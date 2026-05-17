A döntés után több ezer vállalat kezdett visszatérítést igényelni az amerikai kormánytól az illegálisan beszedett vámok miatt.
Lépett a Trump-kormányzat az orosz korlátozások ügyében: történelmi krízis és elképesztő drágulás fenyeget
A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet. Mindez annak ellenére történt, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása történelmi léptékű globális ellátási zavarokat okoz a piacon - írta meg a Bloomberg.
Ezzel lezárult az a rövid időszak, amely alatt Washington enyhített az orosz olajra vonatkozó korlátozásokon. A korábban kiadott engedélyek, amelyek kizárólag a már tankereken lévő szállítmányokra voltak érvényesek, megosztották a nemzetközi közösséget. Az európai szövetségesek élesen ellenezték a könnyítést, mivel ezzel is akadályozni akarják az ukrajnai háború finanszírozását.
Ezzel szemben India és Indonézia a mentesség meghosszabbításáért lobbizott. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter áprilisban egyszer már megváltoztatta döntését, és engedett a legkiszolgáltatottabb országok nyomásának. A fokozódó hiány és az ázsiai partnerek kérései miatt így most sem zárható ki teljesen egy újabb mentesség kiadása.
A helyzetet nehezíti, hogy Washington még tavasszal egy iráni olajra vonatkozó ideiglenes mentességet is hagyott lejárni. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint a világ az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkját éli át. A Brent típusú nyersolaj és a hozzá kötődő finomított üzemanyagok ára az iráni háború kitörése óta meredeken emelkedik.
Ez a folyamat új beszerzési források felkutatására kényszeríti az importőröket. Az amerikai kormányzat a válság enyhítése érdekében átmeneti intézkedéseket vezetett be. Augusztus közepéig külföldi felségjelzésű hajók is végezhetnek áruszállítást az amerikai kikötők között, továbbá ideiglenesen felfüggesztettek bizonyos belföldi üzemanyag-minőségi előírásokat is.
