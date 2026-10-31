Vadon Jani, Kovács Kristóf és Miskovits Marci a podcastjükben beszéltek arról, mennyit költenek havonta, és mire megy el a pénzük.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
Megtartották az Ötöslottó 2026/44. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Mivel a múlt héten elvitték a többmilliárdos főnyereményt, így a mostani sorsoláson 200 milliót ért a telitalálat.
Élőben közvetítettük az ötös lottó 44. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Az Ötöslottó 44. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
49; 50; 61; 75; 89.
KATT! Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
Ezen a játékhéten (44.) nem volt telitalálat az ötöslottón. A 45. játékhéten így 320 millió forintot ér majd a telitalálat az ötös lottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 44. héten:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 4 találatos: 4 819 775 Ft
- 3 találatos: 57 380 Ft
- 2 találatos: 5 745 Ft
Jokerszám: 077425
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A 44. héten így 55 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
A Médiatanács az elmúlt 16 év gyakorlatával szemben teljesen új alapokra helyezi együttműködését - állítja a szervezet.
Elhunyt a legendás angol színész, Patrick Stewart: a magyar nézők a Star Trekből és az X-Men-ből ismerhették leginkább
Utolsó óráiban felesége, Sunny, valamint családja és barátai vették körül.
Kihúzták a Hatoslottó 44. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 305 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Megszólalt Ókovács Szilveszter a Diótörő 120 ezres jegyárairól: elárulta, miből jön össze ez az összeg
Részletes Facebook-bejegyzésben reagált a Magyar Állami Operaházat ért kritikákra Ókovács Szilveszter.
Hárommilliárd forintnál is nagyobb nyeremény, egyetlen sorsoláson hat telitalálatos szelvény és több mint 260 milliárd forintnyi kifizetés.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/44. heti nyerőszámait 2026. október 28-án este. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
Elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves Ekhoe ellen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a rapper felkutatásához.
Egy be nem fizetett parkolási bírság miatt három céget is érint az eljárás. Geszti Péter szerint a tartozást már rendezte.
Több mint egy évig kerülte a nyilvánosságot Bangó Margit, most megrázó vallomással jelentkezett.
Andrea Bocelli jövő májusban visszatér Budapestre: a koncerttel a Romanza album 30. évfordulóját ünnepli a világhírű tenor.
Óriási műsordömpinggel újít az ismert streamingszolgáltató: erre számíthatnak az előfizetők novemberben
A SkyShowtime novemberben több sorozat- és filmpremierrel bővíti kínálatát.
A filmsztárként is világhírű frontember, Jared Leto zenekara 2027. május 17-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.
Na, vajon elvitte valaki a 235 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
A rekordösszeget nyerő lottózónak 90 napja van, hogy jelentkezze a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Hivatalossá vált, hogy Rónai Egon távozik az ATV-től, és a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását.
Etyekre kell menni a legjobb vasárnapi ebédért: itt a 2026-os toplista, Miskolc és Csopak is bekerült
A lista egyszerre mutatja meg, hol érdemes ma jót ebédelni Magyarországon, de azt is, milyen nehéz helyzetben van az ágazat, főleg vidéken.
Szombat este az Ötöslottón egy szerencsés játékos 5 milliárd 197 millió forintot kaszált.
Az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereménye elkelt a szombati sorsoláson. Egy szerencsés nyertes 5,19 milliárd forintra válthatta nyerőszámait.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.