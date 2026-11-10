Megszűnik egy régi horgásztilalom a Ráckevei-Soroksári-Dunán 2027-től: drágulnak a jegyek, változnak a szabályok

Jelentős változások jönnek 2027-ben a Ráckevei–Soroksári Dunán: több horgászati korlátozás enyhül, megszűnik a téli éjszakai tilalom, és az amur megtartására is új szabályok vonatkoznak. Közben a területi jegyek ára mintegy 5 százalékkal emelkedik, a csukára viszont szigorúbb előírások lépnek életbe.

A területi jegyek ára mérsékelten emelkedik, ugyanakkor több fontos változásra is készülhetnek a horgászok 2027-ben a Ráckevei–Soroksári Dunán (RSD). Megszűnik a téli éjszakai horgászati tilalom, módosulnak az amurra, a csukára és a harcsára vonatkozó szabályok, de a szonárhasználat, a botok őrzése és a rekordhalak jutalmazása terén is új előírások lépnek életbe.

Az RDHSZ az Új Duna-ági Híradó mostani számában ismertette a jövő évi területi jegyárakat és a helyi horgászrend módosításait.

A szövetség tájékoztatása szerint 2026-ban sem a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) által meghatározott költségek, sem a területi jegyek árai nem változtak. A halgazdálkodással kapcsolatos kiadások növekedése miatt azonban elkerülhetetlenné vált egy mérsékelt, mintegy 5 százalékos áremelés.

Az éves általános felnőtt területi jegy 2027-ben 70400 forintba kerül majd, szemben az idei 67000 forinttal. Ez 5,07 százalékos drágulást jelent. A 24 órás jegy ára 6000-ről 6300 forintra emelkedik, míg az éves behúzós jegyet a jelenlegi 109000 helyett 114500 forintért lehet majd megváltani.

A rövidebb időszakokra szóló, heti és 72 órás jegyek is megmaradnak, ahogy a 2026 őszén bevezetett 24 órás behúzós jegy is. Utóbbi ára 9000-ről 9500 forintra nő. A gyermek területi jegyek díja változatlan marad.

A horgászok számára fontos információ, hogy az éves és napi elvihető halmennyiség 2027-ben sem változik.

Egy új, biztonsági szempontú korlátozás is életbe lép. Egy korábbi súlyos baleset miatt a Budapest–Belgrád vasútvonal hídjainak 20 méteres körzetében 2027-től tilos lesz horgászni.

Megszűnik a téli éjszakai horgászati tilalom

A helyi horgászrend több ponton is módosul, a változások jelentős része a szabályok enyhítését célozza. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2027. január 1-jétől eltörlik a téli időszakra vonatkozó éjszakai horgászati tilalmat. Ennek megfelelően a december és február közötti hónapokban is a nap 24 órájában lehet majd horgászni.

Az RDHSZ szerint a döntést a halőrzés hatékonyságának javulása, az eszközpark fejlődése, valamint a horgászmorál kedvező változása tette lehetővé.

Az amurra vonatkozó előírások is jelentősen módosulnak. 2027-től megszűnik a faj darabszám-korlátozása, és a hal visszaengedése sem lesz kötelező, még rekordlistás fogás esetén sem. Az amur így nem számít bele a napi és éves elvihető mennyiségbe, vagyis korlátozás nélkül megtartható, amennyiben a horgász bejegyzi a fogási naplóba. Ugyanakkor az inváziós halfajokkal ellentétben az amur visszaengedése továbbra sem lesz tilos.

A szövetség a Pest Vármegyei Kormányhivatal halgazdálkodási tervet elfogadó határozatában szereplő, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól származó szakvéleménnyel indokolta a döntést. Ez ugyanis nem támogatta az amurra vonatkozó fogási korlátozásokat.

A csuka esetében viszont szigorítás jön: naponta legfeljebb egy példány vihető el. Az RDHSZ ezt azzal indokolta, hogy az éghajlatváltozás és a vizek fokozatos felmelegedése miatt az őshonos, hideg vizet kedvelő ragadozóhalak visszaszorulása várható, ezért fokozottabb védelemre van szükség.

A harcsázásnál is változnak a szabályok

A harcsahorgászok számára több kedvező módosítást is bevezetnek. A fajlagos tilalmi időszak kezdete 2027-től november 2. helyett december 1. lesz, így egy hónappal tovább lehet majd harcsára horgászni.

Emellett március 2. és április 30. között a stupekos és kuttyogtató módszerek mellett a búvárúszós harcsázás is engedélyezett lesz. Ennek feltétele, hogy a horgász legalább 15 centiméteres csalihalat használjon.

A modern horgászeszközök terjedése miatt a szonárhasználat szabályait is pontosították. Az RDHSZ nem kívánja teljesen megtiltani a radartechnológia alkalmazását, ezért a téli időszakon kívül továbbra is engedélyezett marad a szonárhasználat. Ugyanakkor 2027-től tilos lesz megtartani azokat a halakat, amelyeket élőképes (Live Scope) szonárral vagy víz alatti kamerával felszerelt csónakból, illetve ilyen eszköz segítségével partról vagy stégről fognak.

A botok őrzésére vonatkozó előírást is egyértelműsítették. A jövő évtől a horgásznak mindössze egy perce lesz arra, hogy reagáljon a kapásra, vagyis megkezdje a hal fárasztását.

A rekordhalakért járó jutalom is változik

A rekordlista szabályzatában szintén módosítások jönnek. A ponty és az amur esetében a kötelező bejelentéshez, valamint a garantált jutalomhoz szükséges alsó súlyhatár 25 kilogrammról 26 kilogrammra emelkedik.

A jutalomként kiosztható területi jegyek rendszerét is átalakítják: összesen 100 darab jegyet osztanak majd ki. A garantált jutalmakon felül fennmaradó mennyiséget sorsolással ítélik oda. Az új rendelkezés a 2027-ben kifogott rekordhalakra vonatkozik.

A bóják használatánál is pontosították a szabályokat. A jelölőeszközök december 1. és február 28. között is használhatók lesznek, a dőlőbójákat azonban a horgászat befejezésekor ebben az időszakban is el kell távolítani a mederből.