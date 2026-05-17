A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
Egyre több magyar településen okoz komoly problémát a kóbor kutyák számának növekedése. A menhelyek telítettek, az önkormányzatok eszközei korlátozottak, miközben az állatok ellátása, gyógyítása és elhelyezése jelentős költségekkel jár. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adása annak járt utána, hogyan működik ma a magyar állatvédelmi rendszer, és miért jutott sok helyen a teljesítőképessége határára.
A CashTag legújabb részében az egyik központi téma Tiszapüspöki, ahol a becslések szerint akár 50-100 kóbor kutya is élhet az utcákon egy alig több mint kétezres településen. A probléma már a helyiek mindennapjait is érinti.
Bander József polgármester a műsorban arról beszélt, hogy az önkormányzat mozgástere erősen korlátozott, miközben a lakossági panaszok folyamatosan érkeznek.
Egyfajta rókafogta csuka helyzetben vagyunk ezen a téren, kötnek bennünket a törvényi szabályozások
– fogalmazott a településvezető.
A polgármester szerint a falusi életforma átalakulása is hozzájárult a helyzet romlásához. Elmondása alapján korábban szinte minden portán tartottak kutyát és kisebb gazdaságot, mára azonban sok ingatlan üresen áll, vagy csak gondozott gyep maradt a korábbi gazdasági udvarok helyén.
A településen körülbelül 800 ingatlant tartanak nyilván, amelyek közül 70-80 elhagyott. Ezek egy része ideális helyszínné vált a kontroll nélkül szaporodó állatok számára. A problémát tovább súlyosbítja, hogy sok esetben nehéz megállapítani az állatok tulajdonjogát. A kutyák gyakran egy-egy házhoz csapódnak, ahol ételt vagy vizet kapnak, de hivatalosan senki sem vállalja értük a felelősséget.
Az adásban szóba kerül az is, hogy a rendszer egyik legnagyobb gondja jelenleg a túlterhelt menhelyhálózat. A törvényi szabályozás szerint a befogott kutyákat meghatározott ideig tartani kell, ezt követően azonban sok esetben nincs hova továbbvinni őket. Bander József szerint Tiszapüspöki olyan helyzetbe került, hogy a korábban együttműködő gyepmesteri telepek egy része már felmondta a szerződéseket, mert nem tudják elhelyezni az állatokat a túlzsúfolt menhelyeken.
A CashTag riportja szerint a probléma kezelése jelentős pénzügyi terhet is jelent. Egyetlen kutya befogása, állatorvosi ellátása, oltása, chipezése, ivartalanítása és tartása akár több tízezer forintos költséget is jelenthet, miközben az önkormányzatok és civil szervezetek forrásai korlátozottak. A szakértők szerint hosszabb távon az ivartalanítás támogatása, a felelős állattartás erősítése és a lakossági edukáció jelentheti a megoldás egyik kulcsát. Az is egyre világosabb, hogy pusztán újabb férőhelyek kialakítása önmagában nem oldja meg a problémát.
