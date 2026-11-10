A BKV az ítéletek miatt eddig összesen 16,6 milliárd forintot fizetett ki a kivitelezőknek.
Megmutatta vadiúj lakását Miskovits Marci: 30 évesen vette meg első otthonát, elképesztő ruhatárat építtetett magának
TikTok-videóban mutatta meg első saját lakását Miskovits Marci, aki nemrég párjával, Nicóval költözött be zuglói otthonába. A műsorvezető a felvételen körbevezette követőit a lakásban, megmutatta a hálószobát és a berendezés részleteit, valamint arról is beszélt, mennyi munka volt a költözéssel.
Miskovits Marci nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett: az albérletben töltött évek után megvásárolta élete első lakását, ahová barátnőjével, Nicóval együtt költöztek be. A műsorvezető most TikTok-oldalán engedett betekintést új otthonukba, ahol a költözés utáni rendrakás nagy részével már végeztek.
„Beköltöztünk, teljesen elfoglaltuk a kecót, itt pár nappal ezelőtt konkrétan még káosz volt, dobozok dobozok hátán, zacskók, káosz, kosz” – mesélte a videóban, hozzátéve, hogy rengeteget dolgoztak azért, hogy a lakás elnyerje jelenlegi formáját.
A felvételen megmutatta az előszobát, a gardróbot és a hálószobát is. Utóbbi elmondása szerint az egyik kedvenc helyisége, ott szokott pihenni. Bár a lakás már berendezett, néhány apróság még hiányzik: több helyiségben egyelőre csak izzók lógnak a mennyezetről, és függönyöket is be kell még szerezniük.
Azt is elmondta, hogy a költözés során rengeteg holmit átválogattak, és több zsáknyi ruha egyelőre a tárolóban maradt. Marci ugyanakkor elégedett a végeredménnyel, különösen azzal, hogy sikerült mindkettejük holmijának helyet találni a gardróbban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Zuglóban vásárolta meg első saját otthonát
Miskovits Marci korábban az RTL-nek is beszélt a lakásvásárlásról, amikor a Még egy kívánság című film premierjén interjút készítettek vele. Akkor elárulta, hogy az ingatlan kiválasztásakor elsősorban az anyagi lehetőségeit és a környéket vette figyelembe. „Zugló nagyon kedves a szívemnek, én ott nőttem fel, úgyhogy evidens volt, hogy ott keresek, ha lehet” – mondta.
A műsorvezető arról is beszélt, hogy párja jelentős szerepet vállalt az új otthon berendezésében. Nico különösen szereti a gyertyákat és a lakáskiegészítőket, amelyekkel Marci szerint sokkal otthonosabbá tette a lakást. A műsorvezető a költözést követően úgy fogalmazott, kifejezetten boldog időszakot él meg, hiszen egy régi célját sikerült megvalósítania.
Sziget 2027: bejelentették az első nagy neveket, ők biztosan fellépnek a fesztiválon jövőre, Fontaines DC, Katseye, Lola Young is érkezik
Megérkezett a jövő évi Sziget első húsz fellépője: világsztárok és híres zenészcsaládok gyermekei is színpadra állnak.
Érkezik az Északi Tauridák meteorraj maximuma: november közepén fényes tűzgömbök is feltűnhetnek az égen
Az Északi Tauridák meteorraj különlegessége, hogy viszonylag ritkán ugyan, de kifejezetten fényes meteorokat, úgynevezett tűzgömböket is létrehozhatnak.
Kész, vége! Örökre lehúzza a rolót az ismert magyar tévészolgáltatás: már november végén jön a leállás
A tíz ingyenes alapcsatorna a jövőben is zavartalanul nézhető marad a hagyományos antennás vétellel.
Na, vajon elvitte valaki az 500 millió forintos főnyereményt a 45. játékhéten most vasárnap? Kattints a nyerőszámokért és a nyereményekért!
Jelentős csapadékot és erősödő nappali felmelegedést hoz az előttünk álló hét, miközben megszűnnek az éjszakai fagyok.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
Egy budapesti étterem működtetése ma már nemcsak arról szól, hogy a séf jó ételeket találjon ki.
Na, vajon elvitte valaki az ötösön a 320 millió forintos főnyereményt a 45. héten? Kattints a nyerőszámokért és a nyereményekért!
Ókovács Szilveszter után repült a helyettese is az Operaházból: dühöng az egykori igazgató, "köszönet helyett fillér nélkül kukázták"
Azonnali hatállyal megszüntette pénteken Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház.
Két magyar is milliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 45. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson.
Egy év kihagyás után, 2027-ben visszatér az RTL-re a Sztárbox, még idén képernyőre kerül Sebestyén Balázs utolsó Nyerő Páros-évada
Húsz perc telefonon 65 ezer, negyven perc személyesen 140 ezer forintba kerül.
Jelentősen bővül a hazai televíziós és streamingkínálat: 2027 elején három vadonatúj tematikus csatorna érkezik a magyar háztartásokba
Újabb csatornákkal és streamingtartalmakkal bővül a hazai televíziós kínálat.
Hét alkotó kapta meg a nemzet művésze címet 2026-ban: itt a friss névsor, ennyi pénz jár a kitüntetés mellé
A nemzet művésze lett Gergely Ágnes, Szvorák Katalin, Rakovszky Zsuzsa, Fischer Iván, Bukta Imre, Fehér László és Gyémánt László.
A hétvégén még napos, száraz őszi időre számíthatunk 8–13 fokos csúcshőmérséklettel, éjszakánként azonban kemény fagyok várhatók.
Kihúzták a Hatoslottó 45. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 434 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Azurák Csaba az ATV-hez igazol, ahol 2027 januárjától a csatorna vezető közéleti vitaműsorának, az Egyenes Beszédnek lesz a házigazdája.
Beszervezéséről vallott Medveczky Ilona: elismerte, aláírt az állambiztonságnak, nagy kiváltságot kapott érte
Medveczky Ilona neve is szerepel a november 4-én nyilvánosságra hozott állambiztonsági aktákban.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.