azonban a tisztességtelen nyerészkedőket is vonzza. A portálhoz az utóbbi időben több bejelentés is érkezett arról, hogy az internetes apróhirdetések között illegálisan működő táboroztatók bukkantak fel. Többüket a portál korábban már visszautasította a különböző szolgáltatási hiányosságaik miatt.

A szakember arra figyelmeztetett, hogy manapság percek alatt létrehozható egy látványos, de megtévesztő weboldal. Emiatt a szülőknek különösen körültekintőnek és alaposnak kell lenniük a választásnál. Egy felelőtlen döntés ugyanis komoly anyagi, biztonsági és egészségügyi kockázatokkal járhat.

Előfordulhat például, hogy a kifizetett program egyáltalán nem valósul meg. Szintén jelentős károkat okozhat, ha a gyermek a nem megfelelő körülmények miatt olyan negatív élményekkel tér haza, ami évekre elveheti a kedvét a nyári táborozástól.