Rémálommá vált a nyaralás: bedőlt a magyar utazási iroda, esze ágában sincs fizetni a biztosítónak

Pénzcentrum
2026. május 15. 12:00

Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan. A hatóságok és a biztosító szerint ugyanis magának az utazási irodának kellene visszafizetnie a befizetett összegeket - írta az Utazómajom.

Visszavonta a Travel Teachers Kft. utazásszervezői engedélyét Budapest Főváros Kormányhivatala, így a cég nem folytathatja tovább a tevékenységét. A cég ügyvezető-tulajdonosa tegnap e-mailben tájékoztatta az érintett utasokat arról, hogy a kormányhivatal április 30-i hatállyal visszavonta az engedélyüket.

A tájékoztatás szerint a lejtmenet március végén kezdődött. Ekkor az iroda kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, és a problémát nem tudták orvosolni. Ezzel egy időben a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a cég vagyoni biztosítékát is. A biztosítás fenntartásához azonban a társaság számára már teljesíthetetlen pénzügyi feltételeket szabtak.

Az ügyvezető állítása szerint az utak szervezése folyamatos volt: a jövőbeli utazásokhoz a repülőjegyeket és a szállásokat már számos esetben kifizették. A cég szerint a kegyelemdöfést a közösségi médiában kialakult pánikhangulat jelentette. A tömeges és egyidejű visszatérítési igények ugyanis teljesen kimerítették az iroda likviditását.

A legfőbb kérdés jelenleg az utasok kártalanítása, amelynek kapcsán a felek egymásra mutogatnak. Az utazási iroda azt ígérte ügyfeleinek, hogy a szerződéseket és a befizetési bizonylatokat átadják a hatóságnak. Ennek alapján a kártalanítást már az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) fogja intézni.

Az EUB azonban egyértelmű közleményt tett közzé. Mivel a kormányhivatal még nem állapította meg a cég fizetésképtelenségét, a biztosítónak nincs helytállási kötelezettsége. Arra kérik a károsultakat, hogy a pénzüket közvetlenül a Travel Teachers Kft.-től követeljék.

A kormányhivatal egy panaszos megkeresésére tisztázta a helyzetet. K. Katalin ügyvezetőtől május 14-ig semmilyen hivatalos bejelentés nem érkezett hozzájuk. Hozzátették, hogy egyelőre nincs bizonyíték az utazási iroda fizetésképtelenségére sem. Amíg ez az állapot fennáll, sem a biztosító helytállási, sem a kormányhivatal intézkedési jogköre nem nyílik meg. A meghiúsult utak utáni előlegek és részvételi díjak visszafizetése jelenleg kizárólag a cég kötelessége.

A pórul járt utasok a közösségi médiában próbálnak szerveződni. Az egyik panaszos Facebook-csoportnak már több mint kétszáz, egy másik, zárt közösségnek pedig közel hatvan tagja van. A Travel Teachers Kft. hivatalos honlapja jelenleg nem elérhető. Az oldalon csupán egy karbantartásra figyelmeztető felirat olvasható.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #cég #utazás #facebook #csőd #magyarország #utazási iroda #biztosító #kormányhivatal #kártérítés #közösségi média #utazási iroda csőd

