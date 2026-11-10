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Szórakozás

Megmutatta vadiúj lakását Miskovits Marci: 30 évesen vette meg első otthonát, elképesztő ruhatárat építtetett magának

Pénzcentrum
2026. november 10. 14:33 2 perc

TikTok-videóban mutatta meg első saját lakását Miskovits Marci, aki nemrég párjával, Nicóval költözött be zuglói otthonába. A műsorvezető a felvételen körbevezette követőit a lakásban, megmutatta a hálószobát és a berendezés részleteit, valamint arról is beszélt, mennyi munka volt a költözéssel.

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Miskovits Marci nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett: az albérletben töltött évek után megvásárolta élete első lakását, ahová barátnőjével, Nicóval együtt költöztek be. A műsorvezető most TikTok-oldalán engedett betekintést új otthonukba, ahol a költözés utáni rendrakás nagy részével már végeztek.

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„Beköltöztünk, teljesen elfoglaltuk a kecót, itt pár nappal ezelőtt konkrétan még káosz volt, dobozok dobozok hátán, zacskók, káosz, kosz” – mesélte a videóban, hozzátéve, hogy rengeteget dolgoztak azért, hogy a lakás elnyerje jelenlegi formáját.

A felvételen megmutatta az előszobát, a gardróbot és a hálószobát is. Utóbbi elmondása szerint az egyik kedvenc helyisége, ott szokott pihenni. Bár a lakás már berendezett, néhány apróság még hiányzik: több helyiségben egyelőre csak izzók lógnak a mennyezetről, és függönyöket is be kell még szerezniük.

Azt is elmondta, hogy a költözés során rengeteg holmit átválogattak, és több zsáknyi ruha egyelőre a tárolóban maradt. Marci ugyanakkor elégedett a végeredménnyel, különösen azzal, hogy sikerült mindkettejük holmijának helyet találni a gardróbban.

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Zuglóban vásárolta meg első saját otthonát

Miskovits Marci korábban az RTL-nek is beszélt a lakásvásárlásról, amikor a Még egy kívánság című film premierjén interjút készítettek vele. Akkor elárulta, hogy az ingatlan kiválasztásakor elsősorban az anyagi lehetőségeit és a környéket vette figyelembe. „Zugló nagyon kedves a szívemnek, én ott nőttem fel, úgyhogy evidens volt, hogy ott keresek, ha lehet” – mondta.

A műsorvezető arról is beszélt, hogy párja jelentős szerepet vállalt az új otthon berendezésében. Nico különösen szereti a gyertyákat és a lakáskiegészítőket, amelyekkel Marci szerint sokkal otthonosabbá tette a lakást. A műsorvezető a költözést követően úgy fogalmazott, kifejezetten boldog időszakot él meg, hiszen egy régi célját sikerült megvalósítania. 

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Címlapkép: Getty Images
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