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Korcsolyázás a jégpályán másokkal, a jégpálya felülete, korcsolyázás a téli városban, téli programok, karácsonyi ünnepek, újévi díszítéssel és kivilágítással, korcsolyacipők
Szórakozás

Közel 2000 négyzetméteres jégpályával várja a látogatókat a Budapest Park: mutatjuk az árakat

MTI
2026. november 13. 16:33 2 perc

November 28-án megnyitja kapuit a Budapest Parkban a KoriPark. A szabadtéri kulturális helyszínen csaknem kétezernégyzetméteres korcsolyapályával, téli étel- és italkínálattal, valamint különféle programokkal várják az érdeklődőket a téli hónapokban.

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A szervezők közleménye szerint a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló KoriPark ünnepi hangulatot kínál: a jégpályát díszfények világítják be, a látvány középpontjában pedig a pálya közepén felállított karácsonyfa áll.

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A korcsolyázás élményét a Park FM zenei főszerkesztője, DJ Izil által összeállított zenei válogatás teszi teljessé - emelték ki. A KoriPark nyitóhétvégéjén, november 28-án és 29-én Grand Opening eseménnyel várják a látogatókat.

A szombati program Jégdiszkó DJ Thomas zenéivel, vasárnap pedig Storma gondoskodik a korcsolyázáshoz illő zenékről - írták. A téli szezon programja szerint december 12-én, szombaton Nigel Stately DJ ünnepli a születésnapját a KoriParkban, lesz House Piknik, és a helyszín a Jégpályák Éjszakája elnevezésű programsorozathoz is csatlakozik.

Akkor sem kell lemondani a korcsolyázás élményéről, ha valaki saját felszerelés nélkül érkezik, mert a helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség. A kevésbé magabiztos korcsolyázókat bérelhető pingvin- és fókafigurák segítik, amelyek kapaszkodóként szolgálnak a jégen. A KoriPark november 28-tól január 31-ig várja a látogatókat, így az ünnepi időszakban is lehetőséget ad a kikapcsolódásra. 

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Koripark belépő árak

A Koriparkban kétféle díjszabás lesz: normál és kiemelt időszakos. Normál időszakban — hétfőtől csütörtökig, a kiemelt napok kivételével — a teljes árú jegy 2 699 Ft, a diák-, pedagógus- és 65 év feletti jegy 1 599 Ft, a Diverzum diákjegy 1 299 Ft, míg a gyerekjegy 999 Ft. Kiemelt időszakban — péntektől vasárnapig, illetve 2026. december 19. és 2027. január 3. között minden nap — a teljes árú belépő 3 699 Ft, a diák- és pedagógusjegy 2 699 Ft, a Diverzum diákjegy 2 199 Ft, a gyerekjegy pedig továbbra is 999 Ft. A jegyekhez kezelési költség társulhat, a kedvezményes belépőknél pedig a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

Külön kedvezményt kapnak a IX. kerületi lakosok: számukra a belépő 499 Ft, és ez a jegytípus a normál és a kiemelt időszakokban is felhasználható. Naponta 150 darab ilyen kedvezményes jegy érhető el, a belépésnél pedig lakcímkártyával kell igazolni a jogosultságot. A feltüntetett információk szerint Ferencváros kerület napján, december 4-én a IX. kerületi lakosok számára a belépés lakcímkártya felmutatásával ingyenes.
Címlapkép: Getty Images
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