Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetett a német repülőtereket tömörítő ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.
Ralph Beisel, az ADV ügyvezető igazgatója a Welt am Sonntag című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy elsősorban a diszkont-légitársaságok és a turisztikai szempontból kevésbé fontos célállomások esetében várhatók további járattörlések. Hozzátette, hogy egyes desztinációk teljesen kikerülhetnek a menetrendből, más helyekre pedig ritkábban és magasabb árakon közlekedhetnek járatok.
Az ADV szerint a legkedvezőbb 2026-os forgatókönyv az utasforgalom stagnálása, míg a legrosszabb esetben egyes repülőtereken 10 százalékos kapacitáscsökkenés következhet be. Országos szinten ez mintegy 20 millió utast érinthetne.
A szervezet szerint a problémák hátterében az iráni háború miatt megzavart olajszállítások állnak. A fennakadások következtében jelentősen emelkedett a repülőgépek üzemanyagaként használt kerozin ára, ami miatt több légitársaság már járatokat is törölt.
Beisel közlése szerint a kerozin ára több mint két hónapja a háború előtti szint kétszerese, és a következő hónapokban sem számítanak normalizálódásra. Úgy fogalmazott: még ha a kerozin fizikailag rendelkezésre is áll, ilyen árszint mellett számos járat üzemeltetése gazdaságtalanná válhat.
Az ADV arra számít, hogy a növekvő költségek az idén is megjelennek majd a jegyárakban, illetve további járatritkításokat eredményezhetnek.
