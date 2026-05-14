Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában a magas kerozinárak miatt. Bár egyes légitársaságok a gyenge kereslet hatására nemrég csökkentették európai viteldíjaikat, a szervezet szerint a pluszköltségeket hosszú távon lehetetlen kigazdálkodni - tudósított a BBC.

Willie Walsh, az IATA főigazgatója a BBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az iráni konfliktus következtében lezárt Hormuzi-szoros drámaian megemelte a repülőgép-üzemanyag árát. Emellett felvetette az ellátási problémák lehetőségét is. Európa, és különösen az Egyesült Királyság, hagyományosan erősen függ a közel-keleti importtól. Emiatt a régió országai most alternatív beszerzési forrásokat keresnek. Az Európai Unió például a közelmúltban engedélyezte, hogy az európai légitársaságok amerikai szabványú kerozint is használjanak, amennyiben az átállás kellő körültekintéssel történik.

Walsh szerint az Egyesült Királyság számára az időzítés jelenti a legnagyobb kockázatot. Júliusban és augusztusban a járatok száma és az üzemanyag-szükséglet jellemzően 25 százalékkal megugrik a tavaszi hónapokhoz képest. Ha addig nem sikerül elegendő alternatív forrást biztosítani, a nyári csúcsidőszakban akadozhat az ellátás. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pánikra nincs ok, a járatok tömeges törlése elkerülhető.

Eközben a hosszú távú járatok áraiban már megjelent az üzemanyag-drágulás, egyes útvonalakon jelentős emelkedés tapasztalható. Az európai viteldíjak viszont átmenetileg csökkentek. Ennek oka, hogy a légitársaságok kedvezményekkel próbálják utazásra bírni a visszafogottabb keresletet mutató utasokat. Walsh szerint azonban ez az állapot nem tartható fenn sokáig. A légitársaságok előbb-utóbb kénytelenek lesznek beépíteni az extra költségeket a jegyárakba.

Az IATA vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy még ha a Hormuzi-szoros holnap újra megnyílna, az üzemanyagárak akkor sem esnének vissza gyorsan. A konfliktus ugyanis komolyan megzavarta a nyersolaj-ellátási láncokat és a térségbeli finomítói kapacitásokat egyaránt.