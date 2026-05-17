Olajoshordók sora ipari környezetben, naplemente alatt. 3D-s illusztráció, amely az energiaágazatot, a kőolajtermelést, a tárolást, a logisztikát és a szállítást ábrázolja. Releváns az üzemanyagipar, az olajárak, a finomítói piaci tren
Világ

Lépett a Trump-kormányzat az orosz korlátozások ügyében: történelmi krízis és elképesztő drágulás fenyeget

Pénzcentrum
2026. május 17. 08:35

A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet. Mindez annak ellenére történt, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása történelmi léptékű globális ellátási zavarokat okoz a piacon - írta meg a Bloomberg.

Ezzel lezárult az a rövid időszak, amely alatt Washington enyhített az orosz olajra vonatkozó korlátozásokon. A korábban kiadott engedélyek, amelyek kizárólag a már tankereken lévő szállítmányokra voltak érvényesek, megosztották a nemzetközi közösséget. Az európai szövetségesek élesen ellenezték a könnyítést, mivel ezzel is akadályozni akarják az ukrajnai háború finanszírozását.

Ezzel szemben India és Indonézia a mentesség meghosszabbításáért lobbizott. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter áprilisban egyszer már megváltoztatta döntését, és engedett a legkiszolgáltatottabb országok nyomásának. A fokozódó hiány és az ázsiai partnerek kérései miatt így most sem zárható ki teljesen egy újabb mentesség kiadása.

A helyzetet nehezíti, hogy Washington még tavasszal egy iráni olajra vonatkozó ideiglenes mentességet is hagyott lejárni. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint a világ az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkját éli át. A Brent típusú nyersolaj és a hozzá kötődő finomított üzemanyagok ára az iráni háború kitörése óta meredeken emelkedik.

Ez a folyamat új beszerzési források felkutatására kényszeríti az importőröket. Az amerikai kormányzat a válság enyhítése érdekében átmeneti intézkedéseket vezetett be. Augusztus közepéig külföldi felségjelzésű hajók is végezhetnek áruszállítást az amerikai kikötők között, továbbá ideiglenesen felfüggesztettek bizonyos belföldi üzemanyag-minőségi előírásokat is.
Címlapkép: Getty Images
#energia #világ #usa #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #energiaválság #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj

