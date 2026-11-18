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Őszintén vallott anyagi nehézségeiről a népszerű műsorvezető: többször is csődbe ment, szinte mindenét elvesztette, most új szakmát tanul
Két súlyosan veszteséges nagykoncertje után szinte minden tartalékát felélte Freddie, ezért úgy döntött, feleségével közösen egy teljesen új szakmát tanul. Bár az énekes nem fordít hátat a zenének, a jövőben családállító konzulensként is tevékenykedik majd, miután belátta, hogy az előadóművészet önmagában nem nyújt számára biztos megélhetést.
A 2014-es Rising Starban feltűnt, majd az Eurovíziós Dalfesztivált és a köztévé képernyőjét is megjárt énekes a Csak Szabadon podcastben vallott őszintén a színfalak mögötti anyagi nehézségeiről. Elmondása szerint a zenei pálya nem hozta el számára a remélt stabilitást, a legnagyobb törést pedig két egymást követő, saját szervezésű nagykoncertje okozta. Bár művészeti szempontból mindkét fellépést sikeresnek értékeli, a bevételek messze elmaradtak a várakozásoktól, a produkciók pedig gyakorlatilag felemésztették minden pénzét.
Saját bevallása szerint a kávézójából származó jövedelem nélkül a mindennapi számláit sem tudta volna fizetni, és így is csak hónapos csúszással sikerült rendeznie a zenésztársai gázsiját, valamint a felmerült költségeket. Bár az első kudarc után a környezete óva intette a folytatástól, ő úgy érezte, a tapasztalatok birtokában újra meg kell próbálnia - írta a Story.
A második kísérlet azonban még nagyobb veszteséggel zárult, mert hiába sikerültek jól a koncertek, a várt közönségnek csupán a fele jelent meg, ami hatalmas anyagi bukást jelentett számára.
A történtek hatására Freddie új irányt keresett az életében. Jelenleg a feleségével együtt családállító konzulensnek tanulnak, hogy a képzés befejezése után másoknak is segíthessenek az önismereti munkában és a tudatalatti minták feltárásában. Hitvallása szerint az ember működését korlátozó belső blokkok feloldása elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki megmutathassa a valódi képességeit, és szélesebb körben is érvényesülni tudjon.
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Az énekes hangsúlyozta, hogy a zene továbbra is az élete része marad, csupán elfogadta az előadói pálya bizonytalanságát. Ahelyett, hogy a nagyobb népszerűség és a közönségnövelés érdekében kifordulna önmagából, inkább egy olyan utat választott, ahol a zenei hivatása és a személyes fejlődése harmonikusan kiegészíti egymást.
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