2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a repülőgép ablakából az égre és a szép felhőkre.
Utazás

Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát

Pénzcentrum
2026. május 14. 14:46

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában a magas kerozinárak miatt. Bár egyes légitársaságok a gyenge kereslet hatására nemrég csökkentették európai viteldíjaikat, a szervezet szerint a pluszköltségeket hosszú távon lehetetlen kigazdálkodni - tudósított a BBC.

Willie Walsh, az IATA főigazgatója a BBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az iráni konfliktus következtében lezárt Hormuzi-szoros drámaian megemelte a repülőgép-üzemanyag árát. Emellett felvetette az ellátási problémák lehetőségét is. Európa, és különösen az Egyesült Királyság, hagyományosan erősen függ a közel-keleti importtól. Emiatt a régió országai most alternatív beszerzési forrásokat keresnek. Az Európai Unió például a közelmúltban engedélyezte, hogy az európai légitársaságok amerikai szabványú kerozint is használjanak, amennyiben az átállás kellő körültekintéssel történik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Walsh szerint az Egyesült Királyság számára az időzítés jelenti a legnagyobb kockázatot. Júliusban és augusztusban a járatok száma és az üzemanyag-szükséglet jellemzően 25 százalékkal megugrik a tavaszi hónapokhoz képest. Ha addig nem sikerül elegendő alternatív forrást biztosítani, a nyári csúcsidőszakban akadozhat az ellátás. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pánikra nincs ok, a járatok tömeges törlése elkerülhető.

Kapcsolódó cikkeink:

Eközben a hosszú távú járatok áraiban már megjelent az üzemanyag-drágulás, egyes útvonalakon jelentős emelkedés tapasztalható. Az európai viteldíjak viszont átmenetileg csökkentek. Ennek oka, hogy a légitársaságok kedvezményekkel próbálják utazásra bírni a visszafogottabb keresletet mutató utasokat. Walsh szerint azonban ez az állapot nem tartható fenn sokáig. A légitársaságok előbb-utóbb kénytelenek lesznek beépíteni az extra költségeket a jegyárakba.

Az IATA vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy még ha a Hormuzi-szoros holnap újra megnyílna, az üzemanyagárak akkor sem esnének vissza gyorsan. A konfliktus ugyanis komolyan megzavarta a nyersolaj-ellátási láncokat és a térségbeli finomítói kapacitásokat egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #légitársaság #európai unió #import #áremelkedés #olaj #egyesült királyság #járat #járattörlés #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:45
15:29
15:15
15:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
2026. május 14.
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
3
5 napja
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
4
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
5
3 hete
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív viszontbiztosítás
más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 14:50
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Agrárszektor  |  2026. május 14. 15:31
Hatalmas eső jön: készülhetünk az özönvízre?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm