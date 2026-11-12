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Feltámad a Bánkitó Fesztivál: jövő nyáron visszatér az eredeti helyszínére, már a jegyeket is árulják
Sokak örömére mégsem tűnik el végleg a Bánkitó Fesztivál. A 2025-ben megszűnt rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújult arculattal és a régi helyszínen tér vissza. A fesztivált június 24. és 26. között rendezik meg Bánkon, az első bejelentett fellépő pedig az Elefánt zenekar lehet. A háromnapos bérletek értékesítése már elindult, a jegy ára jelenleg 34 900 forint.
A Bánkitó Fesztivál 2027-ben ismét az eredeti helyszínén várja a közönséget. A rendezvényt június 24. és 26. között tartják, vagyis háromnapos fesztiválra készülhetnek azok, akik az elmúlt években megszerették a bánki hangulatot.
A visszatérés azért is jelentős, mert 2025 júniusában még úgy tűnt, végleg lehúzza a rolót a rendezvény. A szervezők akkor 16 év után jelentették be a fesztivál megszüntetését. A döntést a növekvő költségekkel, a csökkenő bevételekkel és a támogatások elmaradásával indokolták. A nonprofit működési modell fenntarthatatlanná vált, a folytatást pedig csak olyan kompromisszumokkal tudták volna elképzelni, amelyekkel nem akartak élni.
A fesztivál már az új tulajdonosi háttérrel készül a folytatásra. A Bánkitó márkáját a Művészetek Völgyét szervező Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány vásárolta meg, amely a hosszabb távú újraindítást tűzte ki célul.
Új csapat veszi át a szervezést, az Elefánt lehet az első fellépő
A 2027-es Bánkitó új szervezőcsapattal és arculattal készül. Az első bejelentett fellépő az Elefánt zenekar, a további előadókról pedig később adnak tájékoztatást. A teljes programot egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a szervezők már jelezték, hogy a koncertek mellett a civil szervezetek és a társadalmi kérdésekről szóló beszélgetések is fontos szerepet kapnak. A Kisrét beszélgetései ismét lehetőséget adnak majd a közéleti témák megvitatására.
A fesztivál a korábbi helyszíneket is visszahozza. A koncerteknek újra a Tószínpad és a régi MÁV-területen található színpad adhat otthont. A színházi előadások számára viszont új helyszínt jelölnek ki.
A szervezők nem csupán a régi rendezvényt szeretnék változatlan formában újraindítani. A közösség véleményére is kíváncsiak, ezért arculati pályázatot és kívánságlistát indítanak, amelyeken keresztül a látogatók is alakíthatják a fesztivál következő korszakát.
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Már 35 ezer forintért lehet bérletet venni
A jegyértékesítés már elindult. A fesztivál hivatalos honlapján jelenleg 34 900 forintért lehet megvásárolni a háromnapos bérletet, amely mindhárom napra belépést biztosít.
A program részletei még nem ismertek, így egyelőre nem lehet teljes képet kapni arról, milyen zenei és kulturális kínálattal készülnek a szervezők. A jegyek azonban már elérhetők a Bánkitó Fesztivál hivatalos oldalán.
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