2026. május 9. szombat Gergely
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két női légiutas-kísérő úton van a járatukhoz. Mindketten a reptér folyosóján sétálnak.
Utazás

Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre

Pénzcentrum
2026. május 9. 15:04

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetett a német repülőtereket tömörítő ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.

Ralph Beisel, az ADV ügyvezető igazgatója a Welt am Sonntag című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy elsősorban a diszkont-légitársaságok és a turisztikai szempontból kevésbé fontos célállomások esetében várhatók további járattörlések. Hozzátette, hogy egyes desztinációk teljesen kikerülhetnek a menetrendből, más helyekre pedig ritkábban és magasabb árakon közlekedhetnek járatok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ADV szerint a legkedvezőbb 2026-os forgatókönyv az utasforgalom stagnálása, míg a legrosszabb esetben egyes repülőtereken 10 százalékos kapacitáscsökkenés következhet be. Országos szinten ez mintegy 20 millió utast érinthetne.

A szervezet szerint a problémák hátterében az iráni háború miatt megzavart olajszállítások állnak. A fennakadások következtében jelentősen emelkedett a repülőgépek üzemanyagaként használt kerozin ára, ami miatt több légitársaság már járatokat is törölt.

Kapcsolódó cikkeink:

Beisel közlése szerint a kerozin ára több mint két hónapja a háború előtti szint kétszerese, és a következő hónapokban sem számítanak normalizálódásra. Úgy fogalmazott: még ha a kerozin fizikailag rendelkezésre is áll, ilyen árszint mellett számos járat üzemeltetése gazdaságtalanná válhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ADV arra számít, hogy a növekvő költségek az idén is megjelennek majd a jegyárakban, illetve további járatritkításokat eredményezhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #légitársaság #repülőtér #repülőjegy #olajár #repülőjárat #járattörlés #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:31
14:03
13:28
13:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 9.
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
2026. május 9.
Ezen áll vagy bukik a rezsicsökkentés sorsa 2026-ban: hatalmas energetikai bombát örököl a Tisza-kormány
2026. május 8.
Mi történne, ha mindenki elzárná az olajcsapokat: mennyi idő alatt dőlne romba a világ?!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 9. szombat
Gergely
19. hét
Május 9.
A méltányos kereskedelem napja
Május 9.
Vándormadarak világnapja (máj 8-9)
Május 9.
A II. világháború befejezésének emléknapja (a győzelem napja)
Május 9.
Európa-nap (Az Európai Unió születésnapja)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
2
2 napja
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
3
7 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
4
2 hete
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
5
2 hete
Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 14:31
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 13:05
Ezen áll vagy bukik a rezsicsökkentés sorsa 2026-ban: hatalmas energetikai bombát örököl a Tisza-kormány
Agrárszektor  |  2026. május 9. 14:03
Rengeteg a félreértés a glutén, laktóz körül: a szakértő elárulta az igazságot
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm