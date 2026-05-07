Törölközőkkel foglalták el a helyeket a turisták: per lett a görög álomnyaralásból

Kártérítést kapott egy német turista, miután a bíróság szerint nem tudta megfelelően élvezni görögországi nyaralását a napozóágyak körüli állandó konfliktusok miatt. A férfi azután perelte be utazásszervezőjét, hogy a Kosz szigetén található szállodában rendszeresen már hajnalban lefoglalták a vendégek a napozóágyakat törölközőkkel.

A turista állítása szerint családjával – köztük két gyermekével – reggel hat órakor keltek, mégsem jutott nekik hely a medence mellett, így végül csak a földön tudtak letelepedni.

A Hannoveri kerületi bíróság úgy döntött, hogy az utazásszervező hibás szolgáltatást nyújtott, mivel nem biztosított megfelelő szabályokat a napozóágyak igazságos használatához. A cég korábban már felajánlott egy kisebb összegű kompenzációt, a bíróság azonban végül 986 euró kártérítést ítélt meg a családnak a több mint 7000 eurós utazási csomag árából.

Az ítélet szerint az utazási irodáknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy a szállodai infrastruktúrát a vendégek rendeltetésszerűen és méltányos módon használhassák.

A népszerű üdülőhelyeken egyre gyakoribbak a hasonló esetek, ahol sok turista már hajnalban megpróbálja lefoglalni a legjobb helyeket. Egyes utazási irodák ezért már fizetős előfoglalási rendszereket vezettek be, míg bizonyos spanyol üdülőhelyeken pénzbírsággal büntetik azokat, akik hosszabb időre őrizetlenül hagyják a törölközővel lefoglalt napozóágyakat.