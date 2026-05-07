2026. május 7. csütörtök Gizella
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy látószögű nézet gyönyörű lábakról egy csobogó medencében
Világ

Törölközőkkel foglalták el a helyeket a turisták: per lett a görög álomnyaralásból

Pénzcentrum
2026. május 7. 09:23

Jelentős kártérítést ítélt meg egy német bíróság annak a turistának, aki nem tudta megfelelően élvezni a görögországi nyaralását a folyamatos napozóágy-foglalások miatt. A férfi szerint a szállodában már hajnalban elfoglalták a helyeket törölközőkkel, így családjával nem jutottak napozóágyhoz. A bíróság végül az utazásszervezőt tette felelőssé a kialakult helyzetért, írja a BBC.

Kártérítést kapott egy német turista, miután a bíróság szerint nem tudta megfelelően élvezni görögországi nyaralását a napozóágyak körüli állandó konfliktusok miatt. A férfi azután perelte be utazásszervezőjét, hogy a Kosz szigetén található szállodában rendszeresen már hajnalban lefoglalták a vendégek a napozóágyakat törölközőkkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A turista állítása szerint családjával – köztük két gyermekével – reggel hat órakor keltek, mégsem jutott nekik hely a medence mellett, így végül csak a földön tudtak letelepedni.

Kapcsolódó cikkeink:

A Hannoveri kerületi bíróság úgy döntött, hogy az utazásszervező hibás szolgáltatást nyújtott, mivel nem biztosított megfelelő szabályokat a napozóágyak igazságos használatához. A cég korábban már felajánlott egy kisebb összegű kompenzációt, a bíróság azonban végül 986 euró kártérítést ítélt meg a családnak a több mint 7000 eurós utazási csomag árából.

Az ítélet szerint az utazási irodáknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy a szállodai infrastruktúrát a vendégek rendeltetésszerűen és méltányos módon használhassák.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A népszerű üdülőhelyeken egyre gyakoribbak a hasonló esetek, ahol sok turista már hajnalban megpróbálja lefoglalni a legjobb helyeket. Egyes utazási irodák ezért már fizetős előfoglalási rendszereket vezettek be, míg bizonyos spanyol üdülőhelyeken pénzbírsággal büntetik azokat, akik hosszabb időre őrizetlenül hagyják a törölközővel lefoglalt napozóágyakat.
Címlapkép: Getty Images
#szálloda #nyaralás #per #turizmus #utazási iroda #bíróság #turista #ítélet #görögország #világ #kártérítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:52
09:45
09:42
09:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 7. csütörtök
Gizella
19. hét
Május 7.
Jelszó világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
6 napja
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
3
5 napja
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
4
2 hete
Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet
5
1 hete
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 10:01
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
Pénzcentrum  |  2026. május 7. 07:00
Itt a titkos térkép az ALDI diszkontok átalakításáról: villámtempóban indulnak meg a munkálatok
Agrárszektor  |  2026. május 7. 08:59
Hatalmas zivatar söpört végig ezen a térségen: itt mindent elmosott az eső
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm