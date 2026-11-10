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Budapest, 2026. január 1. - Peter Srámek a Csináljuk a fesztivált! címû mûsor 5. évad szilveszteri adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2025. október 6-án. Fotó: MTI/Bodn
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Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített

Nagy Bálint
2026. november 10. 17:29 4 perc

Peter Srámek évek óta Tökölön él. Tavaly minden pénzét és idejét a ház felújítása vitte el. Mostanra elkészült az otthona, medencével, jacuzzis terasszal és márványfürdővel.

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A szlovákiai Vágsellyén született énekes már régóta Magyarországon él, fellépéseit is jellemzően magyar nyelvű dalokkal vállalja. A Rising Star tehetségkutatóban harmadik lett, 2024-ben megnyerte a Sztárban sztár All Stars döntőjét, Fonogram-díjas előadó. Az utóbbi két évben a fellépések mellett egy nagy építkezést is végigvitt.

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A kertes ház nála nem hirtelen ötlet volt, hanem gyerekkori ígéret. Az út a panellakástól a tököli medencés házig sok évig tartott. Közben a rajongók, a baromfiudvar és a zakógyűjtemény is a történet része lett.

A panellakásból indult

A Femina 2023-as cikke szerint Srámek szüleivel egy szlovák kisváros panellakásában nőtt fel. Már gyerekként megfogadta, hogy ha egyszer megteheti, kertes házat vesz.

Ahogy 2023-ban mi is megírtuk, akkor három éve költözött Budapest környéki otthonába. Az Indexnek később azt mondta, a helyiek kedvelik, és gyorsan beilleszkedett a tököli közösségbe.

Egy rajongó háromnaponta megjelent a kapuban

A ház még felújítás alatt állt, amikor kaput és kerítést építtetett. Ennek oka is volt: egy rajongó megtudta a címét, és háromnaponta megjelent nála. Az énekes a Blikknek azt mondta, idővel már azt is tudta, melyik napszakban érkezik.

Egy ilyen helyzetet rendkívül óvatosan kell kezelni

– mondta. Fokozatosan sikerült megértetnie a rajongóval, hogy így nem lehet közel kerülni valakihez.

A tojást nem a boltban veszi

A kertben baromfiudvar is működik. Nagymamája is tartott baromfit, ezért ő is beszerzett néhány csirkét. Mára számtalan házi csirkéje, dísztyúkja és kacsája van, sokat a rajongóktól kapott ajándékba. A Meglepetés magazinnak korábban azt mondta, eredetileg levesnek és sültnek szánta őket, de annyira megszerette az állatokat, hogy ezt nem vállalja.

Tojást ezért nem vesz a boltban. Cukkinit, paradicsomot, burgonyát, kígyóuborkát és fűszernövényeket is termeszt. A fűszerekből télen immunerősítő teát főz.

Tíz év kellett, mire belevágott

A nagy felújítás régóta érlelődött. Tavaly januárban az Indexnek arról beszélt, hogy kinőtte a házát, az eredetileg 2024-re tervezett munkák pedig csúsztak. Akkor elsősorban egy nagy konyhaszigetre vágyott, mert szeret főzni és sütni.

Nagy terekre vágyom, ahol kényelmesen vendégül láthatom a családomat és a barátaimat

– mondta akkor. Tavaly augusztusban már a munkák közepén tartott.

A Borsnak pedig azt nyilakozta, lerakták a járólapot, kiásták a medencét, már csak a belső festés és a terasz volt hátra. A munkát nem ő végezte, de a Sztárlimonádé című bulvárlap szerint sokszor jelen kellett lennie, intézkednie és felügyelnie.

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Nagyjából tíz év kellett, mire belevágtam. Lényegében azért építkeztem, hogy nyugalmam legyen

– fogalmazott. Az anyagi oldaláról is őszintén beszélt: azon a nyáron egyszer sem ment nyaralni. „Minden pénzemet és időmet elviszi a házfelújítás” – mondta.

Arany, márvány, antik bútorok

A kész otthonról nemrég fotók is megjelentek a hot! magazinban. A felújítással egy régi álma teljesült: saját építésű medencéje lett. Tavasszal és nyáron a jacuzzis terasz a ház központja, itt szokott a barátaival lenni.

A kertben gondozott gyep van, az olajfa már termést is hozott. Kedvenc növénye a pálma, ebből még többet szeretne. A tervei szerint minél több fát és bokrot ültetne.

A nappali amerikai konyhás. A modern bútorok mellett antik darabok is helyet kaptak, köztük egy faragott íróasztal. A falon és a vitrinekben az aranylemezek és díjak sorakoznak. A konyha kialakításához szakember segítségét kérte. A fürdőszobát a márvány és az arany uralja, a közepén karmos lábú, szabadon álló kád áll.

Egy másik házat is vehetett volna

A ház egyik legkülönlegesebb része a gardrób. Srámek extravagáns zakógyűjteményéről ismert, a darabokat barátja, Maár Róbert tervezi.

Vehettem volna már egy másik házat a zakóim árából

– mondta a Blikknek 2024 elején. Akkor több száz különleges zakóról beszélt. Az Amerikából hozott darabok ára egyenként hat számjegyű összeg volt.

Ennyit kér egy fellépésért

Hogy miből jön össze mindez, arról idén februárban beszélt. Egy interneten terjedő lista 630 ezer forintot írt egy félórás fellépésére. Ő a Borsnak azt mondta, ennél többet kér.

Egy nagyjából 40 perces, félplaybackes fellépés ára 700 ezer forint körül van, ehhez jön az útiköltség és az áfa. Egy 90 perces, zenekaros koncert nagyjából 3 millió forintba kerül.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
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