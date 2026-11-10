2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megszűnik egy régi horgásztilalom a Ráckevei-Soroksári-Dunán 2027-től: drágulnak a jegyek, változnak a szabályok
Szórakozás

Megszűnik egy régi horgásztilalom a Ráckevei-Soroksári-Dunán 2027-től: drágulnak a jegyek, változnak a szabályok

Pénzcentrum
2026. november 10. 11:44 4 perc

Jelentős változások jönnek 2027-ben a Ráckevei–Soroksári Dunán: több horgászati korlátozás enyhül, megszűnik a téli éjszakai tilalom, és az amur megtartására is új szabályok vonatkoznak. Közben a területi jegyek ára mintegy 5 százalékkal emelkedik, a csukára viszont szigorúbb előírások lépnek életbe.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A területi jegyek ára mérsékelten emelkedik, ugyanakkor több fontos változásra is készülhetnek a horgászok 2027-ben a Ráckevei–Soroksári Dunán (RSD). Megszűnik a téli éjszakai horgászati tilalom, módosulnak az amurra, a csukára és a harcsára vonatkozó szabályok, de a szonárhasználat, a botok őrzése és a rekordhalak jutalmazása terén is új előírások lépnek életbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RDHSZ az Új Duna-ági Híradó mostani számában ismertette a jövő évi területi jegyárakat és a helyi horgászrend módosításait.

A szövetség tájékoztatása szerint 2026-ban sem a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) által meghatározott költségek, sem a területi jegyek árai nem változtak. A halgazdálkodással kapcsolatos kiadások növekedése miatt azonban elkerülhetetlenné vált egy mérsékelt, mintegy 5 százalékos áremelés.

Kapcsolódó cikkeink:

Az éves általános felnőtt területi jegy 2027-ben 70400 forintba kerül majd, szemben az idei 67000 forinttal. Ez 5,07 százalékos drágulást jelent. A 24 órás jegy ára 6000-ről 6300 forintra emelkedik, míg az éves behúzós jegyet a jelenlegi 109000 helyett 114500 forintért lehet majd megváltani.

A rövidebb időszakokra szóló, heti és 72 órás jegyek is megmaradnak, ahogy a 2026 őszén bevezetett 24 órás behúzós jegy is. Utóbbi ára 9000-ről 9500 forintra nő. A gyermek területi jegyek díja változatlan marad.

A horgászok számára fontos információ, hogy az éves és napi elvihető halmennyiség 2027-ben sem változik.

Egy új, biztonsági szempontú korlátozás is életbe lép. Egy korábbi súlyos baleset miatt a Budapest–Belgrád vasútvonal hídjainak 20 méteres körzetében 2027-től tilos lesz horgászni.

Megszűnik a téli éjszakai horgászati tilalom

A helyi horgászrend több ponton is módosul, a változások jelentős része a szabályok enyhítését célozza. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2027. január 1-jétől eltörlik a téli időszakra vonatkozó éjszakai horgászati tilalmat. Ennek megfelelően a december és február közötti hónapokban is a nap 24 órájában lehet majd horgászni.

Az RDHSZ szerint a döntést a halőrzés hatékonyságának javulása, az eszközpark fejlődése, valamint a horgászmorál kedvező változása tette lehetővé.

Az amurra vonatkozó előírások is jelentősen módosulnak. 2027-től megszűnik a faj darabszám-korlátozása, és a hal visszaengedése sem lesz kötelező, még rekordlistás fogás esetén sem. Az amur így nem számít bele a napi és éves elvihető mennyiségbe, vagyis korlátozás nélkül megtartható, amennyiben a horgász bejegyzi a fogási naplóba. Ugyanakkor az inváziós halfajokkal ellentétben az amur visszaengedése továbbra sem lesz tilos.

A szövetség a Pest Vármegyei Kormányhivatal halgazdálkodási tervet elfogadó határozatában szereplő, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól származó szakvéleménnyel indokolta a döntést. Ez ugyanis nem támogatta az amurra vonatkozó fogási korlátozásokat.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A csuka esetében viszont szigorítás jön: naponta legfeljebb egy példány vihető el. Az RDHSZ ezt azzal indokolta, hogy az éghajlatváltozás és a vizek fokozatos felmelegedése miatt az őshonos, hideg vizet kedvelő ragadozóhalak visszaszorulása várható, ezért fokozottabb védelemre van szükség.

A harcsázásnál is változnak a szabályok

A harcsahorgászok számára több kedvező módosítást is bevezetnek. A fajlagos tilalmi időszak kezdete 2027-től november 2. helyett december 1. lesz, így egy hónappal tovább lehet majd harcsára horgászni.

Emellett március 2. és április 30. között a stupekos és kuttyogtató módszerek mellett a búvárúszós harcsázás is engedélyezett lesz. Ennek feltétele, hogy a horgász legalább 15 centiméteres csalihalat használjon.

A modern horgászeszközök terjedése miatt a szonárhasználat szabályait is pontosították. Az RDHSZ nem kívánja teljesen megtiltani a radartechnológia alkalmazását, ezért a téli időszakon kívül továbbra is engedélyezett marad a szonárhasználat. Ugyanakkor 2027-től tilos lesz megtartani azokat a halakat, amelyeket élőképes (Live Scope) szonárral vagy víz alatti kamerával felszerelt csónakból, illetve ilyen eszköz segítségével partról vagy stégről fognak.

A botok őrzésére vonatkozó előírást is egyértelműsítették. A jövő évtől a horgásznak mindössze egy perce lesz arra, hogy reagáljon a kapásra, vagyis megkezdje a hal fárasztását.

A rekordhalakért járó jutalom is változik

A rekordlista szabályzatában szintén módosítások jönnek. A ponty és az amur esetében a kötelező bejelentéshez, valamint a garantált jutalomhoz szükséges alsó súlyhatár 25 kilogrammról 26 kilogrammra emelkedik.

A jutalomként kiosztható területi jegyek rendszerét is átalakítják: összesen 100 darab jegyet osztanak majd ki. A garantált jutalmakon felül fennmaradó mennyiséget sorsolással ítélik oda. Az új rendelkezés a 2027-ben kifogott rekordhalakra vonatkozik.

A bóják használatánál is pontosították a szabályokat. A jelölőeszközök december 1. és február 28. között is használhatók lesznek, a dőlőbójákat azonban a horgászat befejezésekor ebben az időszakban is el kell távolítani a mederből.
Címlapkép: Getty Images
#duna #jegyárak #áremelés #horgászat #mohosz #szórakozás #szabályok #ponty #harcsa #horgász #2027

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:08
13:51
13:44
13:36
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
2026. november 9.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
2
2 hete
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
4
2 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 13:02
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 11:57
Kiderült az igazság a magyarok pénzéről: így takarékoskodnak a fiatalok és az idősek
Agrárszektor  |  2026. november 10. 13:31
Gyakran vásárolsz felvágottat? Akkor erről jobb, ha tudsz