Kemény ítéletidő csap le Magyarországra a hétvégén: a meteorológusok elárulták, hol szakad le az ég

Borongós, csapadékos és szeles idővel telik a hétvége Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint több hullámban érkezhet eső, zápor és zivatar, több térségben jelentős mennyiségű csapadék is lehullhat. A hőmérséklet főként a Dunántúlon visszaesik, miközben keleten még átmenetileg 20 fok fölé emelkedhet.

Szombaton erősen felhős, sokfelé borult idő várható. A Dunántúlon tartós esőzés alakulhat ki, keleten és a Tiszántúlon pedig záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati országrészben több helyen csak 11-16 fok lehet délután, míg keleten még 21-23 fokig melegedhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

Vasárnap is marad a csapadékos időjárás. Sokfelé várható eső és zápor, keleten helyenként zivatar sem kizárt. A Dunántúlon többfelé erős, időnként viharos északnyugati szél fújhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13-20 fok között alakul, de a tartósan esős nyugati tájakon akár 11-12 fok is lehet.

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét elején fokozatos javulás kezdődhet. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, keddtől pedig egyre több napsütés érkezhet, miközben a hőmérséklet ismét 20 fok fölé emelkedhet több térségben.