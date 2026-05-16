2026. május 16. szombat Mózes, Botond
14 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szél és téli eső. Emberek az esőben
Utazás

Kemény ítéletidő csap le Magyarországra a hétvégén: a meteorológusok elárulták, hol szakad le az ég

Pénzcentrum
2026. május 16. 08:45

Borongós, csapadékos és szeles idővel telik a hétvége Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint több hullámban érkezhet eső, zápor és zivatar, több térségben jelentős mennyiségű csapadék is lehullhat. A hőmérséklet főként a Dunántúlon visszaesik, miközben keleten még átmenetileg 20 fok fölé emelkedhet.

Szombaton erősen felhős, sokfelé borult idő várható. A Dunántúlon tartós esőzés alakulhat ki, keleten és a Tiszántúlon pedig záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati országrészben több helyen csak 11-16 fok lehet délután, míg keleten még 21-23 fokig melegedhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasárnap is marad a csapadékos időjárás. Sokfelé várható eső és zápor, keleten helyenként zivatar sem kizárt. A Dunántúlon többfelé erős, időnként viharos északnyugati szél fújhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13-20 fok között alakul, de a tartósan esős nyugati tájakon akár 11-12 fok is lehet.

Kapcsolódó cikkeink:

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét elején fokozatos javulás kezdődhet. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, keddtől pedig egyre több napsütés érkezhet, miközben a hőmérséklet ismét 20 fok fölé emelkedhet több térségben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #szél #időjárás #magyarország #eső #zivatar #zápor #időjárás előrejelzés #hétvégi időjárás #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:45
08:27
08:03
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 15.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
2026. május 15.
Új trükköt találtak ki a zsebtolvajok: így fosztják ki a magyar turistáka külföldön
2026. május 15.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
2026. május 15.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 16. szombat
Mózes, Botond
20. hét
Május 16.
A fény világnapja
Május 16.
A rajzolás világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
2 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
3
7 napja
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
4
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
5
1 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 16. 07:02
Láthatatlan veszély lapul az autók utasterében? Ha ilyen szagot érzel, kezdj gyanakodni: ez állhat a háttérben
Pénzcentrum  |  2026. május 16. 06:03
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
Agrárszektor  |  2026. május 16. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.05.16. szombat
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm