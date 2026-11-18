Két súlyosan veszteséges nagykoncertje után szinte minden tartalékát felélte Freddie, ezért úgy döntött, feleségével közösen egy teljesen új szakmát tanul. Bár az énekes nem fordít hátat a zenének, a jövőben családállító konzulensként is tevékenykedik majd, miután belátta, hogy az előadóművészet önmagában nem nyújt számára biztos megélhetést.

A 2014-es Rising Starban feltűnt, majd az Eurovíziós Dalfesztivált és a köztévé képernyőjét is megjárt énekes a Csak Szabadon podcastben vallott őszintén a színfalak mögötti anyagi nehézségeiről. Elmondása szerint a zenei pálya nem hozta el számára a remélt stabilitást, a legnagyobb törést pedig két egymást követő, saját szervezésű nagykoncertje okozta. Bár művészeti szempontból mindkét fellépést sikeresnek értékeli, a bevételek messze elmaradtak a várakozásoktól, a produkciók pedig gyakorlatilag felemésztették minden pénzét.

Saját bevallása szerint a kávézójából származó jövedelem nélkül a mindennapi számláit sem tudta volna fizetni, és így is csak hónapos csúszással sikerült rendeznie a zenésztársai gázsiját, valamint a felmerült költségeket. Bár az első kudarc után a környezete óva intette a folytatástól, ő úgy érezte, a tapasztalatok birtokában újra meg kell próbálnia - írta a Story.

A második kísérlet azonban még nagyobb veszteséggel zárult, mert hiába sikerültek jól a koncertek, a várt közönségnek csupán a fele jelent meg, ami hatalmas anyagi bukást jelentett számára.

A történtek hatására Freddie új irányt keresett az életében. Jelenleg a feleségével együtt családállító konzulensnek tanulnak, hogy a képzés befejezése után másoknak is segíthessenek az önismereti munkában és a tudatalatti minták feltárásában. Hitvallása szerint az ember működését korlátozó belső blokkok feloldása elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki megmutathassa a valódi képességeit, és szélesebb körben is érvényesülni tudjon.

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Az énekes hangsúlyozta, hogy a zene továbbra is az élete része marad, csupán elfogadta az előadói pálya bizonytalanságát. Ahelyett, hogy a nagyobb népszerűség és a közönségnövelés érdekében kifordulna önmagából, inkább egy olyan utat választott, ahol a zenei hivatása és a személyes fejlődése harmonikusan kiegészíti egymást.