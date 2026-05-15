Nagy változást jelentett be a BKK: a HÉV-ről van szó, ne megszokásból indulj útnak!

Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet közlekedni, de gyorsjárat is lesz azoknak, akik rögtön Szentendrére mennének.

Ezen a hétvégén, valamint május 18. és 21. között esténként rövidített útvonalon, csupán a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik a H5-ös HÉV. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal biztosítják az utazást - közölte a BKK péteken reggel.

A Békásmegyer és Szentendre közötti szakaszon a H5-ös jelzésű pótlóbuszokat vehetik igénybe az utasok. A gyorsabb eljutás érdekében a két végállomás között egy H5E jelzésű gyorsjárat is közlekedik. Ez a járat azonban nem érinti Szentistvántelepet és Pomázt. Azok, akik kifejezetten Pomázra utaznak, a Békásmegyer és Pomáz között közlekedő H5A betétjáratot választhatják.

A forgalmi változások miatt a 160-as autóbuszok a békásmegyeri végállomáson az eredeti leszállóhelyükről indulnak.