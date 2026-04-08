Brutálisan megdrágulhat a repülés: durva üzemanyaghiány és tömeges járattörlések bénítják majd a reptereket?

Az iráni konfliktus miatt több hétre gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, ami világszerte súlyos kerozinhiányt okozott. Több olasz repülőtéren már korlátozásokat vezettek be, a skandináv SAS légitársaság pedig több mint ezer járatát törölte. Az Európai Bizottság egyeztetéseket kezdeményezett a tagállamokkal a helyzet kezelése érdekében - írta az euronews.

A kerozin ára 95 százalékkal emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án katonai műveleteket indított Irán ellen. A Hormuzi-szoroson halad át a világ tengeri nyersolajexportjának mintegy 20 százaléka. Ennek gyakorlati lezárása így drámaian szűkítette a kínálatot. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint a kerozin az egyik leginkább érintett finomított kőolajtermék. A hiány ráadásul áprilisban és májusban tovább súlyosbodhat.

Európát különösen keményen érintheti a helyzet. A Kpler árupiaci elemzőcég adatai szerint az Európai Unió és az Egyesült Királyság tengeri kerozinimportjának legalább 42 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül érkezett. Az Argus Media számításai szerint a lezárás előtt még áthaladó utolsó szállítmányok április 10. körül futnak be az európai kikötőkbe. Ezt követően a beérkező mennyiségek drasztikusan csökkenhetnek. Ezt némileg javítja a ma elrendelt kéthetes tűzszünet, de még kérdéses, hogy a jövőben lezárják-e újra a szorost.

Az elemzők szerint a május még kritikusabb lehet. Ez magasabb jegyárakban, üzemanyag-pótdíjakban és járatritkításokban fog megmutatkozni.

A skandináv SAS légitársaság például már legalább ezer áprilisi járatának törlését jelentette be. Az árfedezeti ügyletekkel nem rendelkező légitársaságok különösen kiszolgáltatottak. Szakértők szerint azonban még a fedezett társaságok is ki vannak téve a nyersolaj és a kerozin közötti jelentős árkülönbözetnek.

Az Argus Media Eurostat-adatokon alapuló becslései szerint a rendelkezésre álló kereskedelmi kerozinkészletek országonként eltérőek. Az Egyesült Királyságban három, Portugáliában négy, Magyarországon pedig öt hónapra elegendő tartalék áll rendelkezésre. Dániában hat, Olaszországban és Németországban hét, míg Franciaországban és Írországban nyolc hónapra elég a készlet. Fontos megjegyezni, hogy ezek nem hivatalos kormányzati adatok. Ráadásul nem veszik figyelembe a kereslet esetleges ingadozásait és a logisztikai szűk keresztmetszeteket sem.

Az Európába irányuló amerikai kerozinexport márciusban rekordszintet ért el, megközelítve a 400 ezer tonnát. Ez a mennyiség azonban messze elmarad attól az 1,4 millió tonnától, amelyet az Európai Unió és az Egyesült Királyság 2025 májusában importált. Mindez jól mutatja, hogy az amerikai szállítások önmagukban nem képesek pótolni a kiesést. Bár az európai finomítók is növelik a kerozintermelésüket, a helyzet rövid távon feszített marad. Különösen amiatt, mert a kontinens már abból a 400 millió hordós stratégiai tartalékból gazdálkodik, amelyet az IEA március 11-én szabadított fel.

Az Európai Bizottság egyelőre a tagállamokkal folytatott egyeztetésekre összpontosít. Anna-Kaisa Itkonen szóvivő közölte, hogy a március 8-i Olajkoordinációs Csoport ülésén térképezik fel a tagállami készleteket. Bármilyen összehangolt szolidaritási intézkedés csak ezt követően merülhet fel. Ennek oka, hogy a kerozinellátás jelenleg nagyrészt a légitársaságok és a beszállítók közötti magánjogi szerződéseken alapul.