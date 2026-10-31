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ötöslottó. Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten

Pénzcentrum
2026. október 31. 19:36 1 perc

Megtartották az Ötöslottó 2026/44. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Mivel a múlt héten elvitték a többmilliárdos főnyereményt, így a mostani sorsoláson 200 milliót ért a telitalálat. 

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Élőben közvetítettük az ötös lottó 44. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

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Az Ötöslottó 44. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

49; 50; 61; 75; 89.

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Ezen a játékhéten (44.) nem volt telitalálat az ötöslottón. A 45. játékhéten így 320 millió forintot ér majd a telitalálat az ötös lottón. 

További nyeremények az Ötöslottón a 44. héten:

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Jokerszám: 077425

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A 44. héten így 55 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

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